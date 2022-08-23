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Новини Війна
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Єдина можлива тема переговорів з Росією - репарації, які Путін та його режим мусять заплатити Україні, - Яценюк

яценюк

Путін готовий до переговорів лише про підписання Україною акту капітуляції. Це єдині переговори, до яких готовий Путін. А Україна готова тільки до одного до боротьби за свою незалежність і за свою територіальну цілісність.

Це підкреслив прем‘єр-міністр України 2014-2016 років, голова КБФ Арсеній Яценюк в інтерв’ю з Ватілієм Портніковим, інформує Цензор.НЕТ.

Яценюк наголосив, що не вірить у жодні переговори з Путіним, окрім одних – "коли на полі бою Україна переможе; коли Захід підтримуватиме Україну точно так само, як він підтримує сьогодні; коли економічні санкції, запроваджені проти Росії, вже мають ефект сьогодні і матимуть жорсткий ефект завтра і післязавтра; коли Росія ослабне".

Тільки тоді, коли Україна відновить територіальну цілісність, можливо, будуть якісь переговори,- наголосив він.

"Але й тоді я навіть не знаю, про що переговорювати, окрім одного – репарації, які Путін та його режим мусять заплатити Україні. Це – єдиний предмет переговорів. А все інше має відбуватися в Міжнародному кримінальному суді, в якому Володимир Путін, його воєнні злочинці, його режим мають нести відповідальність", - підкреслив Яценюк.

Також читайте: "Втома від України" могла б бути катастрофічною для всього вільного світу, а не лише для нашої держави, - Яценюк

Автор: 

путін (23740) Яценюк Арсеній (2570) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+30
ну нарешті! хоч Яценюка включили вже. а то оленяча морда бубочьки вже надоїла.
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23.08.2022 22:25
+29
Чого до нього довалилися? Норм чувак...Не жирує на майбасі не їздить за кордон не втік. Вже за одне це заслуговує поваги.Не кажучи що Україну з гівна після Хряка витягнув.
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23.08.2022 22:32
+27
Angus Young.....
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23.08.2022 22:29
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ну нарешті! хоч Яценюка включили вже. а то оленяча морда бубочьки вже надоїла.
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23.08.2022 22:25 Відповісти
а ще він не дав худобі здохнути з голоду холоду в 14-15 му,але то таке... всі дебіли тільки про стіну скавчать...
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23.08.2022 22:46 Відповісти
кто о чем, а вшивый о бабках бане
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23.08.2022 23:03 Відповісти
А ти нафіга тут потрібен , одесіт трухлявий ?
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24.08.2022 00:47 Відповісти
о так ти крім шапочки з фольги,ще й "зубажілий"...
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23.08.2022 22:52 Відповісти
Ніби і розумний, ніби і економіку у 2014 році рятував, навіть КМУ ініціював Закон про запобігання фінансовій катастрофі...", гривню кинув на 300%, пенсіонерів обідрав, військових, ветеранів також кинув, а в той час скрути мільйонні контракти чиновникам державних підприємств затверджував, досі ніхто не може з цим вдіяти (а 3 уряди змінилось)... Але я не про те, а про статтю і його заяву: трохи виглядає дивакувато, бо Арсеній далеко від так званого центру прийняття рішень і ОП єрмака не дуже прислухається до його порад. Але хотів би поставити риторичне питання: а з 2014 року не було війни? А ....з Петром П. придумали назву АТО, а коли з РФ гатили з градів? Теж не було війни? Хіба було незрозуміло що потрібно було збудувати патронний завод, не просрати складів *********** (так після нього також було), активізувати ракетну програму ..., а ні ... фірми, ліс, газові свердловини, ліцензії, тендери... Краще цій особі, як і багатьом із тодішньої коаліції, більше не лізти на люди, а тим більше в політику. Про теперішніх я взагалі не хочу говорити, бо стаття про інше.
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23.08.2022 23:34 Відповісти
Ти хоч сам второпав, що "настрочив"?..
"Оп. Центр прийняття рішень. з Петром. Кинув пенсів"
Ще й на 300% -- звідки цифра??

Ти пенс? На раzzії?..

