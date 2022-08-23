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Порошенко передав партію вантажівок Leyland DAF одній з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ

У День Державного Прапора України Петро Порошенко передав партію вантажівок Leyland DAF одній з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передав партію вантажівок Leyland DAF одній з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ 01

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і може перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, харчі, воду і солярку в бочках. Частина придбаних автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів. Частина машин – з відкритою платформою, частина – з тентами.

Порошенко передав партію вантажівок Leyland DAF одній з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ 02

Волонтери і Фонд Порошенка законтрактували у Великій Британії понад дві сотні таких вантажівок. Подібні машини багато років "служили" у британській армії. Автівки, які після розконсервації через всю Європу везуть до України, ставлять на техогляд, приводять до ладу і в ідеальному стані передають у війська.

Порошенко передав партію вантажівок Leyland DAF одній з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ 03

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Днями п’ятий Президент повідомив про новий багатомільйонний контракт на закупівлю БПЛА оперативного рівня "Очі Арти". Перший комплект БПЛА також надійшов у війська. Один з батальойнів ДШВ вже отримав 11 нових італійських бронемашин. Для підрозділів ЗСУ також купили 350 дронів Autel.

З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

Автор: 

Порошенко (15156) Десантно-штурмові війська (219) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+42
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23.08.2022 22:17
+38
Порох для ЗСУ а Клоун для Каломойського $4.5 млрд.+
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23.08.2022 22:25
+35
Респект Пороху!
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23.08.2022 22:08
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А где ахметовские грузовики ?
Развёл эту сепаратистскую бодягу, превратившуюся в войну,
и типа он тут ни при чём ...
Где Коломойские грузовики? Сколько было разговоров какой он патриот...
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24.08.2022 04:13 Відповісти
хотелось бы узнать как помогли обороне УКРАИНЫ сукисы . ярославские . каломойские и все остальные гандоны батальена ..монако.. ---- дрыстали твари с мешками баксов патриебы гребанные . яхты туда перегнали по 65 лимонов баксов --- закон ВР должна выдать все движимое и недвижимое имущество конфисковать и распродать . а деньги семьям погибших на фронте отдать и на оборону УКРАИНЫ
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24.08.2022 06:16 Відповісти
у этих фамилий есть что то общее- евреи
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24.08.2022 07:33 Відповісти
Вони спочатку вкрадуть все, а потім десятину на піар пустять(щоб їхні жидівські боги їм все спустили), а українські дурні(тільки дурні, ще раз наголошую) приймають це як величезну допомогу, коли ви вже порозумнішаете, порохолизи? Невже, ще хтось до сих пір не зрозумів, що якби ця потворна жирна свиня(Порох)не перетворила життя українців на жебрацьке - ніколи б вини(українці) не вибрали зелене .....
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27.12.2022 12:08 Відповісти
А при якому царю ці всі жиди так казково збагатилися? Думайте, хлопці, якщо є чим, ато знову наступите на одні і тіж граблі
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27.12.2022 12:12 Відповісти
Ну дуж ехочу ,щоб всі так "піарились",як ПОРОШЕНКО,а особливо зелене шобло.
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24.08.2022 07:07 Відповісти
порошенко передае машини зсу а чиновніки зеленського крадуть іх..тімошенко вор.
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19.12.2022 16:53 Відповісти
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