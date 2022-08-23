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Священник переводив ухилянтів через кордон на Одещині: За "послуги" брав $2,5 тис.

священник

Настоятель храму у селищі Василівка, що в Болградському районі, переводив ухилянтів закордон. За свої послуги він брав дві з половиною тисячі доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Священнослужитель з'ясував графік пересування прикордонників та у вечірній час доби проводив чоловіків поза блокпостів. Самого священика затримали на відстані 500 метрів від українського кордону.

Засуджений розкаявся та попросив гроші, що були передані в заставу, відправити для ЗСУ - близько 197 тис. гривень. Болградський райсуд визнав це пом’якшуючою обставиною та засудив священика до до п’яти років в’язниці з випробувальним строком в один рік.

Також читайте: В ЄС за $18 тис.: Киянин незаконно переправляв військовозобов’язаних чоловіків за кордон. ФОТО

Автор: 

нелегали (383) Одеська область (3179) священник (157)


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Топ коментарі
+16
Неясно, 2500 це по божескі чи ні?
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23.08.2022 18:32
+15
От тобі "Пакі-пакі. Іже херувіми..."
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23.08.2022 18:30
+13
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23.08.2022 18:37
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От тобі "Пакі-пакі. Іже херувіми..."
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23.08.2022 18:30 Відповісти
Неясно, 2500 це по божескі чи ні?
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23.08.2022 18:32 Відповісти
Чисто так для інфрормаціїї, до якої секти гандлярів повітрям належав цей пацифіст?
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23.08.2022 18:33 Відповісти
МП я гадаю
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23.08.2022 18:36 Відповісти
МПХ!
)))
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23.08.2022 18:38 Відповісти
А де Ви в Болградському районі бачили храми ПЦУ? Звичайно московська церква, але Володя на її ворожі дії не звертає уваги, бо вся його команда прихожани ціжї церкви.
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23.08.2022 20:59 Відповісти
Анатолій,коли ти вже навипорожнюєшся?Та вже всі на форумі знають що ти за сивоногого гетьмана,і готовий,хоч зараз, цілувати його в сраку.Но ти ж брешеш.У Зе своїх гріхів вистачає,чого ж ти йому приписуєш Петрикові недоробки?І що євреї почали ходити в православні церкви?
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23.08.2022 21:47 Відповісти
Маасковський патрахат. Зелені кольори.
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23.08.2022 18:35 Відповісти
А якщо жінка за кордоном чи дитина захворіла, да ніколи ніхто не зупине "ухилянта" провідати родину. При рянщині також за таке судили, відправляючи у дисбат...
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23.08.2022 18:36 Відповісти
Та да, бежали и рыдали по близким. Слюнявя баксы, которые можно было передать заболевшим родным.
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23.08.2022 18:40 Відповісти
какой дисбат ? ты хоть понимаешь что это такое ? как гражданского человека можно приговорить к дисбату ?, дисциплинарный батальон - это дисциплинарное наказание после него даже не было ни какой отметки в паспорте (на сколько я помню просто в военном билете делали запись о прохождении службы в такой то части ) , и чаще всего туда попадали за не уставные отношения , нанесение телесных повреждений за боле тяжёлые преступления уже наступала криминальная ответственность со всеми вытекающими
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23.08.2022 18:47 Відповісти
А як можна називати ухилянтом не мобілізованого? Тобто тільки після отримання повістки або розпорядження, а стаття чітко вказує що ухилянт...
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23.08.2022 18:55 Відповісти
еще раз объясняю так сказать на пальцах - штрафбат это такая же воинская часть как и любая другая только с особым режимом , наказать штрафбатом можно только военнослужащего но ни как не гражданское лицо которое даже присяги не принимало , существует ли наказание за уклонение от воинской службы - скорей всего да но процессуально это доказать очень сложно , как доказать что человек получил ту же повестку за которую он даже не расписывался ( кинули в почтовый ящик ) , не знаю я не встречал ни одного человека наказного за "уклонение" ни сейчас ни в советские времена
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23.08.2022 20:40 Відповісти
священчик переправляв вкраїнчиків
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23.08.2022 18:37 Відповісти
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23.08.2022 18:37 Відповісти
єто жє на богоугодноє дєло, дєті мойі!
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23.08.2022 19:39 Відповісти
