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Новини Війна
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Росія дала принципову згоду на місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС та обіцяла утриматися від активних бойових дій, - МЗС Франції

заес,аес,запорізька

Глава Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна провела телефонну розмову із російським колегою Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє французьке відомство на офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

Вони обговорювали місію агентства з атомної енергетики при ООН (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.

За словами Колонна, Росія дала принципову згоду на місію та обіцяла утриматися від активних бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завезли додатково 2 БТР та 6 вантажівок на територію Запорізької АЕС, - Енергоатом

Водночас в повідомленні не уточнюється, чи погодилася РФ на те, що місія приїде з території, яка контролюється Україною. Адже офіційний Київ категорично проти, щоб місія приїхала з боку окупованої території.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 22 серпня заявив, що очікує потрапити на АЕС протягом кількох днів. Очікується, що місію очолить він особисто.

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Також читайте: Ризик ядерного конфлікту досяг найвищої точки за десятиліття, - Гутерріш

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Читайте також: З місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС може розпочатися відновлення безпеки на станції, - Зеленський

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Автор: 

МАГАТЕ (708) росія (64871) Франція (3037) Запорізька АЕС (1400)


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Топ коментарі
+6
3,14здять...
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23.08.2022 21:54
+6
кацапу повірити - себе надурити... що не ясно?
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23.08.2022 21:56
+6
А шо лапатнікі виконали з того що обіцяли???
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23.08.2022 21:59
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Обещать -- не значит жениться.
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23.08.2022 21:53 Відповісти
Ясная хрень! Просто будут говорить, что это Украина, а они все такие в белом пальто!
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23.08.2022 22:01 Відповісти
Ещё и грохнут миссию, а скажут на нас.
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23.08.2022 22:07 Відповісти
3,14здять...
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23.08.2022 21:54 Відповісти
Жабоїди лохи.
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23.08.2022 21:54 Відповісти
кацапу повірити - себе надурити... що не ясно?
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23.08.2022 21:56 Відповісти
то-то они сегодня целій день хреначат по округе...и не только округе АЄС но и ТЕЦ досталось (молчу уже про Никополь и Марганец...)
хотят сказать и показать и доказать что Украина сама себя обстреливает...суки
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23.08.2022 21:56 Відповісти
о, какойразніци підвезли
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23.08.2022 23:16 Відповісти
звиздять як Троцький

можу забитися - або погода буде вітряна, або обстріли пройдуть або ще які камні з неба

більш вірогідно що цю місію раптово захватять представники лднр для наступного обміну
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23.08.2022 21:59 Відповісти
А шо лапатнікі виконали з того що обіцяли???
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23.08.2022 21:59 Відповісти
Ага. И вы поверили
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23.08.2022 22:00 Відповісти
.
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23.08.2022 22:06 Відповісти
1994, якийсь меморандум: " …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою"

2022, якийсь телефон: "...обіцяла утриматися від активних бойових дій"
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23.08.2022 22:08 Відповісти
Россия готова там принять кого угодно.
Они готовы не стрелять по АЭС

Им ***** на всё.

Да проснетесь же вы, ***** рот, хватит бредить про атомную бомбу. Им нужно отрезать станцию от Украины.
Вы там в своём запале совсем ******** ???
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23.08.2022 22:09 Відповісти
Глава Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонна чому ж ця прорашистська французька стерва не вказувала рашистам , що Запоріжська АЕС є суверенна територія України,котра окупована рашистами .?Чому ж ця стерва не нагадує рашистським вбивцям .що все . що діється на території України ,має мати лише принципову згоду Української влади.?
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23.08.2022 22:11 Відповісти
Параша обещала? Разрешили волку охранять овец...
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23.08.2022 22:14 Відповісти
Тільки лохи кацапам можуть повірити
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23.08.2022 22:16 Відповісти
Єдиний спосіб повірити кацапам - забити кілка та закопати.
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23.08.2022 22:18 Відповісти
Кацапи? Обіцяли? Тоді тре чекати провокацій.
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23.08.2022 22:22 Відповісти
Значить треба чекати якоїсь чергової гидоти
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23.08.2022 22:32 Відповісти
Лично свожу .
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23.08.2022 22:39 Відповісти
Ха. Брешуть.
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24.08.2022 00:02 Відповісти
"Принципову згоду"?.. Ну-ну... у свинособак є принципи?..
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24.08.2022 09:44 Відповісти
 
 