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Очолили Маріупольський держуніверситет та впроваджують стандарти освіти держави-агресора – двом колаборанткам заочно повідомлено про підозру

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Заочно повідомлено про підозру професорці кафедри управління персоналом та економіки підприємства і доцентці кафедри загального менеджменту навчально-наукового інституту управління Маріупольського державного університету.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

 Як зазначається, за даними слідства, після окупації м. Маріуполя ворожою армією РФ викладчки перейшли на бік ворога і надали згоду представникам окупаційної адміністрації очолити захоплений виш.

 У червні 2022 року, відповідно до наказів псевдоміністра освіти та науки так званої "ДНР", їх призначили на посади в.о. ректора і декана факультету.

"Підозрювані розповідають журналістам псевдореспубліки про початок нового навчального року за стандартами освіти РФ відповідно до договорів з російськими учбовими закладами. Крім того, вони співпрацюють з Міністерством освіти ворожої держави щодо акредитації та отримання ліцензії МДУ", і-деться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти об'єднали чотири університети в один та "набрали" 2 тисячі студентів, - мер Мелітополя Федоров

Автор: 

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1 професор та 1 доцент на весь виш - я опасався, що в Маріуполі більше колаборантів буде.
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23.08.2022 17:51 Відповісти
Их в Мариуполе очень много, может даже больше чем в Донецке.
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23.08.2022 23:17 Відповісти
Вони вже в Лукьянівському СІЗО?
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23.08.2022 18:05 Відповісти
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23.08.2022 18:28 Відповісти
до успіху йшли а тут так якась підозра
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23.08.2022 18:56 Відповісти
 
 