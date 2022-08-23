УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11326 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 109 55

Проста шкільна формула, як швидко закінчити війну - дати зброю Україні, - Зеленський

зеленський

Щоб наслідки війни не були відчутні у всьому світі, слід Україні дати зброю і завершити цю війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Моя позиція незмінна: якщо бути зовсім прагматичним, я би сказав так - ця війна коштує дорого, вартість висока для всього світу… Я вважаю, що коротша війна дешевша. І якщо всі прагматичні, то дешевше (буде) закінчити раніше. Закінчити раніше - це дати зброю нам. Така проста шкільна формула", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що для когось у Європі ця війна вже відчувається економічно. Треті держави ще не відчувають, але блокування Чорноморського узбережжя вже говорить про те, що буде голод, і вони це відчують.

"Хтось в Азії ще також не відчув, це буде дещо пізніше, на жаль. І найдорожча ціна буде для росії, і це стовідсотково, бо ця ціна буде історична для них", - наголосив глава держави.

Також читайте: Для України Крим - це не фішка в геополітичній грі, а частина нашого народу, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
все у тебя просто - просто перестать стрелять, просто перестать болеть, просто дайте то, просто дайте єто.
показати весь коментар
23.08.2022 20:26
+33
а ведь надо было просто купить оружие, просто построить завод для снарядов, просто заминировать там где говорили США, просто настроить опорников, просто выделить бабки на армию...
показати весь коментар
23.08.2022 20:29
+28
А скільки зброї закупив Буратіно за 3 роки?
показати весь коментар
23.08.2022 20:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все у тебя просто - просто перестать стрелять, просто перестать болеть, просто дайте то, просто дайте єто.
показати весь коментар
23.08.2022 20:26 Відповісти
а ведь надо было просто купить оружие, просто построить завод для снарядов, просто заминировать там где говорили США, просто настроить опорников, просто выделить бабки на армию...
показати весь коментар
23.08.2022 20:29 Відповісти
І просто бути Президентом Великої Країни, який дбає про свій Український Народ.
показати весь коментар
23.08.2022 20:34 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2022 20:42 Відповісти
СВОЇ 7 мільярдів!
показати весь коментар
23.08.2022 20:48 Відповісти
Власть простого вранья и простых отмазок

показати весь коментар
23.08.2022 20:35 Відповісти
Все это делалось до Зеленского!
А он просто сократил ВСУ,просто обнулил оружейную програму,пересажав тех,кто ей занимался,и под занавес отвел ВСУ на запад,чтоб по хорошим дорогам заехали расеяне,а ВСУ по плохим прорывались на восток против потока беженцев!
Навыбирали,повторяя за пукиным " кто угодно,кроме Порошенко!".
показати весь коментар
23.08.2022 20:47 Відповісти
2019 году Украина подписала контракт на $30 млн с Турецкой стороной на поставку двух зенитно-ракетных комплексов типа С-125, после их модернизации в компании «Аэротехника-МЛ» до уровня С-125М1 «Печора-M1», предположительно для использования в Ливии. Данные комплексы, помимо модернизации электронной начинки, должны были быть перемонтированы на автомобильные платформы семейства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 КрАЗ , вместо ранее использовавшихся https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%98%D0%9B-131 ЗИЛ-131 . Также возможно, что по данному контракту предполагалась поставка дополнительных комплексов этого типа для развёртывания вблизи авиабазы «Эль-Ватыя», взамен ранее уничтоженных комплексов https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk MIM-23 Hawk . В январе 2020 года, после смены руководства в ГК «Укроборонпром», украинская сторона предложила переподписание контракта уже от лица компании «Техимпекс», на балансе которой значились закупленные комплексы за $200 000 за штуку в 2016 году в Молдове, обозначенные как нерабочие. Турецкая сторона отказалась от подписания данного контракта. Предположительно в это время Турция рассчитывала получить российско-белорусские комплексы, модернизированные до уровня С-125-2ТМ «Печора-2ТМ». Тем не менее 8 июля 2020 года стало известно, что украинская сторона продала Турции 6 батарей ЗРК С-125, предположительно модернизированных до уровня С-125-2Д «Печора-2Д»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-125#cite_note-13 [13] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-125#cite_note-14 [14] . В конце сентября первая партия данных комплексов была поставлена.
показати весь коментар
23.08.2022 22:29 Відповісти
Головне....

