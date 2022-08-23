Нова Зеландія запровадила санкції ще проти майже 50 колаборантів з окупованих Росією територій України, - глава МЗС Махута

Нова Зеландія посилює тиск на Росію, запровадивши санкції ще проти пів сотні колаборантів в окупованих регіонах України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у Веллінгтоні оголосила міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута.

"Посіпаки президента Путіна на території України намагаються просувати політику Кремля та цілі його незаконної окупації. Санкції продовжують попередні заходи, спрямовані проти політичних та військових осіб у сепаратистських регіонах Донецька та Луганська. Оголошені сьогодні кроки стосуються 48 фізичних та однієї юридичної особи", - сказала Махута.

Вона наголосила, що Нова Зеландія "продовжить активно запроваджувати санкції проти призначених кремлем посадовців й інших осіб, які сприяють окупації для досягнення цілей Росії".

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У МЗС Нової Зеландії додали, що з початку російського вторгнення країна запровадила санкції проти майже 900 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із агресією, а також ввела суворі торговельні обмеження проти РФ.