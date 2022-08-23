Оцінка роботи уряду залежатиме від забезпечення зарплат для армії та проходження опалювального сезону, – Зеленський

Оцінка роботи Кабінету Міністрів залежатиме від вирішення питань із заробітної плати в армії та проходження майбутнього опалювального сезону.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оцінка уряду дуже проста. Вони мають завдання: нагодувати військових і дати їм високі заробітні плати – раз, опалювальний сезон – два, при тому, що нам усе підірвали – бензин та вугілля, газ. Все це має бути у людей – три. За всіх ризиків ціна на них не може зрости в рази і пояснювати все це війною – так не піде, бо буде людям дуже складно – чотири, заробітні плати нашим вчителям, медикам та пенсії – п'ять", - заявив Зеленський на пресконференції з питань підсумків саміту Кримської платформи.

Ключовими із зазначених позицій, за словами президента, є питання заробітної плати в армії та майбутній опалювальний період.

"Скажу вам відверто - ці дві речі потрібно пройти, тому що бачимо, звідки йде наступ. Наступ йде на полі бою, тому люди повинні захищати і бути мотивованими і наступ енергетичний", - сказав Зеленський.

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При цьому президент підкреслив, що оцінку роботі уряду давати поки що зарано.

"Якщо в якийсь момент я відчуватиму, що у нас щось на цих напрямах не працює, тоді треба буде робити висновки. Поки що я не бачу, на чому", - заявив глава держави.