Ти смішне та ущербне.. грати так неконструктивно на емоціях за Зе чи проти Зе.. А всі проти таких ушльопків як ти!! Засунься в путінську задницю!
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24.08.2022 00:25 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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23.08.2022 22:26 Відповісти
Він вже в Чечні дохера кацапів перерізав..
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23.08.2022 22:30 Відповісти
всяко умнее гетьманцева со шмыгалём
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23.08.2022 22:32 Відповісти
Реєстрація:21.07.2022
домой йди.
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24.08.2022 15:13 Відповісти
Що тебе спонукало сьогодні зарегатись на цензорі ?
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23.08.2022 22:56 Відповісти
Angus Young.....
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23.08.2022 22:29 Відповісти
блін де таку футболочку нажити
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23.08.2022 23:08 Відповісти
+
Скопіюй фото. Купи термопапір. На сструйнгому принтері з максимальною якістю у дзеркальному вигляді роздрукуй. Потім праскою переведи на футболку. Ось тобі і щастя.
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24.08.2022 07:42 Відповісти
Чого до нього довалилися? Норм чувак...Не жирує на майбасі не їздить за кордон не втік. Вже за одне це заслуговує поваги.Не кажучи що Україну з гівна після Хряка витягнув.
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23.08.2022 22:32 Відповісти
а ще волонтерить,та і за його каденцію прем'єра нема чого сказати,щось черги з ***** вумних не було,коли треба було взяти економіку в комі і її підняти,а зараз ******* на нього...
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23.08.2022 22:49 Відповісти
Про репарации надо говорить постоянно, а то хремль уверен что такой геноцид и разрушения сойдут ему с рук
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23.08.2022 22:32 Відповісти
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23.08.2022 22:33 Відповісти
Згадав. Але ж знав. Не буди лихо, поки воно тихо.
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23.08.2022 22:34 Відповісти
Корчить, кацапчику?

А прийдеться виплачувати!

І тобі, і твоїм дітям, і твоїм внукам!
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23.08.2022 22:48 Відповісти
Йди звідси
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23.08.2022 22:48 Відповісти
Думаю, что одними репарациями Параша не должна отделаться. За каждого убитого Украинца (военного или гражданского) Параша должна заплатить тысячью. Это значит, что бОльшая часть населения Параши (или лучше- оно всё) уже должно быть уничтожено.
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23.08.2022 22:38 Відповісти
ну ми ж не нацисти і ми не орки.

я вважаю що будьхто, чия нога ступила на територію України зі зброєю повинні бути засуджені. Пофіг, стріляв не стріляв, вбивав не вбивав. Це злочин, сам факт агресії це злочин.

А також всі хто сприяв і обслуговував цю війну. Пропагандони, офіцери, політики і таке інше.

Усіх інших треба просто лікувати
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24.08.2022 05:43 Відповісти
як там бидло субсидії що ти брало у "кулявлоба" не відригуються?
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23.08.2022 22:54 Відповісти
свічка

@svecha62

·

https://twitter.com/svecha62/status/1561787775929782272 22 авг.

Ніщо не видавало підруснявлену продажну *****.Ні Орлан на фото,ні шеврон з рашистською свастікою...

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23.08.2022 22:44 Відповісти
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23.08.2022 22:45 Відповісти
Ююююля

Юююляяяя

😀
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23.08.2022 22:48 Відповісти
не наврочте, будь ласка.
сидить там десь тихенько разом із караваєм на вухах - хай сидить

бо легше путю напевно прибити, ніж її запхати десь, шоб не відсвічувала
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23.08.2022 23:01 Відповісти
Тем даунам, которые верят в переговоры, нужно в морду потыкать заявлениями всех официальных лиц кремля, в которых звучит главное - все цели "спецоперации" будут достигнуты. Если бы они были готовы уступать - они бы так не говорили, тогда о чём переговоры? О капитуляции Украины?

Бесят отбросы, которые этого не хотят понимать.
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23.08.2022 22:49 Відповісти
Згоден, Кацапія повинна виплати репарації України за все зруйноване і вбите, подобається це їм, чи ні.
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23.08.2022 22:55 Відповісти
Але зі зрадниками у владі це не можливо.
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24.08.2022 10:55 Відповісти
.
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23.08.2022 23:00 Відповісти
Умный? Ну едь договаривайся
А реальность куда многогранней и зависит не только от наших желаний, к сожалению...
Поэтому без этого, который 6 месяцев прятался, а теперь решил рассказать как надо жить...
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23.08.2022 23:01 Відповісти
Коли по г+г не показують, не значить, що ховався. Показують лише зелених.
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24.08.2022 00:05 Відповісти
дебіле,за репарації не домовляються,їх призначає ... ПЕРЕМОЖЕЦЬ
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24.08.2022 00:19 Відповісти
Найкращий прем"єр України.
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23.08.2022 23:10 Відповісти
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24.08.2022 05:38 Відповісти
Говорить он может сколько угодно. Только вот кто его слушает?
Кому он интересен?
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23.08.2022 23:48 Відповісти
очередной многоразовый иудей... и опять о бабках (репарациях)... другой темы у них, как я понимаю, нет...
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23.08.2022 23:50 Відповісти
Греко-католик, але ви ж по власному бажанню призначаєте і віросповідання і національність.
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24.08.2022 00:08 Відповісти
ну мнение многоразовой подстилки никого не волнует...
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24.08.2022 07:48 Відповісти
як там почувається стіна на кордоні? і грошинята на неї?
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24.08.2022 00:07 Відповісти
відкрити страшну таємницю? ота *****,так *****,що поляки висрали на кордоні з бульболендом,простоїть рівно стільки ж скільки і Сеніна стіна.
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24.08.2022 00:22 Відповісти
Сеніна біда, що не там її зводив.. треба було над Київською обл.. тоді б вчасно всі б були оповіщені про вторгнення..
Але тоді б боневтік може б встиг...
Ну то жарти.. в Зеленського там багато й особистого.. чи може й не відпустили..
Але висміювання тої "калітки" чисто рашистських витоків.. а щн підхоплене й комп. 95кв.. де ж там забора будувать перед "братом"?.. "брат" зла не побажає?..
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24.08.2022 00:33 Відповісти
Яценюк говорить моїми словами.... чи наоборот....
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24.08.2022 00:34 Відповісти
Яценюк, один из немногих политиков, профессионально, пониающих финансы и экономику
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24.08.2022 01:05 Відповісти
Якби це було так то ми б жили вже в іншій країні. А так маємо те що маємо.
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24.08.2022 05:05 Відповісти
аби то здатні були розуміти такі тупарі як ти та 73% інших овець - то тоді б ми жили мирній квітучій країні.

