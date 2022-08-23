Проста шкільна формула, як швидко закінчити війну - дати зброю Україні, - Зеленський
Щоб наслідки війни не були відчутні у всьому світі, слід Україні дати зброю і завершити цю війну.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Моя позиція незмінна: якщо бути зовсім прагматичним, я би сказав так - ця війна коштує дорого, вартість висока для всього світу… Я вважаю, що коротша війна дешевша. І якщо всі прагматичні, то дешевше (буде) закінчити раніше. Закінчити раніше - це дати зброю нам. Така проста шкільна формула", - сказав Зеленський.
Президент зауважив, що для когось у Європі ця війна вже відчувається економічно. Треті держави ще не відчувають, але блокування Чорноморського узбережжя вже говорить про те, що буде голод, і вони це відчують.
"Хтось в Азії ще також не відчув, це буде дещо пізніше, на жаль. І найдорожча ціна буде для росії, і це стовідсотково, бо ця ціна буде історична для них", - наголосив глава держави.
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А он просто сократил ВСУ,просто обнулил оружейную програму,пересажав тех,кто ей занимался,и под занавес отвел ВСУ на запад,чтоб по хорошим дорогам заехали расеяне,а ВСУ по плохим прорывались на восток против потока беженцев!
Навыбирали,повторяя за пукиным " кто угодно,кроме Порошенко!".
Просто Прое##ли!!!☝️🤔☝️
Хто бажав виборів на окупованих ДО відводу війск раши до кордонів 91?
Питань багато,сподіваюсь 73% їх не забудуть на чергових виборах!
Тільки нам чомусь не просто...
Сралин умудрился все просрать за 3 месяца боёв..и отдал 6 республик дохлого Сссра с населением 75 млн..совков..
Просто в НАТО, просто в ЕС, просто дайте денег на восстановление (вот смотрите, мы уже всё посчитали). Простак, ****.
- Та хто завгодно... Але НЕ Я. Точно, зуб даю!