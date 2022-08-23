Єдина можлива тема переговорів з Росією - репарації, які Путін та його режим мусять заплатити Україні, - Яценюк

Путін готовий до переговорів лише про підписання Україною акту капітуляції. Це єдині переговори, до яких готовий Путін. А Україна готова тільки до одного до боротьби за свою незалежність і за свою територіальну цілісність.

Це підкреслив прем‘єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк в інтерв’ю з Ватілієм Портніковим, інформує Цензор.НЕТ.

Яценюк наголосив, що не вірить у жодні переговори з Путіним, окрім одних – "коли на полі бою Україна переможе; коли Захід підтримуватиме Україну точно так само, як він підтримує сьогодні; коли економічні санкції, запроваджені проти Росії, вже мають ефект сьогодні і матимуть жорсткий ефект завтра і післязавтра; коли Росія ослабне".

Тільки тоді, коли Україна відновить територіальну цілісність, можливо, будуть якісь переговори,- наголосив він.

"Але й тоді я навіть не знаю, про що переговорювати, окрім одного – репарації, які Путін та його режим мусять заплатити Україні. Це – єдиний предмет переговорів. А все інше має відбуватися в Міжнародному кримінальному суді, в якому Володимир Путін, його воєнні злочинці, його режим мають нести відповідальність", - підкреслив Яценюк.

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