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Новини Війна
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Ми будемо повертати Крим будь-яким шляхом без консультацій з іншими державами, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде повертати окупований Крим будь-яким шляхом, яким вирішить сама, без консультацій з будь-якою державою.

Про це він сказав на пресконфренції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Ми будемо повертати Крим, бо це наша територія, будь-яким шляхом, яким ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій з будь-якою іншою державою світу", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що "Україна не завдає ударів по цивільному населенню, яке знаходиться як на території іншої держави, так і на території України, але тимчасово окупованої території".

"Ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, де є військові об’єкти або склади ті чи інші на тимчасово окупованих територіях. Там українські військові можуть працювати згідно з планом", - додав глава Української держави.

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На запитання журналіста щодо можливого шляху деокупації Криму - політично-дипломатичного чи з військовою допомогою, Президент наголосив: "Ми не обираємо, яким шляхом ми поставимо крапку в цьому питанні".

"В минулому році була інша ситуація. Не було повномасштабної війни Росії проти України. Україна показувала постійно, що ми готові до дипломатії, прагнемо цього, ми не хочемо, щоб люди гинули... Ми упродовж трьох років спробували це робити, ... але ви бачите, чим все закінчилося", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що минулого року був започаткований саміт Кримської платформи. "До речі, ми сьогодні говорили про те, що Кримська платформа - лакмусовий папірець ставлення держав до нас, робота нашої дипломатичної команди і як все змінилося за цей рік. ...Було 46, здається, представництв різних держав, переважно європейський континент...Цього разу це близько 60 країн уже світу, вже і Африканський континент представлений, і Латинська Америка представлена", - зазначив Зеленський.

За його словами, "саміт зайшов у політичні кола світу… Ми повернули питання Криму".

Автор: 

Зеленський (23653) Крим (14122)


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Топ коментарі
+15
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23.08.2022 21:48
+14
ну, вот вроде бы сказал все правильно, НО, на практике, слова Зеленского, и дела Зеленского никогда не пересекаются, увы...
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23.08.2022 21:49
+11
А чим ми їх будемо повертати без іншіх держав? Шашликами? С%ка дебіл.
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23.08.2022 21:52
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23.08.2022 21:46 Відповісти
Віриш агенту Буратіно?
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23.08.2022 21:52 Відповісти
Багато висєрів за вечір. Оманський в ударі, добрий кокс
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23.08.2022 22:22 Відповісти
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23.08.2022 21:48 Відповісти
о як літаки ********...
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23.08.2022 21:59 Відповісти
штирить)))
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24.08.2022 00:12 Відповісти
а можна почати з Херсону?)
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23.08.2022 21:49 Відповісти
Лихо скачет, так бы на фронте повёл бы роту в атаку.
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23.08.2022 21:49 Відповісти
ну, вот вроде бы сказал все правильно, НО, на практике, слова Зеленского, и дела Зеленского никогда не пересекаются, увы...
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23.08.2022 21:49 Відповісти
Ви спочатку Херсон поверніть
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23.08.2022 21:49 Відповісти
Это це "ви"? До кого звертаетесь?
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23.08.2022 23:34 Відповісти
до зешобли,їх же там чимале поголів'я
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24.08.2022 00:13 Відповісти
Что это ты раздухарился, дядя?
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23.08.2022 21:51 Відповісти
Ха, да какой он дядя, до дяди ему ещё расти и расти, пацан ещё по сути!
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23.08.2022 22:07 Відповісти
А чим ми їх будемо повертати без іншіх держав? Шашликами? С%ка дебіл.
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23.08.2022 21:52 Відповісти
Шо там с Херсоном ? А то Хлань уже месяц назад его освободил
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23.08.2022 21:54 Відповісти
Только что было видно как орки наших фосфором обстреляли. Или чем там, что разлетается как салют. Пздц.
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23.08.2022 22:05 Відповісти
иди в траншею,если форму носишь,для воюющей страны презерватив-уклонист это просто жесть,да скинь ты ******* военную форму,ты ее не достоин
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23.08.2022 21:55 Відповісти
а ти гідний? чому не на фронті?
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23.08.2022 22:28 Відповісти
********* завали дефективний
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24.08.2022 00:17 Відповісти
Запустим короче к Крым Ленку на паравозе с раздвинутыми ногами,мож прокатит?
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23.08.2022 21:57 Відповісти
т.е. как оружие клянчить...так консультации необходимы...
а как умничать и чертешо о себе возомнить...так все... я - одно лицо Победы...без консультаций)))
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23.08.2022 21:58 Відповісти
На словах ХЕРОЙ, на ділах ЩЕНЕВТІК.
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23.08.2022 22:00 Відповісти
Для того, щоб лише з'явилася можливість деокупації Криму, потрібно щоб на схід від лінії Запоріжжя-Мелітополь, вся територія України, знаходилась під контролем ЗСУ.
Це Новокаховка, Генічеськ, Херсон, Енергодар, Мелітополь, та ще з півтора десятка невеликих населених пунктів.
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23.08.2022 22:03 Відповісти
На захід, пардон
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23.08.2022 22:12 Відповісти
боневтик ты уже украл у абдристовича, ранее украденный самим абдристовичем гранатомет? и вперед, освобождать.
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23.08.2022 22:04 Відповісти
О новий видосик.
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23.08.2022 22:05 Відповісти
Из серии - В мечтах на Гелике, в реале на велике.

