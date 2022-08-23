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Новини Обмін полоненими Війна
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Зеленський вірить у результат щодо чергового обміну полоненими: "Займаються цим різні люди, різні служби"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вірить, що обмін полоненими відбудеться.

Про це він сказав на пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вірю, що буде результат щодо обміну. Було вже повернуто 144 людини, але це одна частина - офіційна. Було і таке, що люди повертались і неофіційно. Скажу вам чесно: займаються цим різні люди, різні служби, включаючи СБУ. Цього замало. І ми пам’ятаємо, скільки було на Азовсталі. Ми займаємось цим напрямком. Це дуже складно", - сказав Президент.

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Автор: 

Зеленський (23653) полонені (2248)


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Топ коментарі
+7
російський реваншизм👇

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZUSTbQFLPV1i0Irx-r-y2lR0_-upHvSrZz7rtneVKqgkCNwtiw38OwsNw4wPkyLHzUsN1fr9wTrDlz-FeaaZxhrsHJ9LvBVv8IEk0R_GSLbtmhDpQjbvnvTOLg6lhXuV08rQC9_ibFSR0zkByXJksJ1&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych 3 год ·

До дня прапора: триколор під прикриттям європейського прапора?

Щойно на гуманітарному комітеті парламенту «слуги народу» за участі міністра культури протягнули рішення про підтримку в першому читанні так званого оновленого тексту законопроєкту «Про медіа».

Під приводом євроінтеграції в цей проєкт включені положення, які не мають до євроінтеграції жодного стосунку, але знищують важливі механізми захисту українського культурно-інформаційного простору.

Скасовується заборона на пісні російських співаків у теле- й радіоефірі, за яку парламент у червні проголосував конституційною більшістю.

По суті, знищується Перелік осіб, які загрожують національній безпеці, який діє 7 років. Фільми, серіали, концерти, гастролі з учасниками цього Переліку заборонені в Україні. Але за новою версією закону про медіа цей перелік в ручному режимі формуватиме голосуванням Нацрада з телебачення і радіомовлення (та сама, де засідають вихідці з олігархічних медіагруп). Причому для включення в Перелік законопроєкт передбачає лише кілька підстав. Для решти рашистів - двері відкриті.

Законопроєкт істотно послаблює захист української мови. Наприклад, дозволяє практично безкарно порушувати в розмірі до 10% квоту на українські пісні на радіо.

Ним вносяться руйнівні зміни в інші закони, наприклад, прибирається з закону про кінематографію заборона популяризації органів влади держави-агресора.

І це - лише невелика частина проблем цього закону. Незважаючи на те, що депутати ЄС і представники громадськості надали конкретні зміни до тексту законопроєкту, «слуги» не врахували жодну з них, рекомендувавши подавати їх до другого читання.

Ще раз:

вони зносять надзвичайно важливі норми чинних законів, що захищають Україну, і пропонують спробувати наново боротися за них у другому читанні.

Це - відвертий проросійський реваншизм.

На моє переконання, жоден відповідальний депутат не має права голосувати за таку версію законопроєкту навіть у першому читанні. Ми маємо змусити реваншистів відступити і захистити норми, які захищають нашу мову й культурний простір від рашизму.
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23.08.2022 20:07
+6
Якщо Президент у віру вдарився. То про що вже надіятись.
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23.08.2022 20:05
+6
і квартальні серіали цілодобово по всім каналам?
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23.08.2022 20:16
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Якщо Президент у віру вдарився. То про що вже надіятись.
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23.08.2022 20:05 Відповісти
російський реваншизм👇

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZUSTbQFLPV1i0Irx-r-y2lR0_-upHvSrZz7rtneVKqgkCNwtiw38OwsNw4wPkyLHzUsN1fr9wTrDlz-FeaaZxhrsHJ9LvBVv8IEk0R_GSLbtmhDpQjbvnvTOLg6lhXuV08rQC9_ibFSR0zkByXJksJ1&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych 3 год ·

До дня прапора: триколор під прикриттям європейського прапора?

Щойно на гуманітарному комітеті парламенту «слуги народу» за участі міністра культури протягнули рішення про підтримку в першому читанні так званого оновленого тексту законопроєкту «Про медіа».

Під приводом євроінтеграції в цей проєкт включені положення, які не мають до євроінтеграції жодного стосунку, але знищують важливі механізми захисту українського культурно-інформаційного простору.

