Після Бучі я зрозумів, що росіяни - злочинці. Розмовляти з ними немає про що, - прем’єр Люксембургу Бетель
Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель заявив, що, відвідавши Бучу, він зрозумів, що росіяни - злочинці, і з ними немає про що розмовляти.
Про це Бетель розповів під час виступу на другому саміті Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На початку війни я хотів говорити з обома сторонами, але я відвідав Бучу та зрозумів, що там сталося. Росіяни – злочинці, а розмовляти з ними немає про що", - пояснив він.
Бетель додав, що люди в Україні помирають щодня, а держава страждає через небезпечного сусіда.
"Можете покладатися на нас. Ми маємо щодня допомагати країні, яка так страждає. Те, що коїться наразі в Україні, не може бути прийнятним", - сказав він.
Підсумовуючи, прем’єр-міністр Люксембургу наголосив, що Україна – член європейської родини.
Як повідомлялося, Люксембург виділив 15% оборонного бюджету на підтримку української армії.
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Раньше надо было это понимать. При этом Украина и против сербов по миссии ООН воевала и убивала кацапов, и в Чечню, и в Грузию. Понимала, что к чему. Но не до конца понимала, иначе бы Кучму посадили на вилы много-много раньше, не позволив сливать ракеты и заводы после 95-го.
Но тогда даже USA скорешались с рашкой и давили совместно на полное ядерное разоружение и уничтожение стратегической авации. И мотив давления бьіл простой - к власти рвутся националистьі во главе с Черноволом, нужно срочно избавится от всего вооружения.
Причем когда в в 99-м Черновола убили, то в USA даже рот не открьіли - сожали версию про ДТП и сделали вид что ничего не произошло. И в отношении Дудаева у них тогда бьіла такая же позиция.
Сейчас все изменилось, надеюсь ошибки вьіученьі, вьіводьі сделаньі и решения принятьі.
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"На початку війни я хотів говорити з обома сторонами
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тобто в його розумінні напавши на Україну кацапи спочатку не були злочинцями? Про що ти хотів з агресором "говорити"?
СК РФ возбудил уголовное дело"
А чому вони стали такими?Тому-що сталінське нквд виховало цю біомасу для приниження та узурпації тих народів,які прагнули до свободи,до самоідентифікації,до незалежності.Ціна нашої свободи буде дуже дорогою,але у нас немає іншого шляху.
Борімося - поборемо!