УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11188 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 131 25

Оцінка роботи уряду залежатиме від забезпечення зарплат для армії та проходження опалювального сезону, – Зеленський

зеленський

Оцінка роботи Кабінету Міністрів залежатиме від вирішення питань із заробітної плати в армії та проходження майбутнього опалювального сезону.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оцінка уряду дуже проста. Вони мають завдання: нагодувати військових і дати їм високі заробітні плати – раз, опалювальний сезон – два, при тому, що нам усе підірвали – бензин та вугілля, газ. Все це має бути у людей – три. За всіх ризиків ціна на них не може зрости в рази і пояснювати все це війною – так не піде, бо буде людям дуже складно – чотири, заробітні плати нашим вчителям, медикам та пенсії – п'ять", - заявив Зеленський на пресконференції з питань підсумків саміту Кримської платформи.

Ключовими із зазначених позицій, за словами президента, є питання заробітної плати в армії та майбутній опалювальний період.

"Скажу вам відверто - ці дві речі потрібно пройти, тому що бачимо, звідки йде наступ. Наступ йде на полі бою, тому люди повинні захищати і бути мотивованими і наступ енергетичний", - сказав Зеленський.

Також читайте: У рамках Держбюджету-2023 створять Фонд оперативного відновлення, - Шмигаль

При цьому президент підкреслив, що оцінку роботі уряду давати поки що зарано.

"Якщо в якийсь момент я відчуватиму, що у нас щось на цих напрямах не працює, тоді треба буде робити висновки. Поки що я не бачу, на чому", - заявив глава держави.

Автор: 

