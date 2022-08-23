У День Державного Прапора України Петро Порошенко передав партію вантажівок Leyland DAF одній з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і може перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, харчі, воду і солярку в бочках. Частина придбаних автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів. Частина машин – з відкритою платформою, частина – з тентами.

Волонтери і Фонд Порошенка законтрактували у Великій Британії понад дві сотні таких вантажівок. Подібні машини багато років "служили" у британській армії. Автівки, які після розконсервації через всю Європу везуть до України, ставлять на техогляд, приводять до ладу і в ідеальному стані передають у війська.

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Днями п’ятий Президент повідомив про новий багатомільйонний контракт на закупівлю БПЛА оперативного рівня "Очі Арти". Перший комплект БПЛА також надійшов у війська. Один з батальойнів ДШВ вже отримав 11 нових італійських бронемашин. Для підрозділів ЗСУ також купили 350 дронів Autel.

З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.