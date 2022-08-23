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Новини Окупація Криму Війна
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Для України Крим - це не фішка в геополітичній грі, а частина нашого народу, - Зеленський

зеленський

Відновлення Україною контролю над півостровом Крим стане історичним антивоєнним кроком у Європі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.

"Це поверне безпеку й дасть справедливість, це реінтегрує Крим у сучасний світ і це дасть змогу кожному з нас – учасників і учасниць Кримської платформи - сказати своїм дітям, своїм рідним і близьким, що вони можуть пишатися нами саме як миротворцями.

І я хочу підкреслити: для України Крим – це не просто якась територія, не фішка в геополітичній грі, як для держави-терориста, для України Крим - це частина нашого народу, нашого суспільства. Спільнота людей, яким ми гарантуємо свободу й повернемо сучасність", - наголосив глава держави.

Читайте: Працюватимемо, щоб винні у порушенні прав людини в окупованому Криму були покарані, - фон дер Ляєн

Автор: 

Зеленський (23653) Крим (14122)


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Топ коментарі
+9


Kavkaz Center

@newkc14

Al Arabiya сообщает, что российская военная колонна атакована в сирийской провинции аль-Кунейтра. Среди русских оккупантов есть потери
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23.08.2022 18:18
+8
Фишка это ты, зеля, причем гнилая фишка...
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23.08.2022 18:15
+8
от если б оно было презедентом в 2014 году мы б уже давно все умерли но крым бы не отдали...
легко было с трибуны свистеть... ну так как и сегодня...хоть и вид воинственный, одна футболка с кроссовками к бородке чего стоит...
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23.08.2022 18:35
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Фишка это ты, зеля, причем гнилая фишка...
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23.08.2022 18:15 Відповісти
Фішка - це маленька рибка?
)
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23.08.2022 18:15 Відповісти
Хорошо что хотя бы скумбрией не назвал .
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23.08.2022 18:29 Відповісти


Kavkaz Center

@newkc14

Al Arabiya сообщает, что российская военная колонна атакована в сирийской провинции аль-Кунейтра. Среди русских оккупантов есть потери
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23.08.2022 18:18 Відповісти
"Цензор" , слишком много ватных тварей на форуме .
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23.08.2022 18:18 Відповісти
Автономная Республика Крым...по факту независимая...принадлежала Крымским Татарам..рюZkoго говна там никогда не было...от слова СОВСЕМ...
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23.08.2022 18:22 Відповісти
Слово Фишка я часто употребляю на Цензоре..Зе..перестань читать цензор...
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23.08.2022 18:24 Відповісти
збивай роялті,не все тільки йому за "скотів" косити,хай теж платить)))
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23.08.2022 23:33 Відповісти
Три базовых страхолюдных ошибки мы совершили в начале нашей независимости. Отказ от ЯО, обьявление о внеблоковости и конечно предоставление Крыму автономии, кажись в 1992г! Тогда мы подписали себе смертный приговор. А ведь многие тогда орали. пытались доказать это. Но как по маслу все пошло. Хлебать еще надолго и кровью нашей.
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23.08.2022 18:26 Відповісти
Про який нашнарод він каже?
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23.08.2022 18:29 Відповісти
цих старих **** показово виселяти зимою на вулицю з ПЛАТНОЮ ,за їх рахунок,доставкою до керченсього перешийку а далі примусово вплав на "родіну",світ нічого не втратить від їх мору,а бички стануть жирніші.
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23.08.2022 23:35 Відповісти
Фишка в том что в 1954 году тогдашний первый секретарь ЦК компартии Украины Кириченко был категорически против передачи Крыма Украине..
Но тогда Георгий Маленков по факту был начальником СССР убедил Кириченко..что Украина поставит на ноги разрушенный Крым...в конце концов Кириченко согласился с доводами Маленкова...
Хрюкайте дальше про Хрущева..болваны..
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23.08.2022 18:32 Відповісти
Подивись спочатку хоча б у Вікіпедії, хто був ініціатором передачі Криму Україні, а потім залишай тут свої тупі висери.
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23.08.2022 18:48 Відповісти
Розуміючи погляди політиків і чиновників, делікатні виказування, складається думка. Орки, тікайте з Українського Криму, поки не пізно і міст ще є.
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23.08.2022 18:33 Відповісти
от если б оно было презедентом в 2014 году мы б уже давно все умерли но крым бы не отдали...
легко было с трибуны свистеть... ну так как и сегодня...хоть и вид воинственный, одна футболка с кроссовками к бородке чего стоит...
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23.08.2022 18:35 Відповісти
Єконом стиль. Все для Перемоги.
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23.08.2022 18:37 Відповісти
Цікаво, він в шортах, чи ні. В ОПі вводив такий дресс-код.
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23.08.2022 18:44 Відповісти
В міні юбках.
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23.08.2022 23:37 Відповісти
Хорошо хоть не в спортивных штанах.
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23.08.2022 18:52 Відповісти
на відео не видно)))
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23.08.2022 23:37 Відповісти
в спортивках и кроссовках))))
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24.08.2022 10:08 Відповісти
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23.08.2022 18:36 Відповісти
Все не угомонится сегодня, не бережет себя. Завтра же нужно будет пафосные речи толкать .
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23.08.2022 18:51 Відповісти
Крута фішка після звільнення територій запровадити інститут негромадянства для :
етнічних росіян
ватників
люмпенів

Одразу 80% кримського бидла відпадає від виборних прав, права обиратися , займати будь які державні посади
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23.08.2022 18:53 Відповісти
Фішка в тому, що Крим апріорі не може бути частиною нашого народу, бо є географічним поняттям, в той час, як народ є етнічним поняттям. Зєлєнскому нікому пояснити, що Крим є частиною України, а частиною нашого народу є киримли, або кримсько-татарський нпрод. Погано бути неучем. Водночас ми бачимо справжню ціну диплому "юриста" Зєлєнского.
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23.08.2022 19:05 Відповісти
 
 