Україна не потрапить у пастку мінська-3 чи мінська-5. Ми в ці ігри грати не будемо, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що у пастку мінська-3 чи мінська-5 Україна більше не потрапить.
Про це він сказав на пресконференції, відповідаючи на запитання, чи завершиться війна до зими, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Головний мій посил простий. Ми розуміли натяки і сигнали, що треба перейти до питання завершення (війни. - Ред.) і почати говорити з РФ. Але <...> до режиму припинення вогню ми не готові. Ми пояснили, що мінська-3, мінська-5 чи мінська-7 не буде. Ми в ці ігри грати не будемо, <...> тому, що це пастка", - сказав Зеленський.
Україна й без того втратила частину своїх територій, пояснив він.
Президент заявив, що стабілізовувати ситуацію, там де знаходяться зараз українські війська, щоб якось заспокоїти РФ, - цим Україна займатися не буде.
"Тому до зими <…> ми хочемо багато чого", - підсумував він.
Президент наголосив, що наразі й мови не може бути про переговори з РФ, поки країна-агресор супроводжує свої дії кривавими вбивствами і насиллям.
"По-перше, "після війни" не настало. Це ми маємо всі розуміти. Зараз у нас війна. По-друге, все так відбувається, що поки про переговори і мови не може бути. По-третє, наративи, які Росія пускає, … що Україна не хоче миру, звучать, мʼяко кажучи, смішно", - сказав Зеленський.
На думку Президента, Росія щоденними атаками, проривами, наступами чи потім відступами, супроводжуючи все це кривавими вбивствами і насиллям, говорить усім, що вони ніякі переговори не бачать, крім "таких". Усе, що росіяни зробили, свідчить про те, що вони взагалі про жодний діалог не думають і ніколи не думали, додав Зеленський.
"Вони прийняли рішення окупувати нашу країну. Як у 14-му році: вони прийняли рішення, а світ добряче їм по пиці не дав, ну не дав. І вони пішли далі, і далі, і далі, а ми їм по пиці даємо", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
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Батько наш - Зеленський,
Лєнка - наша мати.
Ми за них і Беню
будем воювати.
Моли Бога, що тобі у спадок дісталась боєздатна армія!
Якби ти воював шістьма тисячами боєздатних, які залишились після легітимного у 2014, я би подивився, де б ви з єрмаком були через 72 години після вторгнення...
Мінськ-3 вдже був, і він його пілписав, у Парижі 09/12.19року, погодився на "формулу штанмайєра" в касапській інтерпретації!
Благо, Рух Опору Капітуляції не дав виконати...
І це одна із причин, чому ***** напав 24/02.22року.
не перекладає провину на попередників а береться вирішувати проблему аж
до визволення всієї території
Порошенку треба брати приклад із Зеленського
Те, що читає Зеля - все до одного місця, бо в нього в "промовах" як що переглянути все з 24.02, пріоритети змінюються постійно* вже хотів перемовин, гарантії безпеки від рашки, на нейтральний статус погоджувався, Крим залишав рашці на купу років, кордони до 24.02, кордони до 2014 року. Тому це базікання нічого не вирішує, бо зараз все залежить від ЗСУ, а не зрадника Зелі.
С ТАКОЙ АРМИЕЙ И С ТАКОЙ ПОМОЩЬЮ И ЛЮБОЙ УКРАИНЕЦ МОЖЕТ ВЫИГРАЕТ ВОЙНУ.
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
«нада просто пєрєстать стрєлять» ©, бо «є політики, які збагачуються на війні» ©
Тому ти, весь такий безкомпромісний, взяв в переговорники давно притрушеного нафталіном Чалого, який готував Будапештський меморандум, який всі клянуть.
Ти згадай де петіни діти живуть, та вчаться, згадай петіну торгівлю під час війни, так петя брехав з самого початку про продаж свого придприємства, так для мене і не дивно людина була і в партії Наша Україна потім перебіжав до регіонів за денижним мішком. Так у нього один принцип буде влада будуть гроші.
Старший, Олексій, скоріш за все, як і в 14-му - воює; і навіть можливо, знову не під власним прізвищем - щоб запобігти зайвій зацікавленності ворога (його диверсантам) до тієї військової частини. Молодші, справді, за кордоном - але вони студенти, Михайло має відстрочку, згідно Закону. Та це ж ясно як Божий день - тільки варто задуматись...
З ворогом Петрові підприємства не торгували - нема фактів! Так, ліпецьку фабрику не продав, бо не дав цього ***** зробити - але розвалив її роботу (обладнання вивіз!), там вона хіба що отримує орендну плату за здачу офісних приміщень.
В партії "Наша Україна" і ПР він ніколи не був; він був на той часть головою партії "Солідарність". І за грошима ригівськими ніколи не бігав, бо мав свої; а міністром економіки в Азарова працював доти, допоки була перспектива укладення договору про асоціацію з ЄС; і саме на цій посаді він розробляв відповідні нормативні документи!
Короче: за брехню, та й ще таку дурню - в спам. Праивила дозволяють.
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZV4eU9xSfcx_DENyIVL5gmqlRUmZGgHvWMwnYygewgPYDjCZ8ASZ6lUB6eVFAi5rvRcNUhtPE0J6xGZLscKi0Ss9UIf6owDvnUd0yizXcwQ0E7URIDu785fGmkmfEiEQJc&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych
До дня прапора: триколор під прикриттям європейського прапора?
Щойно на гуманітарному комітеті парламенту «слуги народу» за участі міністра культури протягнули рішення про підтримку в першому читанні так званого оновленого тексту законопроєкту «Про медіа».
Під приводом євроінтеграції в цей проєкт включені положення, які не мають до євроінтеграції жодного стосунку, але знищують важливі механізми захисту українського культурно-інформаційного простору.
Скасовується заборона на пісні російських співаків у теле- й радіоефірі, за яку парламент у червні проголосував конституційною більшістю.
Фільми, серіали, концерти, гастролі з учасниками цього Переліку заборонені в Україні.
Але за новою версією закону про медіа цей перелік в ручному режимі формуватиме голосуванням Нацрада з телебачення і радіомовлення (та сама, де засідають вихідці з олігархічних медіагруп). Причому для включення в Перелік законопроєкт передбачає лише кілька підстав.
Для решти рашистів - двері відкриті.
Законопроєкт істотно послаблює захист української мови.Наприклад, дозволяє практично безкарно порушувати в розмірі до 10% квоту на українські пісні на радіо.
І це - лише невелика частина проблем цього закону. Незважаючи на те, що депутати ЄС і представники громадськості надали конкретні зміни до тексту законопроєкту, «слуги» не врахували жодну з них, рекомендувавши подавати їх до другого читання.
Ще раз:
вони зносять надзвичайно важливі норми чинних законів, що захищають Україну, і пропонують спробувати наново боротися за них у другому читанні.
Це - відвертий проросійський реваншизм.
Это чистый гон, но неболее. Назначеные будут проверять тех, которые их назначили?
Твій дебільний електорат тільки завдяки цьому до 2022 року "уставал ат вайни", сидячи на диванах в сотнях кілометрів від неї.
Якщо б не це, ти б зараз в російських банях немиті кацапські прутні смоктав, а не був президентом.
Так роскажить мені коли петя прибіжав на майдан де він працював 2014? А 2004 з Ющенко, то не петя првцював? Вивчить політичну історію свого вождя, а потім обрвзи пиштть.