УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11362 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 934 20

Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб у повітря здіймалися хмари радіоактивного пилу, - ГУР

тэс,тес

Росіяни намагаються представити підвищення рівня радіації як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ".

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни здійснюють мінометні обстріли передмість Енергодару, б'ють по золовідвалах Запорізької ТЕС. Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон.

Читайте також: Окупанти обстріляли найбільшу ТЕС України: повідомляють про жертви

Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара. Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються представити ці дані як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Енергодарі окупанти викрали близько 1000 людей, бранців утримують у підвалах, - Орлов

армія рф (17160) обстріл (28171) розвідка (3854) ТЕС (915) Запорізька область (3555) Енергодар (263)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
5-я статья ? Может пора не ссать ?
показати весь коментар
23.08.2022 17:47
+7
Да не, боюсь даже если взорвут аэс Европа будет месяц решать нападать или нет,но точно будет глубокая озабоченность
показати весь коментар
23.08.2022 17:56
+6
в країні з адекватним керівництвом, вже давно б створили спеціальну групу і відправили знищувати родичів путіна, патрушева, лаврова, шойгу та рузьких генералів, що керують русньой в Україні. а поки що безкарність кремлівських ******** породжує нове зло.
показати весь коментар
23.08.2022 18:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5-я статья ? Может пора не ссать ?
показати весь коментар
23.08.2022 17:47 Відповісти
Да не, боюсь даже если взорвут аэс Европа будет месяц решать нападать или нет,но точно будет глубокая озабоченность
показати весь коментар
23.08.2022 17:56 Відповісти
Харьков, Николаев и т.д. каждый день гибнут дети, старики, женщины. Неужели всем насрать на это?
показати весь коментар
23.08.2022 17:50 Відповісти
что ты предлагаешь, истеричка?
показати весь коментар
23.08.2022 17:53 Відповісти
в країні з адекватним керівництвом, вже давно б створили спеціальну групу і відправили знищувати родичів путіна, патрушева, лаврова, шойгу та рузьких генералів, що керують русньой в Україні. а поки що безкарність кремлівських ******** породжує нове зло.
показати весь коментар
23.08.2022 18:15 Відповісти
Моссад нужен.
показати весь коментар
23.08.2022 18:35 Відповісти
Чтобы крыса типа Ермака их слил в самый момент?
Или СБУ с оружием арестовало перед операцией?
Или Геращенко, Арестович выложили фото секретных агентов в своей инсте?
Или секретутки без допуска к гос тайне присутствовали при секретных совещаниях?
Думаю надо за все это пересажать чинуш и политиков, чтобы не повадно было, а потом формировать Массад.
показати весь коментар
24.08.2022 01:43 Відповісти
Коли вже рузьке зварять у своїх пустих макітрах, які вони мають за голови, що ніхто в цілому світі навіть не збирається всерйоз розглядати їхні витівки, а не те, щоб вірити їм!
показати весь коментар
23.08.2022 17:51 Відповісти
Там зараз дме стійкий східний вітер. Все понесе на Херсонську, Миколаївську, Одеську області.
показати весь коментар
23.08.2022 18:00 Відповісти
****** зелені споживачі вафель, йоду нема взагалі.
показати весь коментар
23.08.2022 19:08 Відповісти
"золовідвали" - цензорівскі жидокацапята ніяк не навчаться украінскоі.....
а може ім тоже папінька страшниє вєщі а бындерах расказивал..?
🤔🤔🤔🤔
показати весь коментар
23.08.2022 18:00 Відповісти
а цікаво як би Ви переклали ...бо мені зола теж не сподобалась...
показати весь коментар
23.08.2022 18:31 Відповісти
А що можна очікувати від цих мавп?
Треба їх молотити,другого шляху нема.
Прочитала,що їм обіцяють 3000 S.
Вони йдуть заради грошей,це тупе стадо.
показати весь коментар
23.08.2022 18:04 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2022 18:34 Відповісти
Отже, ми маємо фотодокази і свідчення того що рашисти стягують до району АЕС купу техніки (я так розумію що техніка йде в комплекті з солдатами) і при цьому самі ж обстрілюють відвали з радіоактивним пилом (саме зараз вітер північний - тай який би він не був). Вони ж самі обпромінюються...
показати весь коментар
23.08.2022 19:33 Відповісти
Росіяни здійснюють мінометні обстріли передмість Енергодару, б'ють по золовідвалах Запорізької ТЕС. Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон. Тобто москальська скотобаза своїми діями створює та поширює зону хімічного ураження місцевості навколо ЗаАЄС? Но і куди дивляться ООНівськи шльондри, на наповнення свого гаманця зі сторони мордора?
показати весь коментар
23.08.2022 19:44 Відповісти
В статье идет речь идет о золоотвалах ТЭС а не АЭС.
Дело в том что при сжигании угля на ТЭС вследстие его естественной хоть и не сильно высокой радиоактивности в золоотвалах и в зонах постоянного оседания дымов с годами происходит накопление радиации. Т.е. уголь сгорает, а вся его радиация концентрируется в золе и дымах. Об этом, к сожалению, очень мало пишут (чтобы не портить настроение обывателю). Но спецы знают. Радиационное загрязнение местности от ТЭС значительно превышает загрязнение от исправно работающей АЭС.
Именно эти золоотвалы и бомбят рашисты поднимая всё это дерьмо на воздух.
показати весь коментар
23.08.2022 20:23 Відповісти
Ну, якщо спалювали вугілля до 1200 беккерелей/кг то в золі концентрація буде чимала, а якщо спалювали більше ніж 2000 і вище (що не дозволено) то в тій золі може бути і сюрприз. Це кепська фігня. Карманний дозиметр варто всеж таки мати.
показати весь коментар
23.08.2022 21:34 Відповісти
Можно подумать, московиты все запаслись двойными свинцовыми
семейными трусами.
показати весь коментар
23.08.2022 22:15 Відповісти
 
 