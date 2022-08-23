Росія дала принципову згоду на місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС та обіцяла утриматися від активних бойових дій, - МЗС Франції
Глава Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна провела телефонну розмову із російським колегою Сергієм Лавровим.
Про це повідомляє французьке відомство на офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.
Вони обговорювали місію агентства з атомної енергетики при ООН (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.
За словами Колонна, Росія дала принципову згоду на місію та обіцяла утриматися від активних бойових дій.
Водночас в повідомленні не уточнюється, чи погодилася РФ на те, що місія приїде з території, яка контролюється Україною. Адже офіційний Київ категорично проти, щоб місія приїхала з боку окупованої території.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 22 серпня заявив, що очікує потрапити на АЕС протягом кількох днів. Очікується, що місію очолить він особисто.
Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.
Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
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хотят сказать и показать и доказать что Украина сама себя обстреливает...суки
можу забитися - або погода буде вітряна, або обстріли пройдуть або ще які камні з неба
більш вірогідно що цю місію раптово захватять представники лднр для наступного обміну
2022, якийсь телефон: "...обіцяла утриматися від активних бойових дій"
Они готовы не стрелять по АЭС
Им ***** на всё.
Да проснетесь же вы, ***** рот, хватит бредить про атомную бомбу. Им нужно отрезать станцию от Украины.
Вы там в своём запале совсем ******** ???