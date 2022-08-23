Зеленський про заяви РФ щодо нібито причетності України до підрива Дугіної: Це - не наша відповідальність

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україну не цікавить донька ідеолога "руського міра" Дар’я Дугіна, і її нібито вбивство "не є нашою відповідальністю".

Про це він зазначив під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це точно не наша відповідальність, це не громадянка нашої держави, нас вона не цікавить, і вона не на території України", - відповів він на запитання щодо звинувачень Росії нібито у причетності України до вбивства Дугіної.

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Як повідомлялось, у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".