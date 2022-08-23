Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб у повітря здіймалися хмари радіоактивного пилу, - ГУР
Росіяни намагаються представити підвищення рівня радіації як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ".
Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни здійснюють мінометні обстріли передмість Енергодару, б'ють по золовідвалах Запорізької ТЕС. Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон.
Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара. Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються представити ці дані як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Или СБУ с оружием арестовало перед операцией?
Или Геращенко, Арестович выложили фото секретных агентов в своей инсте?
Или секретутки без допуска к гос тайне присутствовали при секретных совещаниях?
Думаю надо за все это пересажать чинуш и политиков, чтобы не повадно было, а потом формировать Массад.
а може ім тоже папінька страшниє вєщі а бындерах расказивал..?
🤔🤔🤔🤔
Треба їх молотити,другого шляху нема.
Прочитала,що їм обіцяють 3000 S.
Вони йдуть заради грошей,це тупе стадо.
Дело в том что при сжигании угля на ТЭС вследстие его естественной хоть и не сильно высокой радиоактивности в золоотвалах и в зонах постоянного оседания дымов с годами происходит накопление радиации. Т.е. уголь сгорает, а вся его радиация концентрируется в золе и дымах. Об этом, к сожалению, очень мало пишут (чтобы не портить настроение обывателю). Но спецы знают. Радиационное загрязнение местности от ТЭС значительно превышает загрязнение от исправно работающей АЭС.
Именно эти золоотвалы и бомбят рашисты поднимая всё это дерьмо на воздух.
семейными трусами.