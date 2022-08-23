Деокупація Криму буде чітким сигналом для всіх диктаторів, що на них чекає поразка, - Кулеба
Деокупація Криму слугуватиме чітким сигналом для диктаторів з усього світу, що через порушення норм мирного співіснування на них чекає жорстка реакція всього світу і зрештою поразка.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у заключному слові на другом саміті Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якби Росія ніколи не окупувала Крим, ми змогли б уникнути великої кількості трагедій. Повернення Криму під контроль України залишається найбільш ефективним способом гарантування європейської безпеки. Міжнародна Кримська платформа – це єдиний існуючий міжнародний форум, спрямований на досягнення цього результату дипломатичним та політичним шляхом", - сказав Кулеба.
За його словами, участь у другому саміті 60 міжнародних лідерів та організацій засвідчує розуміння того, що стоїть на кону.
"Деокупація Криму слугуватиме чітким сигналом для інших диктаторів з усього світу – не порушуйте норми мирного співіснування, адже у разі порушення на вас чекає об’єднана і жорстка реакція всього світу і зрештою ви зазнаєте поразки, тому що наслідки цього будуть безпрецедентними для вашої держави і для вашого народу," – акцентував глава української дипломатії.
Він зауважив, що для всього світу важливо надіслати цей меседж, об’єднати зусилля заради цього.
" І саме це ми й зробили сьогодні", - зазначив очільник МЗС.
Кулеба привітав нових учасників Кримської платформи, які доєдналися до спільних принципів та боротьби за праву справу, і висловив упевненість, що цей міжнародний майданчик і надалі розширюватиметься і діятиме як об’єднана коаліція.
Він поінформував, що сьогоднішня зустріч відкриває серію міжнародних заходів.
"Ми плануємо провести два заходи на вищому рівні до кінця 2022 року - парламентську частину Кримської платформи у Загребі, а після того буде конференція про безпеку Чорноморського регіону на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ для обговорення наслідків діяльності Росії для судноплавства і продовольчої безпеки ", - зазначив глава української дипломатії.
Насамкінець Кулеба оголосив про затвердження Спільної заяви за результатами другого саміту Кримської платформи.
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Взрывы на российских военных базах в Крыму и атаки украинских беспилотников на штаб флота в Севастополе, подрывают планы России по атаке на юг Украины.
Развал мощи флота произошел неожиданно. Был потоплен флагманский крейсер «Москва» и еще несколько судов, и флот лишился значительной огневой мощи. Российским войскам пришлось оставить остров Змеиный - не только символ украинского сопротивления, но и самую близкую точку к Одессе, а также плацдарм, с которого можно было бы поддержать наступление. А 9 августа на аэродроме Саки, более чем в 200 км от передовых украинских позиций было уничтожено девять боевых самолетов.
«Если можно ударить по Сакам и Севастополю, это все меняет, - сказал The Wall Street Journal Джон Спенсер, директор по изучению военных действий в городских условиях Madison Policy Forum. - Эти удары подрывают снабжение, оперативное управление и в конечном счете возможности самого Черноморского флота».
После ударов ЧФ представляет из себя флотилию для береговой обороны, которая изредка наносит ракетные удары. Понесенные потери также практически лишают Россию шансов организовать высадку морского десанта в Одессе. Все эти события заставили флот перейти к оборонительной тактике и держаться у крымского берега.
Безопасность флота обеспечивали радары и самолеты, теперь она подорвана, и в Кремле задумались о том, чтобы перебазировать оставшиеся корабли куда-то еще. Куда? Куда и планировали раньше - в Новороссийск.
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Преувеличенное значение крупнотоннажного военного флота и авиации.
Казалось, имея значительное преимущество в воздухе, Эрэфия за считанные часы (дни) подавит основные военно-стратегические точки Украины. Но в первые дни войны ВСУ допотопными средствами сбивали в день почти по десятку российских самолётов и вертолётов стоимостью десятки миллионов долларов, "которым аналогов нет". А сейчас русские как огня боятся залетать в зону действия не самого совершенной украинской системы ПВО. А что будет, когда мы получим те же Iris-T SLM?
По кораблям примерно та же ситуация. Как дысал, как дысал их хвалённый и неприступный флагман "Москва" с, якобы, тремя уровнями противовоздушной обороны! И где он сейчас? Слушает концерт Кобзона среди рыбок и водорослей, пущенный ко дну всего двумя украинскими ракетами ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства! А если бы не тупое решение Тарана сократить ракетную программу, одобренное высшим руководством страны, на дне моря лежала бы бОльшая часть российского ЧФ.
И если с десяток "Хаймерсов" и тактика выбивания коммуникаций, ПВО и б/к противника в глубоком тылу в корне меняют расклад сил, то концепцию ведения войн, не менявшуюся со времён Второй мировой, нужно бросить в печку вместе с перепиской энгельса с каутским. И всем российским оружием, которому "аналогов нет".
Москитный флот, высокоточные РСЗО, противокорабельные ракеты, дроны-камикадзе... Относительно дёшево, но настолько сердито, что сводит на нет всю громоздкую и неповоротливую армаду Эрэфии. А если оборону укрепить сетью передовой ПРО и несколькими десятками "Абрамсов", то не понадобятся многомиллиардные авиаполки и авианесущие флотилии. Тем более, что Украина никогда и ни на кого не собирается нападать.
Всё вышеперечисленное легко заменить одной фразой: "вступление в НАТО". Но пока мы не там, придётся создавать свою концепцию обороны, построенной на опыте этой войны. На опыте, который учит воевать не только Украину, но и весь мир, наблюдая за тем, как украинцы, в десятки раз уступая по количеству боевых средств, сдерживают натиск и имеют шансы на победу, используя не количество и навал, а качество и оперативную смекалку.
С каждым месяцем мы воюем всё более современными средствами, они достают из загашников Т-62. Наши ресурсы будут пополняться, их - нет У нас есть мотивация, у них - нет. Мы победим, они - нет.
https://t.me/Sharpreview/16508
!! читати «ударні дрони»
але почніть з Херсону...
Чи ти десант плануєш висадити?
"Вчера на пляже в Любимовке под Севастополем военный вертолет чуть не посек лопастями отдыхающих.."
https://t.me/voynareal/32238
З.І. Теплові пастки відстрілюють. Певно бояться, що серед відпочиваючих є партизани зі Стінгерами