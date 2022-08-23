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Зеленський вірить у результат щодо чергового обміну полоненими: "Займаються цим різні люди, різні служби"
Президент України Володимир Зеленський вірить, що обмін полоненими відбудеться.
Про це він сказав на пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Вірю, що буде результат щодо обміну. Було вже повернуто 144 людини, але це одна частина - офіційна. Було і таке, що люди повертались і неофіційно. Скажу вам чесно: займаються цим різні люди, різні служби, включаючи СБУ. Цього замало. І ми пам’ятаємо, скільки було на Азовсталі. Ми займаємось цим напрямком. Це дуже складно", - сказав Президент.
Топ коментарі
+7 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар23.08.2022 20:07
+6 wislen Lem
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https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych 3 год ·
До дня прапора: триколор під прикриттям європейського прапора?
Щойно на гуманітарному комітеті парламенту «слуги народу» за участі міністра культури протягнули рішення про підтримку в першому читанні так званого оновленого тексту законопроєкту «Про медіа».
Під приводом євроінтеграції в цей проєкт включені положення, які не мають до євроінтеграції жодного стосунку, але знищують важливі механізми захисту українського культурно-інформаційного простору.
Скасовується заборона на пісні російських співаків у теле- й радіоефірі, за яку парламент у червні проголосував конституційною більшістю.
По суті, знищується Перелік осіб, які загрожують національній безпеці, який діє 7 років. Фільми, серіали, концерти, гастролі з учасниками цього Переліку заборонені в Україні. Але за новою версією закону про медіа цей перелік в ручному режимі формуватиме голосуванням Нацрада з телебачення і радіомовлення (та сама, де засідають вихідці з олігархічних медіагруп). Причому для включення в Перелік законопроєкт передбачає лише кілька підстав. Для решти рашистів - двері відкриті.
Законопроєкт істотно послаблює захист української мови. Наприклад, дозволяє практично безкарно порушувати в розмірі до 10% квоту на українські пісні на радіо.
Ним вносяться руйнівні зміни в інші закони, наприклад, прибирається з закону про кінематографію заборона популяризації органів влади держави-агресора.
І це - лише невелика частина проблем цього закону. Незважаючи на те, що депутати ЄС і представники громадськості надали конкретні зміни до тексту законопроєкту, «слуги» не врахували жодну з них, рекомендувавши подавати їх до другого читання.
Ще раз:
вони зносять надзвичайно важливі норми чинних законів, що захищають Україну, і пропонують спробувати наново боротися за них у другому читанні.
Це - відвертий проросійський реваншизм.
На моє переконання, жоден відповідальний депутат не має права голосувати за таку версію законопроєкту навіть у першому читанні. Ми маємо змусити реваншистів відступити і захистити норми, які захищають нашу мову й культурний простір від рашизму.
А у вторгнення РФ не вірила.
Результати всі знають - катування, гвалтування, вбивства.