Скасовується заборона на пісні російських співаків у теле- й радіоефірі, за яку парламент у червні проголосував конституційною більшістю.

По суті, знищується Перелік осіб, які загрожують національній безпеці, який діє 7 років. Фільми, серіали, концерти, гастролі з учасниками цього Переліку заборонені в Україні. Але за новою версією закону про медіа цей перелік в ручному режимі формуватиме голосуванням Нацрада з телебачення і радіомовлення (та сама, де засідають вихідці з олігархічних медіагруп). Причому для включення в Перелік законопроєкт передбачає лише кілька підстав. Для решти рашистів - двері відкриті.

Законопроєкт істотно послаблює захист української мови. Наприклад, дозволяє практично безкарно порушувати в розмірі до 10% квоту на українські пісні на радіо.

Ним вносяться руйнівні зміни в інші закони, наприклад, прибирається з закону про кінематографію заборона популяризації органів влади держави-агресора.

І це - лише невелика частина проблем цього закону. Незважаючи на те, що депутати ЄС і представники громадськості надали конкретні зміни до тексту законопроєкту, «слуги» не врахували жодну з них, рекомендувавши подавати їх до другого читання.

Ще раз:

вони зносять надзвичайно важливі норми чинних законів, що захищають Україну, і пропонують спробувати наново боротися за них у другому читанні.

Це - відвертий проросійський реваншизм.

На моє переконання, жоден відповідальний депутат не має права голосувати за таку версію законопроєкту навіть у першому читанні. Ми маємо змусити реваншистів відступити і захистити норми, які захищають нашу мову й культурний простір від рашизму.
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23.08.2022 20:07 Відповісти
Ну а **** ти чекав, не думав? Не спрогнозував політичну ситуацію? То, навіщо такий політик?
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23.08.2022 20:09 Відповісти
Скільки в Пороха грошей було, вплив, політологи, маркетологи і т. д...... І навіть ворожбити. І, що? Про...бали. То, що? Роби висновки. А не ний.
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23.08.2022 20:13 Відповісти
А ты не *****... почем за высер, рашотроллик? Самочку свою пиццей сможешь угостить? Или у путлера бабло закончилось и работаешь в кредит?
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23.08.2022 20:28 Відповісти
Оркінську мову не читаю.
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23.08.2022 21:05 Відповісти
так ти і на Неньці ***** путнього не висрав)))
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23.08.2022 23:39 Відповісти
і квартальні серіали цілодобово по всім каналам?
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23.08.2022 20:16 Відповісти
просто так три московські підори не збираються в одне кодло - працюють нон-стоп над приниженням українців
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23.08.2022 22:02 Відповісти
в марiуполi гарантами безпеки азовцiв виступали червоний хрест,та оон.ну,й що з того вийшло? домовлятись з кацапами на будь якому рiвнi,це безглузддя!
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23.08.2022 20:08 Відповісти
Він нαπιξдів. Червоний Хрест та ООН нічого йому необіцяли.
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23.08.2022 21:12 Відповісти
я пам'ятаю як Зеленський вірив що кацапи теж люди і не нападуть..вірити треба в Бога а за полоненних потрібно боротись
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23.08.2022 20:12 Відповісти
Під особистий контроль, тоді все буде Зе!!!
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23.08.2022 20:16 Відповісти
Важко проводити обмін полоненими з країною в яка живе за принципом "баби ещьо наражают"
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23.08.2022 20:19 Відповісти
було, начеб-то, рішення, шо цім займається тільки ГРУ
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23.08.2022 20:34 Відповісти
А неофициально это как? Как Верещучка меняла кацапских убийц- летчиков на мелитопольских таксистов и херсонских бомжей?
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23.08.2022 20:53 Відповісти
Зеля продовжує брехати.
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23.08.2022 21:10 Відповісти
В екстракцію азовців з Маріка ця ***** теж вірила.
А у вторгнення РФ не вірила.

Результати всі знають - катування, гвалтування, вбивства.
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23.08.2022 22:27 Відповісти
затям бовдуре тупорилий,Президент НЕ МАЄ ПРАВА ВІРИТИ ЧИ НІ,ВІН МАЄ БУТИ ЗАВЖДИ БУТИ ГОТОВИМ ДО НАЙГІРШОГО,В НАДІЇ НА КРАЩЕ
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23.08.2022 23:41 Відповісти
 
 