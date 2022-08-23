Для миру в Україні ми готові запропонувати всі свої інструменти, - генсек ОБСЄ Шмід

Генеральний секретар ОБСЄ Гельґа Шмід запевнила у продовженні підтримки України та її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це вона заявила під час свого виступу на другому саміті Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів. І ми готові запропонувати всі інструменти, які є в наявності в ОБСЄ, щоб допомогти досягнути миру та безпеки", - заявила Шмід.

За її словами, після 24 лютого кожне засідання Постійної ради ОБСЄ розпочинається з триваючої агресії Російської Федерації проти України, і ця тема залишатиметься головною темою дискусій.

"Тому що справді, війна, що ведеться проти України, є неспровокованою та невиправданою. Так не мало статися", - наголосила Шмід.

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Вона зауважила, що ОБСЄ виступало за безпеку та співробітництва із часу свого створення, і "варіанти для діалогу пропонувалися, включно з оновленим діалогом ОБСЄ з європейської безпеки, який був запущений чинним головою на початку лютого".

"Але Росія обрала силу замість діалогу", - зазначила генсек ОБСЄ.

Шмід запевнила, що ОБСЄ продовжить підтримувати Україну та буде присутньою в ній шляхом реалізації нової трирічної програми підтримки для України.

Як повідомляв Укрінформ, другий саміт Міжнародної Кримської платформи сьогодні, 23 серпня, розпочав роботу в Києві. Захід відкрив Президент Володимир Зеленський, який звернувся до учасників саміту.

Участь у другому саміті Кримської платформи беруть 60 країн і міжнародних організацій, серед них близько 40 - на рівні президентів та прем’єр-міністрів.

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З міркувань безпеки через постійні обстріли українських міст армією рф саміт проходить в онлайн-форматі, але деякі представники міжнародної спільноти приїхали в Україну.