Для України Крим - це не фішка в геополітичній грі, а частина нашого народу, - Зеленський

Відновлення Україною контролю над півостровом Крим стане історичним антивоєнним кроком у Європі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.

"Це поверне безпеку й дасть справедливість, це реінтегрує Крим у сучасний світ і це дасть змогу кожному з нас – учасників і учасниць Кримської платформи - сказати своїм дітям, своїм рідним і близьким, що вони можуть пишатися нами саме як миротворцями.

І я хочу підкреслити: для України Крим – це не просто якась територія, не фішка в геополітичній грі, як для держави-терориста, для України Крим - це частина нашого народу, нашого суспільства. Спільнота людей, яким ми гарантуємо свободу й повернемо сучасність", - наголосив глава держави.

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