Одкупився,служітєль культа.І затаїв образу на Україну.При першій-ліпшій нагоді він це пригадає.
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23.08.2022 18:38 Відповісти
Он и до этого обиженный был и жадный до денег.
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23.08.2022 18:45 Відповісти
країну перетворюють на такий собі срсрчик
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23.08.2022 18:42 Відповісти
"Свобо́да - можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання об'єктивної дійсності."
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23.08.2022 18:44 Відповісти
Ухилянти мироточили?
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23.08.2022 18:47 Відповісти
Блин, это жесть. Самое смешное, что в этом году масса украинских студентов иностранных ВУЗов могут последовать по пути этих "ухилянтов". Т.к их не выпускают ждемс
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23.08.2022 18:48 Відповісти
еще по-божески
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23.08.2022 18:51 Відповісти
то ж нєісповєдіми путі як то кажуть
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23.08.2022 18:54 Відповісти
Де в конституції є, що можуть обмежувати права і свободи, через статеву ознаку?
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23.08.2022 18:56 Відповісти
Під час воєнного стану.
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23.08.2022 19:05 Відповісти
І що ж там написано?
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23.08.2022 19:42 Відповісти
маєш на увазі те, що чувак у сукні третьої статі?
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23.08.2022 19:06 Відповісти
Маю на увазі,те що написав.
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23.08.2022 19:46 Відповісти
В разделе военного положения
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23.08.2022 19:08 Відповісти
В разделе военного положения есть что-то про спорцменов и 95 квартал?
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23.08.2022 19:14 Відповісти
І що там пишуть?
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23.08.2022 19:49 Відповісти
Нащадки картавих енкаведешників перетворили країну на ГУЛАГ з вертухаями.
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23.08.2022 19:12 Відповісти
Крепкий орешек эта церковная крыса , весь грех на себя взвалил , окаянный. Не пробовали кадилом по бороде ?
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23.08.2022 19:14 Відповісти
Слава Богу хоч наркотики прихожанам не продавав )))
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23.08.2022 19:20 Відповісти
Дякувати Богу)
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23.08.2022 19:34 Відповісти
Брав - свічками звичайно? Не?
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23.08.2022 19:33 Відповісти
ого)який "безкорисливий" всього брав 2500$ а чому не кацапськими рублямі?
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23.08.2022 19:40 Відповісти
всіх суддів причетних до позорища - за грати
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23.08.2022 19:42 Відповісти
Справжня "вибухова суміш" - болгар (!) що служить московському патріархату.
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23.08.2022 19:43 Відповісти
хрестопродавець
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23.08.2022 19:46 Відповісти
"Церковную десятину" еще никто не отменял. И сколько "пастырь" заблудших овец "обратил в веру"?...
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23.08.2022 19:53 Відповісти
Понялі і простілі, одним словом....
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23.08.2022 19:56 Відповісти
Установите откупные для желающих уехать так деньги хоть на оплату бойцам пойдут а так в левую кишеню

Устроили панщину какую-то
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23.08.2022 20:39 Відповісти
Так встановили вже.Є проект закону,вчора тільки на форумі обговорювали.Форумчани-АУ,якась вівця чи баран приблудився...Приносиш 200тисяч грн. і на 7 діб провідуй рідних.Їх же через кордон не пропускають?
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23.08.2022 21:53 Відповісти
Що спільного між церквою та психлікарнею? І там і там є посланці бога.
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23.08.2022 21:11 Відповісти
Святой Отец
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23.08.2022 21:42 Відповісти
Скільки у нас ще тих фсбшних церков?
Чому нічого не робиться Службами відповідними. Вони мають стати просто прихожанами...а то ...переходять собі в ПЦУ....
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23.08.2022 22:10 Відповісти
Русский мир - он ив сатанате УПЦ-РПЦ русский мир.
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24.08.2022 09:27 Відповісти
І знову московський піп і знову "найгуманніший суд" дає умовний термін.В мене таке враження що Кирило Гундяєв має домовленості з нашими судами не засуджувати його попів
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24.08.2022 13:32 Відповісти
 
 