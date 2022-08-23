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Новини Війна
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Після Бучі я зрозумів, що росіяни - злочинці. Розмовляти з ними немає про що, - прем’єр Люксембургу Бетель

могила,буча,братська,ексгумація

Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель заявив, що, відвідавши Бучу, він зрозумів, що росіяни - злочинці, і з ними немає про що розмовляти.

Про це Бетель розповів під час виступу на другому саміті Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На початку війни я хотів говорити з обома сторонами, але я відвідав Бучу та зрозумів, що там сталося. Росіяни – злочинці, а розмовляти з ними немає про що", - пояснив він.

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Бетель додав, що люди в Україні помирають щодня, а держава страждає через небезпечного сусіда.

"Можете покладатися на нас. Ми маємо щодня допомагати країні, яка так страждає. Те, що коїться наразі в Україні, не може бути прийнятним", - сказав він.

Підсумовуючи, прем’єр-міністр Люксембургу наголосив, що Україна – член європейської родини.

Як повідомлялося, Люксембург виділив 15% оборонного бюджету на підтримку української армії.

Автор: 

росія (64871) Люксембург (135) воєнні злочини (1847)


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Топ коментарі
+7
лучше одиг раз увидеть...чем сто раз услышать ...брехню от рашки
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23.08.2022 18:53
+6
А под Сребренницей и в соседних населенных пунктах так называемыми добровольцами и в Чечне 94-95 не было такой же Бучи? Еще хуже было, когда квартиры стоили по цене видеомагнитофона. Трупы продавали мусульманам, при этом издеваясь над ними в случае отказа выкупать тело. В Афганистане свыше миллиона мирных людей были убиты. Это их способ управления стадом русни - нищета и войны, иначе стадо будет недовольно.

Раньше надо было это понимать. При этом Украина и против сербов по миссии ООН воевала и убивала кацапов, и в Чечню, и в Грузию. Понимала, что к чему. Но не до конца понимала, иначе бы Кучму посадили на вилы много-много раньше, не позволив сливать ракеты и заводы после 95-го.
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23.08.2022 18:54
+5
15 проц обороного бюджета! Вот бы другие страны последовали этому примеру
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23.08.2022 19:11
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лучше одиг раз увидеть...чем сто раз услышать ...брехню от рашки
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23.08.2022 18:53 Відповісти
А под Сребренницей и в соседних населенных пунктах так называемыми добровольцами и в Чечне 94-95 не было такой же Бучи? Еще хуже было, когда квартиры стоили по цене видеомагнитофона. Трупы продавали мусульманам, при этом издеваясь над ними в случае отказа выкупать тело. В Афганистане свыше миллиона мирных людей были убиты. Это их способ управления стадом русни - нищета и войны, иначе стадо будет недовольно.

Раньше надо было это понимать. При этом Украина и против сербов по миссии ООН воевала и убивала кацапов, и в Чечню, и в Грузию. Понимала, что к чему. Но не до конца понимала, иначе бы Кучму посадили на вилы много-много раньше, не позволив сливать ракеты и заводы после 95-го.
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23.08.2022 18:54 Відповісти
Воевали единицьі. Голосовала толпа лохов.
Но тогда даже USA скорешались с рашкой и давили совместно на полное ядерное разоружение и уничтожение стратегической авации. И мотив давления бьіл простой - к власти рвутся националистьі во главе с Черноволом, нужно срочно избавится от всего вооружения.
Причем когда в в 99-м Черновола убили, то в USA даже рот не открьіли - сожали версию про ДТП и сделали вид что ничего не произошло. И в отношении Дудаева у них тогда бьіла такая же позиция.
Сейчас все изменилось, надеюсь ошибки вьіученьі, вьіводьі сделаньі и решения принятьі.
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23.08.2022 19:20 Відповісти
А зеледент ищет мир в глазах путлера....
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23.08.2022 19:03 Відповісти
щас МЗС Казахстану викличе посла Люксембургу на виховання...
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23.08.2022 19:04 Відповісти
15 проц обороного бюджета! Вот бы другие страны последовали этому примеру
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23.08.2022 19:11 Відповісти
Одразу видно порядну людину!
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23.08.2022 19:13 Відповісти
Після Бучі я зрозумів, що росіяни - злочинці. Розмовляти з ними немає про що, - прем'єр Люксембургу
=========================
"На початку війни я хотів говорити з обома сторонами
============
тобто в його розумінні напавши на Україну кацапи спочатку не були злочинцями? Про що ти хотів з агресором "говорити"?
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23.08.2022 19:23 Відповісти
ВВС повідомляє: "В Риге местные власти демонтируют памятник "воинам-освободителям". Убраны все три скульптуры, составлявшие композицию. Их высота была около 70 метров. Памятник открыли в 1985 году. С момента объявления Латвией независимости несколько раз на государственном уровне поднимался вопрос о его демонтаже, но каждый раз у памятника были и защитники. В мае 2022 года на фоне войны России и Украины городская дума Риги приняла решение о сносе скульптурной композиции. Протесты против этого власти погасили. Работы по демонтажу еще продолжатся, но основная часть памятника уже снесена.
СК РФ возбудил уголовное дело"
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23.08.2022 19:14 Відповісти
Сміяться при слові "лопата" В УК РФ є норма "Действие УК в пространстве" А там вказано що його дія розповсюджується на всій території РФ Питання: "А Латвія - це вже Російська Федерація"? Я колись задав питання подібне своєму колишньому однокурснику з яким починав учиться ще в Саратовському юридичному Я тоді його висміяв у "Однокласниках" за попрушення СК РФ кримінальних справ проти громадян України за нібито вчинені ними "злочини" на території Донецької області Образився - бо "крить нічим було"
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23.08.2022 20:19 Відповісти
Золотые слова сказал Бетель , о путинской мрази..
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23.08.2022 19:25 Відповісти
Только патологоанатом может с ****** о чём то договорится, например: о трепанации бестолковки...
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23.08.2022 19:27 Відповісти
Макрон виходить самим тупим.
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23.08.2022 19:37 Відповісти
Они всегда такими были. Всем деятелям Западной Европы следовало бы почитать о голодоморе 1933 года в Украине, организованном московитами.
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23.08.2022 19:39 Відповісти
Так,кацапи - це нація збоченців,насильників,терористів.
А чому вони стали такими?Тому-що сталінське нквд виховало цю біомасу для приниження та узурпації тих народів,які прагнули до свободи,до самоідентифікації,до незалежності.Ціна нашої свободи буде дуже дорогою,але у нас немає іншого шляху.
Борімося - поборемо!
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23.08.2022 19:49 Відповісти
Коли нація заростає бур*яном, влаштовують прополку. Русня теж буде прополота від лайна яке там накопичилось. Та що, вони операцію, а ми прополку. На аграрних тонкощах ми знаємося добре.
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23.08.2022 20:55 Відповісти
Тут треба все переорати, а не прополювати.
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23.08.2022 21:51 Відповісти
Ты ещё в Мариуполь съезди....
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24.08.2022 01:46 Відповісти
 
 