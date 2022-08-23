Зеленський вірить у результат щодо чергового обміну полоненими: "Займаються цим різні люди, різні служби"

Президент України Володимир Зеленський вірить, що обмін полоненими відбудеться.

Про це він сказав на пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вірю, що буде результат щодо обміну. Було вже повернуто 144 людини, але це одна частина - офіційна. Було і таке, що люди повертались і неофіційно. Скажу вам чесно: займаються цим різні люди, різні служби, включаючи СБУ. Цього замало. І ми пам’ятаємо, скільки було на Азовсталі. Ми займаємось цим напрямком. Це дуже складно", - сказав Президент.

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