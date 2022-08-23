Оцінка роботи уряду залежатиме від забезпечення зарплат для армії та проходження опалювального сезону, – Зеленський
Оцінка роботи Кабінету Міністрів залежатиме від вирішення питань із заробітної плати в армії та проходження майбутнього опалювального сезону.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Оцінка уряду дуже проста. Вони мають завдання: нагодувати військових і дати їм високі заробітні плати – раз, опалювальний сезон – два, при тому, що нам усе підірвали – бензин та вугілля, газ. Все це має бути у людей – три. За всіх ризиків ціна на них не може зрости в рази і пояснювати все це війною – так не піде, бо буде людям дуже складно – чотири, заробітні плати нашим вчителям, медикам та пенсії – п'ять", - заявив Зеленський на пресконференції з питань підсумків саміту Кримської платформи.
Ключовими із зазначених позицій, за словами президента, є питання заробітної плати в армії та майбутній опалювальний період.
"Скажу вам відверто - ці дві речі потрібно пройти, тому що бачимо, звідки йде наступ. Наступ йде на полі бою, тому люди повинні захищати і бути мотивованими і наступ енергетичний", - сказав Зеленський.
При цьому президент підкреслив, що оцінку роботі уряду давати поки що зарано.
"Якщо в якийсь момент я відчуватиму, що у нас щось на цих напрямах не працює, тоді треба буде робити висновки. Поки що я не бачу, на чому", - заявив глава держави.
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Тепер, напередодні зими, скиглить. Президент має вирішувати питання, щоб люди і не замічали. А не сіяти паніку.
Не буду по цій темі більше писати.
За годы правления сватов, не закуплено ни одного снаряда, патрона, бронежилета.... НИЧЕГО для армии.
За то у нас зайчики на сцене выступали на День Независимости. И дороги строили для танков кацапни. А мобилизация? Проверьте, где меньше голосовали за вислюка, там больше призывают.
https://www.youtube.com/watch?v=Bw-qrVP3g6c&list=RDCMUC6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&start_radio=1
"Зарплата правительства будет зависеть от обеспечения зарплат для армии и прохождения отопительного сезона".
Об этом рассказал Иван Сынепалов, присутствовавший вместе с другими студентами на встрече с нынешним главой государства, информирует "https://www.dsnews.ua/ ДС ".
"Одна из первых вещей, которые мы ему озвучили, - что Майдан - это было не смешно, и шутить над Майданом не стоит. Извиняться Зеленский не стал, но сделал серьезно-скорбное лицо и принял во внимание. Словосочетание "эбонитовые палочки" не прозвучало", - написал Сынепалов у себя в "Фейсбуке".
Как известно, "Квартал 95" Зеленского выпустил "номер" под названием "Акция протеста в Киеве". В одной из сцен актер Евгений Кошевой интересуется у персонажа Виктора Януковича, что будет, если "беркутовцам" выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть в шерстяную одежду". "Так мы сможет добывать электричество?" - спрашивает герой Кошевого, изображая избиение.