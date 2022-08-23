Священник переводив ухилянтів через кордон на Одещині: За "послуги" брав $2,5 тис.
Настоятель храму у селищі Василівка, що в Болградському районі, переводив ухилянтів закордон. За свої послуги він брав дві з половиною тисячі доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Священнослужитель з'ясував графік пересування прикордонників та у вечірній час доби проводив чоловіків поза блокпостів. Самого священика затримали на відстані 500 метрів від українського кордону.
Засуджений розкаявся та попросив гроші, що були передані в заставу, відправити для ЗСУ - близько 197 тис. гривень. Болградський райсуд визнав це пом’якшуючою обставиною та засудив священика до до п’яти років в’язниці з випробувальним строком в один рік.
Топ коментарі
+16 Seroff
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+15 Алекс Скела
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+13 govtva
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Устроили панщину какую-то
Чому нічого не робиться Службами відповідними. Вони мають стати просто прихожанами...а то ...переходять собі в ПЦУ....