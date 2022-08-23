Ми будемо повертати Крим будь-яким шляхом без консультацій з іншими державами, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде повертати окупований Крим будь-яким шляхом, яким вирішить сама, без консультацій з будь-якою державою.
Про це він сказав на пресконфренції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.
"Ми будемо повертати Крим, бо це наша територія, будь-яким шляхом, яким ми вирішимо. Вирішимо самостійно, без консультацій з будь-якою іншою державою світу", - наголосив Зеленський.
Він зауважив, що "Україна не завдає ударів по цивільному населенню, яке знаходиться як на території іншої держави, так і на території України, але тимчасово окупованої території".
"Ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, де є військові об’єкти або склади ті чи інші на тимчасово окупованих територіях. Там українські військові можуть працювати згідно з планом", - додав глава Української держави.
На запитання журналіста щодо можливого шляху деокупації Криму - політично-дипломатичного чи з військовою допомогою, Президент наголосив: "Ми не обираємо, яким шляхом ми поставимо крапку в цьому питанні".
"В минулому році була інша ситуація. Не було повномасштабної війни Росії проти України. Україна показувала постійно, що ми готові до дипломатії, прагнемо цього, ми не хочемо, щоб люди гинули... Ми упродовж трьох років спробували це робити, ... але ви бачите, чим все закінчилося", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що минулого року був започаткований саміт Кримської платформи. "До речі, ми сьогодні говорили про те, що Кримська платформа - лакмусовий папірець ставлення держав до нас, робота нашої дипломатичної команди і як все змінилося за цей рік. ...Було 46, здається, представництв різних держав, переважно європейський континент...Цього разу це близько 60 країн уже світу, вже і Африканський континент представлений, і Латинська Америка представлена", - зазначив Зеленський.
За його словами, "саміт зайшов у політичні кола світу… Ми повернули питання Криму".
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а как умничать и чертешо о себе возомнить...так все... я - одно лицо Победы...без консультаций)))
Це Новокаховка, Генічеськ, Херсон, Енергодар, Мелітополь, та ще з півтора десятка невеликих населених пунктів.
Утром - дайте нам стопитсот бомб.
А вечером - я самый главный Д'Артаньян
Чому не скликаєш ООН , щоб миротворчі сили закрили Одеську область з моря, а всі сили наші кинути на звільнення півдня !
Чому у всі колокола не бєш?
Та всі бачать. Гірше того - пам'ятають:
1. Скорочення витрат на ЗСУ і перекидання коштів на "велике крадівництво"
2. "Знайшлось" "надлишкове" майно в ЗСУ, яке потрібно було продати
3. Розмінування Чонгару і запуск туди рейсових автобусів (і це вже ПІСЛЯ візиту директора ЦРУ)
4. Припинення ракетних програм
5. Невиконання жодного держоборон замовлення навіть на половину
Вже давно відомо: хочеш миру - готуйся до війни. Тим більш, що в Україні вона йде з 2014-го року. Але ж нє! "Проста пєрєстать стрєлять", "пасматрєть в очко путлєра", "атвєсті вайска, чтоб нє праваціравать"... Розумний вчиться на помилках інших, дурень - на власних, а боневтіки - навіть на власних не вчаться...
Украинцы надеялись, что уже в сентябре раша приземлит весь свой самолетный парк, который фактически был украден у лизингодателей. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание и летать. В том числе и с военными целями. Были сняты санкции и по медикаментам… Поработали, короче…