Утром - дайте нам стопитсот бомб.
А вечером - я самый главный Д'Артаньян
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23.08.2022 22:05 Відповісти
А може спочатку Херсонську,Запорізьку, Харківську, Миколаївську, чи то таке... само розсосеться?
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23.08.2022 22:09 Відповісти
а х*лі,вата хаваєт
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23.08.2022 22:10 Відповісти
Чому не просиш Дуду допомогти закрити кордон з біловиродками ?

Чому не скликаєш ООН , щоб миротворчі сили закрили Одеську область з моря, а всі сили наші кинути на звільнення півдня !

Чому у всі колокола не бєш?
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23.08.2022 22:14 Відповісти
Не ори! Все, в отличии от тебя уже поняли, что из себя представляет ООН. Уже давно Зеленский просил закрыть небо над Украиной. И что? Ты из какой берлоги вылез? Или во время войны обосрать президента - это " КРУТО"?
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23.08.2022 22:38 Відповісти
в стійло *******,тобі б тільки відсосати боневтіку
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24.08.2022 00:15 Відповісти
А нормально общаться умеешь, недоносок порохоботский? После победы Украины таких, как ты надо в рашку отправлять на перевоспитание- без обратного билета.
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24.08.2022 01:22 Відповісти
"ой не шуми зелений луже ,ой не 3,14сти "зелений недруже"
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23.08.2022 22:15 Відповісти
"В минулому році була інша ситуація. (...) Ми упродовж трьох років спробували це робити, ... але ви бачите, чим все закінчилося" Джерело:

Та всі бачать. Гірше того - пам'ятають:
1. Скорочення витрат на ЗСУ і перекидання коштів на "велике крадівництво"
2. "Знайшлось" "надлишкове" майно в ЗСУ, яке потрібно було продати
3. Розмінування Чонгару і запуск туди рейсових автобусів (і це вже ПІСЛЯ візиту директора ЦРУ)
4. Припинення ракетних програм
5. Невиконання жодного держоборон замовлення навіть на половину

