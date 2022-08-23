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Новини Війна
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Макрон на саміті "Кримської платформи" закликав не йти на компроміси з Росією

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон під час виступу на саміті Кримської платформи закликав міжнародне співтовариство не виявляти "жодної слабкості та духу компромісу" щодо Росії, яка продовжує війну в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"У нас не може бути жодної слабкості, якогось духу компромісу, тому що йдеться про свободу для всіх і мир на всіх частинах земної кулі", - заявив він.

Макрон знову закликав Росію "припинити військові дії, вивести свої війська з усієї української землі та обрати дипломатію для відновлення миру". При цьому європейці, за словами президента Франції, готові підтримувати "боротьбу" України "на довгострокову перспективу".

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"Франція та Європейський союз разом із багатьма союзниками та друзями України роблять все необхідне, щоб підтримати вашу боротьбу", - сказав він, звертаючись до президента України Володимира Зеленського. "Наша рішучість не змінилася, і ми готові підтримувати ці зусилля надалі", - підкреслив він.

Нагадаємо, 23 серпня стартував другий саміт Кримської платформи.

Участь в ньому підтвердили близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів та прем’єр-міністрів.

Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.

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У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Автор: 

Макрон Емманюель (1447) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+20
Макрона подменили???

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23.08.2022 18:14
+11
Хер його поймеш цього Макрона...
То він Макрон, то справжня Емануель...
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23.08.2022 18:25
+8
Нічосі!

А що - у французськіх лісах жаба свиснула?
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23.08.2022 18:17
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Ну як так,макрон? Передзвони краще ***** в десятий раз.
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23.08.2022 18:07 Відповісти
жандарм и инопланетяне
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23.08.2022 18:08 Відповісти
Правильні речі зараз каже. Дайте йому жабку в подарунок.
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23.08.2022 18:11 Відповісти
А як же щоденні дзвінки другу Ладіміру пагаваріть падушам? Мсьє Макроне, ви жертвуєте заради нас найдорожчим у житті, ми це цінуємо. )
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23.08.2022 18:11 Відповісти
Макрона подменили???

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23.08.2022 18:14 Відповісти
Щось таки знайшли у Трампа в особняку?)))
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23.08.2022 18:37 Відповісти
Нічосі!

А що - у французськіх лісах жаба свиснула?
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23.08.2022 18:17 Відповісти
Врікли Макрона, чи, що?
Можна і Шольца ще би в додачу.
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23.08.2022 18:24 Відповісти
Мабуть відьми з Конотопа навели порчу на Макрона
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23.08.2022 18:49 Відповісти
Хер його поймеш цього Макрона...
То він Макрон, то справжня Емануель...
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23.08.2022 18:25 Відповісти
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23.08.2022 19:45 Відповісти
а що так, мабуть безліміт закінчився
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23.08.2022 18:30 Відповісти
Кинуха была когда то про ,Эммануэль, с музыкой известной. Ломился народ сильно глянуть. В 1976-77гг особенно. У нас такое конечно не смотрели. Та и совдепия тех лет бы в кинозалах бы падала в обморок. Глянул тогда в кинозале лайнера, где работал в те годы. Хотя экипажу было запрещено. Режим пассажирских помещений строго соблюдается обычно. Глядя на этого патрона-макрона, напомнило. Особенно в ом месте где героиня села в вагон поезда, а там студентов много молодых оказалось. Очень поучительно вышло.
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23.08.2022 18:34 Відповісти
У ті часи був ліпший фільм, хоча і не еротичний - "Жінка у подарунок", чи ж то "Женщина в подарок". Оце таки повчальний фільм був... і юморний.

Пошукайте в інтернеті - не пожалкуєте!
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23.08.2022 18:42 Відповісти
Вообще-то в 1986...90. Сначала по квартирам, потом в видеосалонах.
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23.08.2022 19:46 Відповісти
Прозрів?
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23.08.2022 18:45 Відповісти
Многочасовые беседы с путлером пошли на пользу хитрожопому Микрону...
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23.08.2022 18:48 Відповісти
Тут фишка в другом...
После первой мировой войны обосрались Германия и рабZeя...остальные Британии и Франции были в роли победителей..вывод?Германия и рабZeя стали союзниками с 1922 года..в маленьком итальянском городке Распада был подписан братский договор...о сотрудничестве и прочем дерьме...
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23.08.2022 18:52 Відповісти
Рапалла...
Sorry
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23.08.2022 18:53 Відповісти
Листя дуба падають з ясеня, ну ніфіга сєбє, ніфіга сєбє! А по телефону пуйлу інше скаже?
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23.08.2022 19:16 Відповісти
У Макрона трохи спало загострення синдрому телефонування та збереження невідомо чого комусь. Мабуть, стан ремісії. Надовго?
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23.08.2022 19:19 Відповісти
Ввечері подзвонить ізвінятись?)
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23.08.2022 19:43 Відповісти
К таким словам ещё бы и Цезарей в придачу.
Цены бы ему не было.
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23.08.2022 19:49 Відповісти
Макрон то не настоящий!
(справжній спочатку подзвонив би путлєру, аби не загнати його в глухий кут).
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23.08.2022 20:00 Відповісти
Каким он был, таким остался. Макрон не политик, а просто назначенный
определёнными финансовыми кругами на должность чиновник,
который работает на ихние интересы. А интерес один- торговля с рф.
Вот всё, что надо знать. Аналог - Шольц.
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23.08.2022 20:09 Відповісти
Це він шо про себе каже напевно телефонний тофаріщ плешивого
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23.08.2022 20:29 Відповісти
Мати Василева! Щось здохло в Булонському лісі? 🙂
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23.08.2022 22:11 Відповісти
Ех. Почистити б коментарі.

Всіх кого можуть та будь-які ініціативи на користь Україні беруть та обсирають ці раша боти.
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23.08.2022 23:42 Відповісти
Так Зеля так і робе з першого дня ескалації.
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22.12.2022 12:49 Відповісти
 
 