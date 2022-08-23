23 546 41
США надає Україні нову зброю, яка свідчить про підготовку українських військових до ближнього бою, - The Washington Post
Сполучені Штати Америки готують Збройні сили України до ближніх контактних боїв.
Про це йдеться в статті видання The Washington Post, зазначає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Пентагон направляє в Україну нові зброю і техніку, які краще підготують її збройні сили до бойових дій на ближчих дистанціях. Це може сигналізувати, що Київ та його союзники бачать можливість повернути втрачені позиції після кількох тижнів завзятих артилерійських дуелей уздовж лінії фронту, припускають у виданні.
Нагадаємо, 19 серпня Білий дім повідомив про новий пакет військової допомоги Україні - на 775 млн доларів.
При цьому американські експерти припускають, що Вашингтон дає Україні більше різної зброї, ніж оголошує про це публічно.
Топ коментарі
+69 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар23.08.2022 19:16
+24 U A #508723
показати весь коментар23.08.2022 19:16
+23 Garry Grant
показати весь коментар23.08.2022 19:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це не окопна зброя.
- Слухай Миколо! Завтра День незалежності України... Наче свято... А ніякого святкового настрою... Параду не буде і народних гулянь також...
- А що робить? Скасували ж!
- А давай хоч салют влаштуємо! Мені хлопці якраз скинули координати двох складів *********** у кацапів!
А Україна надає рузьке по голові та по яйцях!
)
Но нам еще повезло, были бы щупленькие европейцы, то было бы куда хуже. Надеюсь, Зеленский догадается с первого сентября на удаленке отменить некоторые ненужные предметы и сделать занятия спортом в старших классах для парней по значительно другим схемам, с хорошими тренажерами и витаминами с спортпитанием как обязательным приемом с обеспечением из школы. Пора кончать с пузатыми генералами раз и навсегда. Это вопрос выживания нации. У тех же кацапов есть довольно крепкие чеченцы и куда нищих азиатов, кто привык по 12 часов в сутки работать в тяжелых условиях, да и многие под наркотой готовы разменять всю жизнь на 2-3 месяца высоких боевых способностей.
Британцы же про США так не думают.
Потому Британия дружит с США, а россия только и делает, что мечтает аннексировать Украину. Просто так получилось, что Горбачёв и Ельцин не относились так фанатично к "собирательству земель русских", потому Украина бескровно обрела независимость. В той же Югославии всё было иначе, там были сербские нацики с имперскими замашками, потому они чувствуют такое родство с русскими нациками под предводительством путлера. НАТО пришлось дважды останавливать сербских нациков от геноцида в Боснии и Косово, а до этого были и другие войны.
Чтобы понять, что кацапы думают об украинских землях, достаточно послушать, как Кох рассуждал про Крым во времена конфликта на Тузле. Он жалел, что россия "упустила" территорию Крыма и призывал "вернуть" её любыми реалистичными на то время методами. В Интернете где-то ещё должно оставаться его интервью тех времён. Это тот самый Кох, который потом облачился в овечью шкуру и пытался пропагандонить якобы "за" Украину, проталкивая нужные путлеру мысли.
- А де це?
- Та село є під Черніговом - там у мене родичка живе
- А що там?
- Та приперлися туди кацапи Ну - день-два ховалися місцеві по льохах Але ж скотину порать теба Повилазили та й хазяйнують А кацапам захотілося поспілкуваться Родичка їх питає:
- А чого це ви хлопці на нашу землю прийшли?
А вони кажуть:
- А это наша земля! Мы её пришли ат «бандер» асвабаждать!
- То хай так і буде! Їм не так сумно буде тут лежать, як ми їх тут поховаємо!
Но Подоляк конечно не станет считать в хаймарсах сколько за 3 года Зеленский подарил Коломойскому.