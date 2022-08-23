Для України Крим - це не фішка в геополітичній грі, а частина нашого народу, - Зеленський
Відновлення Україною контролю над півостровом Крим стане історичним антивоєнним кроком у Європі.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час саміту Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ.
"Це поверне безпеку й дасть справедливість, це реінтегрує Крим у сучасний світ і це дасть змогу кожному з нас – учасників і учасниць Кримської платформи - сказати своїм дітям, своїм рідним і близьким, що вони можуть пишатися нами саме як миротворцями.
І я хочу підкреслити: для України Крим – це не просто якась територія, не фішка в геополітичній грі, як для держави-терориста, для України Крим - це частина нашого народу, нашого суспільства. Спільнота людей, яким ми гарантуємо свободу й повернемо сучасність", - наголосив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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Kavkaz Center
@newkc14
Al Arabiya сообщает, что российская военная колонна атакована в сирийской провинции аль-Кунейтра. Среди русских оккупантов есть потери
Но тогда Георгий Маленков по факту был начальником СССР убедил Кириченко..что Украина поставит на ноги разрушенный Крым...в конце концов Кириченко согласился с доводами Маленкова...
Хрюкайте дальше про Хрущева..болваны..
легко было с трибуны свистеть... ну так как и сегодня...хоть и вид воинственный, одна футболка с кроссовками к бородке чего стоит...
етнічних росіян
ватників
люмпенів
Одразу 80% кримського бидла відпадає від виборних прав, права обиратися , займати будь які державні посади