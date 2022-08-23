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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим стане частиною європейського транспортного та туристичного простору, - концепція відновлення після деокупації

крим

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль презентував концепцію відновлення тимчасово окупованого Росією Криму після його деокупації.

Презентація відбулася під час другого саміту Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На даному етапі ми презентуємо базову концепцію, яка ще вдосконалюватиметься та детальніше пропрацьовуватиметься, однак стратегічні напрямки не зазначають глобальних змін, а лише будуть конкретизовані та наповнені більшою кількістю проєктів... Наша мета - перетворити Крим на квітучий сад", - сказав Шмигаль.

Він додав, що першим пунктом стратегії розвитку Криму є відкритість його для світу як нового європейського курорту з новою інфраструктурою.

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"Крим стане частиною європейського транспортного простору, Крим буде інтегрованим до європейської мережі доріг TNT, це означає розбудову нових транспортних шляхів, ... інтеграцію кримських портів в українську торговельну мережу, створення потужного авіахабу", - сказав Шмигаль.

Другим пунктом відновлення буде розвиток туристичного потенціалу Криму як можливості стати одним з кращих курортів у Європі.

"Ми презентуємо новий бренд "Крим 365", що передбачає створення інфраструктури відпочинку цілий рік. Планується будівництво готелів повного циклу у співпраці зі світовими лідерами ринку, відновлення культових фестивалів, створення інфраструктури для проведення бізнес-форумів, конференцій, будівництво найбільшого на півдні України концертного майданчика", - зауважив глава уряду.

Третій важливий пункт розбудови українського Криму - це енергетична складова, відбудеться повноцінна інтеграція енергосистеми Криму в українську енергомережу, а це тепер означає й інтеграцію в європейську систему ENTSO-E, наголосив Шмигаль.

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Крім того, глава уряду наголосив, що у Криму планують розвиток відновлювальних джерел енергії та потенціалу нафтогазового сектору, тому що зняття військової загрози з боку російської федерації розблокує доступ до більш ніж двох трильйонів метрів кубічних природного газу у чорноморському шельфі України.

Шмигаль також акцентував, що у Криму розвиватимуть сільське господарство, зокрема виноробні галузі. Також розбудова Криму відбуватиметься із впровадженням сучасних екологічних та кліматичних стандартів для підприємств півострова, повернення природоохоронного статусу важливим екосистемам Криму, відновлення родючості ґрунтів та розв'язанням проблеми з водокористуванням на півострові, ліквідацією наслідків мілітаризації півострова.

Глава уряду підкреслив, що півострів розвиватиметься як частина єдиного економічного простору України в межах плану відновлення України.

Нагадаємо, 23 серпня стартував другий саміт Кримської платформи.

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Участь в ньому підтвердили близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів та прем’єр-міністрів.

Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.

У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Автор: 

деокупація (950) Денис Шмигаль (4543) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+3
Вже думають,як гроші розпиляти.
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23.08.2022 20:38
+2
Боневтік вже всіх переміг!
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23.08.2022 20:49
+2
Не полишає відчуття що живеш у дурдомі коли послухаєш шо мелють ці придурки
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23.08.2022 20:55
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Уже делят шкуру временно не убитого медведя
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23.08.2022 20:37 Відповісти
Ведмедя? Ахаха.

Ця химера параша приречена. І від коли це Крим став її частиною?
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23.08.2022 23:48 Відповісти
Вже думають,як гроші розпиляти.
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23.08.2022 20:38 Відповісти
Боневтік вже всіх переміг!
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23.08.2022 20:49 Відповісти
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23.08.2022 20:54 Відповісти
Не полишає відчуття що живеш у дурдомі коли послухаєш шо мелють ці придурки
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23.08.2022 20:55 Відповісти
Ведмедя ще не вбили, але всі собі вже порахували, як його шкуру використають. Але це гопкання перед стрибком.
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23.08.2022 20:57 Відповісти
Враження вже таке, ніби пересічний громадянин випадково попав у задзеркалля 95кварталу як та Аліса. Стільки сюру фіг придумаєш. Цей страшний сон закінчиться колись чи ні?
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23.08.2022 20:59 Відповісти
навіть москальські зомбі мають розуміти що ЄС крутіше
ніж задрипана параша
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23.08.2022 21:01 Відповісти
Нове крадівництво не за горами.
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23.08.2022 21:01 Відповісти
Как то ещё в эпоху когда казалось что скоро будем жить как во Франции, было пропечатано одно заключение, бизнесс план или проект некий по Крыму. Но независымые были эксперты с Запада. Что бы вчухать Крым под стандарт уровня сервиса портов и городов Средиземного моря, отели, инфраструктура и подготовка кадров сервиса нужно было бы от 112 до 120 миллиардов дол. И не менее 7-9 лет на все про все. Что бы лайнеры заходили круглогодично например там только дноуглубление стоило много очень и прочее. Не все знают что только Одесса и Ялта принимать может лайнеры большие. А в Сочи просто места нет. Та и Севастополь с той Графской пристанью не более одного. Когда Нахимов заходил туда его 3-4 буксира крутили ставили час не меньше. Феодосия, Евпатория и прочая комедь только Кометы и ракеты принимали почти или не рейд. Забудьте про то как просторы мирового океана будут бороздить наши спутники и прочая идея Нью-Васюки. Чуть знакомо было когда то. а по части знания знания пусть 2 языков ес таксистами для начала---ржать долго и до пердежу. Знали бы как лихо таксюки Стамбула чешут на 3 запросто и весь базар тоже!
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23.08.2022 21:35 Відповісти
да если отбросить коррупцию, провести реформы и либерализировать экономику, то инвесторам только дай зеленый свет, вольют и 100лярдов и триллион, если нужно. Потому что это золотое дно.

И не такие проекты делаются, те же Дубаи или Китай как строит.

Другое дело - пройдем ли мы первые три пункта...
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24.08.2022 05:30 Відповісти
Найголовніше ви написали "якщо відкинути корупцію". А куди вона подінеться, вони вже сидять і пиляють чужі гроші на майбутніх автобанах, задерли вже зелені уїбки. З кожного долара 80 центів вони клатимуть собі в кишеню.
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24.08.2022 07:55 Відповісти
 
 