Зеленський (23653) Кабмін (14060) опалювальний сезон (1742)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Оцінку Зеленському та уряду по підготовкці до війни повинні дати азовці з Маріуполю коли повернуться з полону
показати весь коментар
23.08.2022 20:45
+10
І ікра не лізе в рот всі думки про мій народ
показати весь коментар
23.08.2022 20:44
+9
А шо з дорогами, стратєх на паличці?
показати весь коментар
23.08.2022 20:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І ікра не лізе в рот всі думки про мій народ
показати весь коментар
23.08.2022 20:44 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2022 21:09 Відповісти
Оцінку Зеленському та уряду по підготовкці до війни повинні дати азовці з Маріуполю коли повернуться з полону
показати весь коментар
23.08.2022 20:45 Відповісти
і не тиільки азовці.а і херсонці.маріупольці.бучанці.ірпінці
показати весь коментар
23.08.2022 21:28 Відповісти
А шо з дорогами, стратєх на паличці?
показати весь коментар
23.08.2022 20:46 Відповісти
Те, що с міліардом) дерев.
показати весь коментар
23.08.2022 20:59 Відповісти
Наркомана понесло... Мы же этого не знали до 19 года, А что тебе сказали в Омане рабссейсские эмисары?
показати весь коментар
23.08.2022 20:47 Відповісти
Кабмин формирует Верховна Рада. Но наркоша ещё этого не знает.
показати весь коментар
23.08.2022 22:50 Відповісти
До 24 лютого, вчора чинуша розказував, що готовились. 24 лютого. Так? 24 квітня вже можна було спрогнозувати? Так? Чи у Вас всі там на єті?
Тепер, напередодні зими, скиглить. Президент має вирішувати питання, щоб люди і не замічали. А не сіяти паніку.
Не буду по цій темі більше писати.
показати весь коментар
23.08.2022 20:47 Відповісти
Виліз гундосик з відосиком. Ти ж відмовлявся підвищувати з/п військовим.
показати весь коментар
23.08.2022 20:52 Відповісти
7 мелярдів завжди 7мелярдіа...
показати весь коментар
23.08.2022 20:58 Відповісти
Зачем погибшим зарплаты, если не закупают снаряды. Асфальтом откидываться от русни? Все ждет, что дадкт. А бабки можно с дерьмаком, татаровым, тимошенко ..... опять распилить.
За годы правления сватов, не закуплено ни одного снаряда, патрона, бронежилета.... НИЧЕГО для армии.
За то у нас зайчики на сцене выступали на День Независимости. И дороги строили для танков кацапни. А мобилизация? Проверьте, где меньше голосовали за вислюка, там больше призывают.
показати весь коментар
23.08.2022 20:55 Відповісти
Зекономлені Зеленським гроші: тепер прорвемося
https://www.youtube.com/watch?v=Bw-qrVP3g6c&list=RDCMUC6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw&start_radio=1
показати весь коментар
23.08.2022 20:56 Відповісти
« какая разница как называется улица если в подвал ты будешь бежать по новому асфальту
показати весь коментар
23.08.2022 20:58 Відповісти
А як ви сказали що буде холодно - то ви вже обісралися, на старті прямо. Заочно. Ось і оцінка вашої турботи про населення України.
показати весь коментар
23.08.2022 20:58 Відповісти
Хід думки подобається.
показати весь коментар
23.08.2022 21:02 Відповісти
Ще пригадай садок коло хати. До війни. Я, про пенсії і зарплати, рахуяльника по всьому середньому.
показати весь коментар
23.08.2022 21:01 Відповісти
А якже асфальт!?
показати весь коментар
23.08.2022 21:03 Відповісти
Яке ж воно огидне в своїх барських замашках..
показати весь коментар
23.08.2022 21:06 Відповісти
Докерувався так, що вже повстало питання про зарплати військовим? Альо, бобіки, то Порох крав чи ні? Як тепер вам, щось починаєте розуміти, чи все ще по приколу?
показати весь коментар
23.08.2022 21:08 Відповісти
Неправильно. Должно быть так.
"Зарплата правительства будет зависеть от обеспечения зарплат для армии и прохождения отопительного сезона".
показати весь коментар
23.08.2022 21:19 Відповісти
робота уряду - зарплата військовим і тд)))) ну клоун,гавіщо тримати цілий уряд -корупціонерів ,щоб просто друкувати гроші і обкладати податками населення ...Нахрен потрібний такий уряд разом боневтіком.Уряд повинен для військових заробляти ,а населенню друкувати і роздавати.Дибіли
показати весь коментар
23.08.2022 21:25 Відповісти
То собі вріжте зарплати, повиганяйте всіх радників і заступників, набіса ви їх тримаєте в такій кількості? Запевняю вас, якшо депутатів буде 10 замість 450, гірше не стане. Стане тільки краще. У кожного депутата мінімум двоє помічників. У міністра 5 заступників, і 5 радників. Ви там ідіотів тримаєте? Начорта їм стільки радників? Наскільки я підтримувала президента, але останні його заяви заставляють замислитись стосовно його адекватності. Весь світ вказує на Єрмака як зрадника. Весь світ сміється з Арестовича. Що взагалі коється?
показати весь коментар
23.08.2022 21:52 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский не стал извиняться за шутки "Кваратла 95" перед студентами, которых жестоко избили "беркутовцы" на Майдане Независимости в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года

Об этом рассказал Иван Сынепалов, присутствовавший вместе с другими студентами на встрече с нынешним главой государства, информирует "https://www.dsnews.ua/ ДС ".

"Одна из первых вещей, которые мы ему озвучили, - что Майдан - это было не смешно, и шутить над Майданом не стоит. Извиняться Зеленский не стал, но сделал серьезно-скорбное лицо и принял во внимание. Словосочетание "эбонитовые палочки" не прозвучало", - написал Сынепалов у себя в "Фейсбуке".

Как известно, "Квартал 95" Зеленского выпустил "номер" под названием "Акция протеста в Киеве". В одной из сцен актер Евгений Кошевой интересуется у персонажа Виктора Януковича, что будет, если "беркутовцам" выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть в шерстяную одежду". "Так мы сможет добывать электричество?" - спрашивает герой Кошевого, изображая избиение.
показати весь коментар
23.08.2022 21:55 Відповісти
 
 