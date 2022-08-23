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Новини Війна
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Для миру в Україні ми готові запропонувати всі свої інструменти, - генсек ОБСЄ Шмід

обсє

Генеральний секретар ОБСЄ Гельґа Шмід запевнила у продовженні підтримки України та її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це вона заявила під час свого виступу на другому саміті Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів. І ми готові запропонувати всі інструменти, які є в наявності в ОБСЄ, щоб допомогти досягнути миру та безпеки", - заявила Шмід.

За її словами, після 24 лютого кожне засідання Постійної ради ОБСЄ розпочинається з триваючої агресії Російської Федерації проти України, і ця тема залишатиметься головною темою дискусій.

"Тому що справді, війна, що ведеться проти України, є неспровокованою та невиправданою. Так не мало статися", - наголосила Шмід.

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Вона зауважила, що ОБСЄ виступало за безпеку та співробітництва із часу свого створення, і "варіанти для діалогу пропонувалися, включно з оновленим діалогом ОБСЄ з європейської безпеки, який був запущений чинним головою на початку лютого".

"Але Росія обрала силу замість діалогу", - зазначила генсек ОБСЄ.

Шмід запевнила, що ОБСЄ продовжить підтримувати Україну та буде присутньою в ній шляхом реалізації нової трирічної програми підтримки для України.

Як повідомляв Укрінформ, другий саміт Міжнародної Кримської платформи сьогодні, 23 серпня, розпочав роботу в Києві. Захід відкрив Президент Володимир Зеленський, який звернувся до учасників саміту.

Участь у другому саміті Кримської платформи беруть 60 країн і міжнародних організацій, серед них близько 40 - на рівні президентів та прем’єр-міністрів.

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З міркувань безпеки через постійні обстріли українських міст армією рф саміт проходить в онлайн-форматі, але деякі представники міжнародної спільноти приїхали в Україну.

Автор: 

ОБСЄ (3497) Шмід Гельґа (22)


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Топ коментарі
+10
Ещё одни дармоеды. Инструменты у них. Это те, которыми они на Донбассе 8 лет груши околачивали?
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23.08.2022 20:43
+8
інструмент тут один єдиний - зброя.
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23.08.2022 20:37
+6
Озабоченці та дармоїди. Займіться чимось корисним.
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23.08.2022 21:09
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інструмент тут один єдиний - зброя.
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23.08.2022 20:37 Відповісти
Ещё одни дармоеды. Инструменты у них. Это те, которыми они на Донбассе 8 лет груши околачивали?
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23.08.2022 20:43 Відповісти
Злой ты.Они ж глухие и слепые,а ты-дармоеды!
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23.08.2022 20:53 Відповісти
ви хоть один їх звіт дивились? якщо наші дипломати не змогли за допомогою їх звітів відкрити очі заходу раніше, то чому винні ОБСЄ?
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23.08.2022 21:07 Відповісти
А тогда, какая от них практическая польза?
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24.08.2022 00:45 Відповісти
Дайте зброю!!!
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23.08.2022 20:47 Відповісти
Энструменты? Опять русню принять в обсе и поставить следить за Украинскими военными? Продажная контора. Из как и оон разогнать надо бюракратов на теплых мистечках с большой зарплатой и распилом денег.
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23.08.2022 20:58 Відповісти
Спасибо, идите нах*й
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23.08.2022 20:59 Відповісти
Озабоченці та дармоїди. Займіться чимось корисним.
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23.08.2022 21:09 Відповісти
У нас не мир, у нас війна. Хай запропонують щось для війни чи стулять писок.
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23.08.2022 21:13 Відповісти
Це ті мерзотники які вісім років сиділи по саунах с лугандонськими шлюхами, і постійно писали що ніяких обстрілів не було з боку оброченців пєніса душиліна?
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23.08.2022 21:13 Відповісти
Шо, усі свої вісім стадій "абеспакоєності"?
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23.08.2022 21:14 Відповісти
Їхній "інструмент" --заговорити кацапню до смерті. Може спрацює
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23.08.2022 21:14 Відповісти
Нам Перемога потрібна, а не зупинення військових дій!
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23.08.2022 21:22 Відповісти
обсє...оон.червоний хрест..магате...он як вас багато..а одного )(уйла зупинити не взмозі
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23.08.2022 21:25 Відповісти
инструменты: озабоченность, глубокая озабоченность
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23.08.2022 22:50 Відповісти
Нах пшла.
Даже букафф жалко на эту Куйловскую лярву.
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23.08.2022 22:52 Відповісти
Вашими інструментами байстрюків робити, а не перемогу виборювати
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23.08.2022 23:38 Відповісти
Импотент угрожает эрэкцией.....
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24.08.2022 01:50 Відповісти
 
 