Країни Балтії, Польща та Фінляндія можуть заборонити в’їзд для російських туристів, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія, які мають спільний кордон з Росією, можуть заборонити російським туристам в’їзд до своїх країн, якщо обмеження не реалізують на рівні Європейського Союзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters зі посиланням на слова міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.
"Я говорив з міністрами всіх цих країн... Я не бачу великих відмінностей у політичному плані", - пояснив міністр.
"Російські туристи не повинні бути в Європейському Союзі... Їхня країна чинить геноцид (в Україні. - Ред.)", - додав Ландсбергіс.
За даними видання, 29 серпня міністри закордонних справ ЄС мають обговорити загальноєвропейську заборону на видачу віз для громадян Росії.
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