Вже давно відомо: хочеш миру - готуйся до війни. Тим більш, що в Україні вона йде з 2014-го року. Але ж нє! "Проста пєрєстать стрєлять", "пасматрєть в очко путлєра", "атвєсті вайска, чтоб нє праваціравать"... Розумний вчиться на помилках інших, дурень - на власних, а боневтіки - навіть на власних не вчаться...
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23.08.2022 22:16 Відповісти
В-шестых! Раша, по результатам "зерновой аферы 1, а-ля Гутерриш", сразу получила разрешение на без-санкционный экспорт своего зерна. Причем, независимо от того, обстреливает ли она наши порты, дает или не дает нам возможность вывезти наше же украинское зерно. Благодаря теме "ОПУ-Зеленский-Гутерриш", теперь, когда с рф сняты частично санкции, она, россия, может вывозить свое зерно и продавать минеральные удобрения, и даже закупать запчасти для украденного ею авиапарка…

Украинцы надеялись, что уже в сентябре раша приземлит весь свой самолетный парк, который фактически был украден у лизингодателей. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание и летать. В том числе и с военными целями. Были сняты санкции и по медикаментам… Поработали, короче…
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23.08.2022 22:20 Відповісти
Неверно ты мыслишь, не надо от тех стран, которые нам поставляют оружие и всю военную технику отрекаться, без них ты - ничто. А то видишь ли, каким крутым "героем" стал, ну прям сам будешь вертать Крым. Ты сперва верни Херсон, Запорожье, Мелитополь, ну и т.д. А то у тебя планы, ну прям как у Наполеона
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23.08.2022 22:28 Відповісти
вообще есть реальные шансы освобождения Крыма если хорошенько потренироваться на Херсоне ..полностью уничтожив мосты взяв в кольцо вынудить сдаться или жест доброй воли вынудить совершить..начали со Змейиного ..теперь надо Херсон отработать ..а там и в Крыму повторить разбомбив Керченский Мост..главное оружие нужно в достаточном количестве и самое важное чтоб высокоточные были.и не нужно будет в лобовую атаку идти чтоб освобождать ..если дать просратся и не будет оружия .логистики сами свалят .на смерть до последнего не будут умирать.
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23.08.2022 22:34 Відповісти
****..няра
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23.08.2022 22:41 Відповісти
ты хоть что-то верни, придурок
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23.08.2022 22:48 Відповісти
Пишаюсь нашим президентом. Вперше за 30 років. Україна має лідера, нарешті. Слава Україні.
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24.08.2022 01:02 Відповісти
татышо, видосик записал и пропустозвонил - зелебобы в экстазе. Тварына, если бы твой клоун не рассказывал про ЯО, не трындел про выход с минска, не трынжел про Крым итд а петлял дальше как "сывочолый" (как вы любите его называть) - возможно эти качели по Минску были и по сейчас, без сотен тысяч жертв!!!! Твари вы конченые!!!
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24.08.2022 04:11 Відповісти
Ти працюєш за гроші,чи так просто дурень?
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24.08.2022 07:33 Відповісти
закройте этому пустозвону уже кто-то РОТ!!!! он уже рассказывал про возобновление ЯО и что они выходят с минска итд, к чему это привело???? Сейчас оно заявляет про Крым когда ещё вновь захваченное не освобождено... *****?? шобышо?? зато зелебобы плюсики и лайки поставили, им нравится, ух какой злой и отважный, герой, ещё и ножкой 35 размера наверное топнул, ато, что такие заявления только вредят будучи по сути пустозвонством - зелебобы не видят...
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24.08.2022 04:09 Відповісти
Чи хворий,чи кінчений дурень.? Що ти ляпаєш.? Кожний день всі просять коштів,зброї в наших партнерів,а він буде все виішувать сам. Закрив би свій вонючий рот і не гавкав би.
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24.08.2022 07:32 Відповісти
малоПИД...роское, бенино, Нарко-Чмо!!! асфальтом Крым не освободить тем более под чутким руководством фсбэшника Елдака...
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24.08.2022 08:59 Відповісти
а накуйт тоді ота кримська платформа?
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24.08.2022 11:00 Відповісти
 
 