А так все ржете - тільки от ніх.я не смішно...
барани
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24.08.2022 07:50 Відповісти
Сєня "стіна" щось свиздануло зі свого схрону в Вашингтоні... І чого б це воно вилізло...
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24.08.2022 08:06 Відповісти
З якого....він щось говорить??? Хто він такий???
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24.08.2022 10:36 Відповісти
Яценюк-популіст. До репарацій ще дуже далеко. А з Зелей при владі це взагалі неможливо. Усі можливі репарації вже сьогодні перетворюються на хабарі Зеле від олігархів Росії для набуття українського громадянства.
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24.08.2022 10:49 Відповісти
Сеня - молодец. Вытянул страну из полной жопы после финансовых афёр Януковича. Ну а то, что он озвучивает благие пожелания - так тут особой крамолы нет.
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24.08.2022 11:08 Відповісти
https://gazeta.ua/articles/politics/_putina-pid-tribunal-**********-mzs-zaklikaye-svit-*********-peticiyu/1108137 Міністерство закордонних справ України просить увесь світ долучитися до підписання петиції "Путіна під трибунал" .

Це необхідно для того, щоб президент РФ Володимир Путін відповів за воєнні злочини в Україні, ідеться в https://www.facebook.com/100064814226458/posts/pfbid0JgbXX6CyCpkzdUJ27VkEzKdGnfBSZmNHpET53Hhp9nZEmsSc5VDMWh1g3rRSFwDZl/?d=n повідомленні МЗС у Facebook.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також закликає міжнародних партнерів підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
"Наказавши напасти на Україну, Путін скоїв злочин агресії, найтяжчий з усіх злочинів проти міжнародного миру. Цей злочин не може й не має залишитися безкарним. Світова громадська підтримка ініціативи важлива. Ми закликаємо людей у всьому світі підписати петицію "Путіна під трибунал", - заявив Кулеба. Ще в березні він уперше закликав міжнародну спільноту створити такий спецтрибунал. Відтоді цю ідею підтримала юридична спільнота й громадськість. А також міжнародні інституції - ПАРЄ, Європарламент, ПА НАТО й ПА ОБСЄ. Петицію на Avaaz також підтримали вже 1,8 млн людей.
"Ми приєднуємося до Avaaz і закликаємо підтримати петицію. Маємо довести російським лідерам, що їхні злочини не залишаться безкарними. Що позиція світу щодо відповідальності за тяжкі злочини, скоєні російськими посадовцями й військовими в Україні й проти неї, залишається жорсткою", - ідеться в повідомленні МЗС. В МЗС наголошують, що громадська підтримка цієї ідеї в усьому світі надважлива. Avaaz закликав прихильників петиції зібрати більше підписів, щоб досягти позначки у 2 млн.

Звернення на сайті Avaaz:
"https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ As terrified mothers and children flee the bombs and bullets, Putin is committing the 'supreme international crime' - aggression - right before our eyes. There is a powerful way to hold him to account: a new Nuremberg-style tribunal to prosecute him personally for this heinous act.
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ The Ukrainian foreign minister, Dmytro Kuleba, is calling for the world to create this new special court and support is growing fast. Massive public backing would give this idea irresistible momentum and it would send Putin and his cronies a powerful message - the world is going to hold you personally to account.
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ This new court is key to defending not just Ukraine but the entire world from an attack that was illegal from the minute it began. https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/ Join the global call to prosecute Putin's crime in a new Nuremberg-style tribunal - and Avaaz will work directly with renowned experts to get this moving ." Це зверннення на цю годину підписало 1,805,934 осіб: організатори просять долучитися до підписання, щоб досягнути позначки двох мільонів.

Avaaz - міжнародна громадська організація та соціальна мережа. Вона просуває дії та ідеї активістів з таких питань, як-от права людини, кліматичні зміни, релігійні конфлікти тощо. Мережа активно збирає підписи й розсилає петиції всьому світу. Найбільшу популярність має в Бразилії, США, Франції, Німеччині й Великій Британії.
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26.08.2022 19:37 Відповісти
 
 