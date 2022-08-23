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Країни Балтії, Польща та Фінляндія можуть заборонити в’їзд для російських туристів, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

турист,росіяни,туристи

Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія, які мають спільний кордон з Росією, можуть заборонити російським туристам в’їзд до своїх країн, якщо обмеження не реалізують на рівні Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters зі посиланням на слова міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.

"Я говорив з міністрами всіх цих країн... Я не бачу великих відмінностей у політичному плані", - пояснив міністр.

"Російські туристи не повинні бути в Європейському Союзі... Їхня країна чинить геноцид (в Україні. - Ред.)", - додав Ландсбергіс.

За даними видання, 29 серпня міністри закордонних справ ЄС мають обговорити загальноєвропейську заборону на видачу віз для громадян Росії.

Також читайте: Прем’єрка Естонії Каллас закликала зупинити туризм із Росії

Автор: 

заборона (1446) Польща (8471) Балтія (343) росія (64871) туризм (1560) Фінляндія (1292) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+7
А клоун і не думає збиратись.
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23.08.2022 17:43
+6
От це і Є справжні краіни - друзі нашоі краіни !!

Щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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23.08.2022 17:47
+5
давйте друзі, не пускайте цих їстот до себе
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23.08.2022 17:42
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долго собираетесь .
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23.08.2022 17:39 Відповісти
А клоун і не думає збиратись.
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23.08.2022 17:43 Відповісти
давйте друзі, не пускайте цих їстот до себе
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23.08.2022 17:42 Відповісти
Не існує російського туриста, є помилка природи кацап з лишньою хромосомою і скрепою сруського міра в голові
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23.08.2022 17:46 Відповісти
От це і Є справжні краіни - друзі нашоі краіни !!

Щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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23.08.2022 17:47 Відповісти
На 100 відсотків підтримую!
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23.08.2022 21:57 Відповісти
Ату, козломордых свиней, ату ихь
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23.08.2022 17:49 Відповісти
И главное, чтобы в их визах/паспортах ставили штамп - "Русский турист - иди на х?й" !!!
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23.08.2022 18:00 Відповісти
Щоб два раза не вставать-добавте до цього списку ще й бульбашів.Ані же с кацапамі адіннарот і не проти щоб з їхньої території по нам били ракетами.
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23.08.2022 18:04 Відповісти
Парашным "туристам" выучить это наизусть и исполнять вместе с 2 раза КУ.
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23.08.2022 18:04 Відповісти
Ну так...!!!
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23.08.2022 18:23 Відповісти
Рузьке турист-терорист.💯
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23.08.2022 18:27 Відповісти
зачем им Европа - у них полно своих "сказочных" мест для туризма - Магадан , Колыма , солнечный Биробиджан , ну на крайний случай можно в республику Тыва паломничество сделать да много там еще всяких веселых мест для туристических туров
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23.08.2022 18:36 Відповісти
Правильне рішення. ху@ловська бобриха визнала, що шпілі-вілі вбивали.

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23.08.2022 19:38 Відповісти
 
 