Просто Прое##ли!!!☝️🤔☝️
показати весь коментар
23.08.2022 20:33 Відповісти
завтра дадуть Администрация США ко Дню Независимости Украины объявит о выделении дополнительной военной помощи на 3 миллиарда долларов - Associated Press.
показати весь коментар
23.08.2022 20:27 Відповісти
Простобоневтік!
показати весь коментар
23.08.2022 20:27 Відповісти
Та він би з радістю втік, але Беня не випускає
показати весь коментар
23.08.2022 20:28 Відповісти
Бо невипустили!
показати весь коментар
23.08.2022 20:39 Відповісти
бозасцяв
показати весь коментар
23.08.2022 20:53 Відповісти
Якщо Молдова лише на шостий місяць почула. То до всього світу ще далеко. Щоб наслідки війни не були відчутні у всьому світі Джерело:
показати весь коментар
23.08.2022 20:27 Відповісти
Ну по справедливости Молдова почула уже на следующий день, а сейчас уже не просто чует, а задыхается от инфляции. Отсутствие украинских товаров очень сильно чувствуется. Даже такая мелочь, как украинский шифер - цена в два раза взлетела из-за отсутствия поставок
показати весь коментар
23.08.2022 20:33 Відповісти
Весь світ задихається від інфляції. Но, поки що, не так і сильно як параша в новинах розказує.
показати весь коментар
23.08.2022 20:36 Відповісти
Кто как. Чем дальше, тем спокойнее. Чем ближе к рэфии - тем страшнее. Зиму бы продержаться)
показати весь коментар
23.08.2022 20:40 Відповісти
А скільки зброї закупив Буратіно за 3 роки?
показати весь коментар
23.08.2022 20:27 Відповісти
Нагородні не було? Щось пропустив.
показати весь коментар
23.08.2022 20:39 Відповісти
Ну так шо ж президент Дерьмак так плохо работает?
показати весь коментар
23.08.2022 20:28 Відповісти
Шукай її під асфальтом
показати весь коментар
23.08.2022 20:28 Відповісти
Стоп. а как же 2 года сказок- заглянуть в глаза путину, просто перестать стрелять?? Трепло
показати весь коментар
23.08.2022 20:32 Відповісти
Тем более,что это совсем не глаз!
показати весь коментар
23.08.2022 20:38 Відповісти
Запад до сих пор боится путлера, да и жлобятся тоже.
показати весь коментар
23.08.2022 20:33 Відповісти
ПРОСТАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМУЛА - ПОЛУЧИЛ ПОВЕСТКУ , ИДИ В АРМИЮ.
показати весь коментар
23.08.2022 20:33 Відповісти
та твоя простота вже привела в країну війну, якщо ти цього не розумієш - то дибіл
показати весь коментар
23.08.2022 20:34 Відповісти
Конкретно этот Зеленский мне нравится. Видно Ермака нет рядом.
показати весь коментар
23.08.2022 20:35 Відповісти
Потому что твой дом не разбило снарядом. Где отсиживаешься? У Пожлдяка на зеленой ботоферме?
показати весь коментар
23.08.2022 20:37 Відповісти
Клован на пике... Заберите айкосы, завтра же День Независимости!!! Нахрена мне его наркоречь гундлсая и бегающие заплывшие глазенки? Укурись себе в ОПЕ и не мешай людям, гражданам свободной Украины праздновать День Незалежності!!!!
показати весь коментар
23.08.2022 20:35 Відповісти
бубач ька калісь!

