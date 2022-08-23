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Новини
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Зеленський про заяви РФ щодо нібито причетності України до підрива Дугіної: Це - не наша відповідальність

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україну не цікавить донька ідеолога "руського міра" Дар’я Дугіна, і її нібито вбивство "не є нашою відповідальністю".

Про це він зазначив під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це точно не наша відповідальність, це не громадянка нашої держави, нас вона не цікавить, і вона не на території України", - відповів він на запитання щодо звинувачень Росії нібито у причетності України до вбивства Дугіної.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ФСБ опублікувало запис з "підозрюваною" у знищенні доньки Дугіна українкою Вовк. ВIДЕО

Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".

Автор: 

Дугін (32) Зеленський (23653)


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Топ коментарі
+11
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23.08.2022 20:44
+6
пришлось срочно по мпргам искать кого-то похожего
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23.08.2022 20:51
+5
головнокомандувач якоюсь курвою переймається....
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23.08.2022 20:55
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23.08.2022 20:44 Відповісти
- На панихиде звучали угрозы в адрес ФСБ.
- Как это в адрес ФСБ?
- Выступающие требовали найти и жестоко наказать убийц!
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23.08.2022 20:47 Відповісти
ФСБ забыло сообщить что группа состояла из трёх особей. Мамаша занималась отключением камер наблюдения, дочь стояла на шухере а боевой кот устанавливал взрывчатку под машиной
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23.08.2022 20:50 Відповісти
Чотири. Ще міні купер з різними номерами на автопілоті.
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23.08.2022 20:52 Відповісти
Да блин, ну возьмите пример со штатов. Задали им вопрос - получили ответ "это не наше дело заниматься каждой рэфовской дурой. Есть у них свои следователи, пусть разбираются, а штаты эта лабуда не интересует". Ещё и президент воюющей стороны берется оправдываться, что не мы, не мы, не мы... Да пошли они к Евгении Марковне со своими дашами и машами. Своих забот нет, что ли?
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23.08.2022 20:48 Відповісти
пришлось срочно по мпргам искать кого-то похожего
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23.08.2022 20:51 Відповісти
Так ее раньше выкинуло
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23.08.2022 23:22 Відповісти
головнокомандувач якоюсь курвою переймається....
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23.08.2022 20:55 Відповісти
...бо поблажливий до осіб свого штибу
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23.08.2022 21:27 Відповісти
Неужели наши спецслужбы научились закрывать рот кловану?
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23.08.2022 20:58 Відповісти
Це ми що , за кожного закатрупленого кацапа будемо виправдовуватися, і робити це на рівні президента?!!! Як на мене це вже приниження!
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23.08.2022 21:18 Відповісти
зачем вообще оправдываться ????
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23.08.2022 21:19 Відповісти
Блин, таких дугинёнышей осталось около 60 млн. голов на касабстане, где на всех найти лопат.., пардон мин? На пу#ин она нам сдалась? Если у фсб передние копыта из окорока
выросли, то при чём здесь Украина? Уверен, даже свинопёс "дугин" и на пу#ин нам нужен?
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23.08.2022 21:27 Відповісти
Взорвали куклу которая лежа в ящике сдала путлерских Баранов весь єтот цирк с похоронами уже назвали полным дебилизмом..Дарья Платонова находится в Монако жива и здорова...
РюZkие..вы и вправду стадо тупых идиотов...
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23.08.2022 21:28 Відповісти
Дохлу кацпську лошицю хочуть пришити до України, це мерзенно.
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23.08.2022 22:02 Відповісти
конструктор "Собери сам Дугину"......
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23.08.2022 23:01 Відповісти
постанова, труп не свежий(с)
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24.08.2022 09:54 Відповісти
 
 