показати весь коментар
23.08.2022 20:36 Відповісти
А хто перетворив Мінськ 2 у пастку,підписавши російську "формулу Штанмаєра", до якої сам Штанмаєр не має відношеня?
Хто бажав виборів на окупованих ДО відводу війск раши до кордонів 91?
Питань багато,сподіваюсь 73% їх не забудуть на чергових виборах!
показати весь коментар
23.08.2022 20:36 Відповісти
Хлоп простий, як двері...
Тільки нам чомусь не просто...
показати весь коментар
23.08.2022 20:36 Відповісти
Оружия у Джугашвили на 22 июня 1941 года..было больше чем во всем мире вместе взятом...Марк Солонин и Виктор Суворов не дадут мне сбрехать..Но..
Сралин умудрился все просрать за 3 месяца боёв..и отдал 6 республик дохлого Сссра с населением 75 млн..совков..
показати весь коментар
23.08.2022 20:39 Відповісти
и если бы не беспрецендентная помощь союзников - то сейчас бы дикие племена народов сэсэсэр обитали где-то в забайкайле
показати весь коментар
23.08.2022 20:44 Відповісти
Проста шкільна формула, як швидко закінчити війну - дати зброю Україні, - Зеленський

Просто в НАТО, просто в ЕС, просто дайте денег на восстановление (вот смотрите, мы уже всё посчитали). Простак, ****.
показати весь коментар
23.08.2022 20:40 Відповісти
Свою треба мати! А не тратити гроші на асфальт, який по ціні танка. Півроку війни - де патронні заводи?
показати весь коментар
23.08.2022 20:40 Відповісти
Контора простих рішень...і ці "прості рішення" привели до великої війни....
показати весь коментар
23.08.2022 20:40 Відповісти
ПРОСТАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМУЛА - сколько дают оружия столько будет и война. На 3 года растянут точно...
показати весь коментар
23.08.2022 20:42 Відповісти
Зе..случайный пассажир в политике..вы это поймете..если доживете...
показати весь коментар
23.08.2022 20:42 Відповісти
Пропагандони за бабло у вас три вибору, або на передок ,або заткнутися і є ще один варіант відвідати корабель
показати весь коментар
23.08.2022 20:48 Відповісти
Дайте ему скумбрию
показати весь коментар
23.08.2022 20:49 Відповісти
по 8
показати весь коментар
23.08.2022 20:50 Відповісти
Ти бачиш як заговорив! А чому за три роки жодної ракети, жодного снаряду, жодного бронежилета для ЗСУ? Все закатав в асфальт і на Трускавцях просцяли? Думаєш люди забудуть? Ні. Ми все пам'ятаємо, ми пам'ятаємо всі про@оби, всі кривляння і лиття бруду на США, Англію, ЄС, які попереджали про напад, а ти, Володя, останні 50 мільярдів закатав в асфальт, яким сьогодні користується ворог!
показати весь коментар
23.08.2022 20:52 Відповісти
Просто я слушаюсь дерьмака!
показати весь коментар
23.08.2022 20:52 Відповісти
І просто посадити Коломийського...
показати весь коментар
23.08.2022 20:55 Відповісти
- Хто всрався?
- Та хто завгодно... Але НЕ Я. Точно, зуб даю!
показати весь коментар
23.08.2022 20:58 Відповісти
Можна було сказати "проста формула", як тобі, кретину написали в бумажкі так ні, треба блєснуть інтєлєктом і ляпнуть, Простая школьная формула, образивши союзників, натякнувши, що вони школьнікі. Довбана Зебоба, як же погано, коли президент кретин. Ви подивіться до чого він докерувався за 3 роки, 8 млн біженців
показати весь коментар
23.08.2022 21:07 Відповісти
А "просто перестать стрелять" то була мабуть дошкільна формула? Чи кремлівська?
показати весь коментар
23.08.2022 21:12 Відповісти
Мда уж столько слов проповедует в массы, а про цену которую платит Украина и слова не сказал, Африка голодает, Азия худеет, Европа нищает а Украина? Нам нужно только оружие? Безработным 30 дней и на все 4 стороны, эвакуировать народ? Зачем мне паника яж 7ккк недополучял бы, Херсон, Мариуполь, Харьков, Сумы, ониж не цель номер 1 все в очередь, я первый занял защитников ещё за полгода до ...
показати весь коментар
23.08.2022 21:31 Відповісти
а як же ПРОСТО ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ™ ???
показати весь коментар
23.08.2022 22:13 Відповісти
 
 