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Новини Допомога Україні Війна
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Зеленський пояснив, чому досить емоційно просить у партнерів військову допомогу: "Як тільки світ втомиться від цієї війни, це буде велика загроза знищення України"

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що іноді досить емоційно звертається по військову допомогу до тих чи інших лідерів західних держав, оскільки бачить реальну картину на фронті і як тяжко буває нашим захисникам.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту міжнародної Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами глави держави, деякі західні лідери нарешті усвідомили, що Україна у війні проти росії захищає не лише українців, а весь світ і наші спільні цінності. Водночас він висловив жаль з приводу того, що це усвідомлення прийшло через величезну кількість жертв серед громадян нашої країни.

"Ми вдячні (міжнародним партнерам. – Ред.) за будь-яку допомогу. Нам потрібно більше, це правда. Я не жаліюсь на будь-яку державу, я просто іноді абсолютно відверто говорю, розуміючи деталі того, що відбувається на тому чи іншому напрямку і як там хлопцям і дівчатам важко…Я знаю це в деталях і бачу такі фотографії, які на ніч не те що дітям – дорослим не можна показувати. Тому іноді я достатньо емоційно звертаюсь до тих чи інших лідерів, іноді це спрацьовує", - сказав Зеленський.

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Він висловив сподівання, що зараз ніхто не втомиться від України попри те, що в кожної держави є свої проблеми і внутрішні ризики, хоча й допустив можливість такої втоми.

"Але треба чітко розуміти: як тільки світ втомиться від цієї війни, це буде велика загроза для всього світу і велика загроза знищення України", - акцентував Президент.

Автор: 

Зеленський (23653) допомога (8280)


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Топ коментарі
+28
Світ може втомитися тільки від того що зелупа нічого не робить з агентами кацапії в ОП
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23.08.2022 22:39
+24
Так. За себе переживаєш. А що ти зробив для відвороти цієї загрози з початку як став Президентом?
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23.08.2022 22:38
+22
розкажи алєнь краще як твій падєльнік д"єрмак тормозить озброєння на передок. всім дуже цікаво буде.
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23.08.2022 22:41
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Так. За себе переживаєш. А що ти зробив для відвороти цієї загрози з початку як став Президентом?
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23.08.2022 22:38 Відповісти
Оправдаюсь вперше. Ти в Гуті була? Зустріч Ельцин-Кучма? Не. Ти, зустрічала Кучму на вокзалі в Станіславі? Не. Ти ручкалася з Ющенком? Ні. Яйце не ловив. За пять метрів. Ну про того беженца. Не, дебіл. І ти мені хочеш мізки промити? Ні.
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23.08.2022 22:57 Відповісти
Й ти доклав до знищення немало зусиль
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23.08.2022 22:49 Відповісти
До якого знищення? Давай, говори прямо.
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23.08.2022 23:00 Відповісти
Я, все робив для України. Тим більше, як про мене в Києві при навчанні в інституті говорили. Захід приїхав. Суки таки боялись Української мови в свій час. Что такоє сірники? Зайшов в магазин купити сірники.
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23.08.2022 23:04 Відповісти
Але ж бо страхи вже вгамувалися, для кого й в стрибку з перевзуванням мештiв.
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24.08.2022 05:33 Відповісти
Світ може втомитися тільки від того що зелупа нічого не робить з агентами кацапії в ОП
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23.08.2022 22:39 Відповісти
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23.08.2022 23:53 Відповісти
Пора Украине в НАТО.
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23.08.2022 22:39 Відповісти
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23.08.2022 22:47 Відповісти
В НАТО про це знають?
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23.08.2022 22:47 Відповісти
Так
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23.08.2022 22:55 Відповісти
Те пусте, Просто чЬйорт репнув щоби не мовчати.
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24.08.2022 05:35 Відповісти
(у калюжу)
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24.08.2022 05:36 Відповісти
Знають. Тому активно і переоснащують армію України озброєнням відповідно стандартам альянсу. А ваш насильницький мордорський мір успішно йде курсом кораблів "курськ" і "моськва".
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24.08.2022 05:06 Відповісти
блазень
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23.08.2022 22:39 Відповісти
Ніт, простітут.
Блазенем то на 95-му був, а як його Беня натянув по повній - став тим ким обізвав нашу вКраїну
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23.08.2022 23:54 Відповісти
Статья
"Чьи карманы "греют" зерновые караваны?"
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23.08.2022 22:40 Відповісти
Держзакупівля сьогодення то лишень 17% від 2007. Тому очевидно що мафіозне.
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23.08.2022 23:57 Відповісти
розкажи алєнь краще як твій падєльнік д"єрмак тормозить озброєння на передок. всім дуже цікаво буде.
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23.08.2022 22:41 Відповісти
Щось тормозить? То це зрада.
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23.08.2022 22:42 Відповісти
А вот и свежевылупленное дерьмаколиз из-под коряги выползло пару срубликов заработать. Любишь Дерьмака?
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23.08.2022 22:52 Відповісти
******************************.
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23.08.2022 22:54 Відповісти
дааа...., херовые времена настанут......
придется за сэкономленными 7 миллиардами в месяц в собственный карман лезть......
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23.08.2022 22:41 Відповісти
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23.08.2022 22:50 Відповісти
Пропоную Гетьманцеву піти у гій-бордель і заробляє гроші власним ротом та анусом. Нехай обирає не підлогову орієнтацію, а математику, прагматик *********.
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24.08.2022 02:18 Відповісти
Пропоную та замiнити на опiсля.
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24.08.2022 05:38 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/u-moemu-mozku-ya-zakinchiv-vijnu-splivlo-video-z-divnoyu-zayavoyu-zelenskogo.htm
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23.08.2022 22:42 Відповісти
гнида разминировала пути наступления, заасфальтировала дороги для колонн, а теперь видит, и прикрывает дермака который работает на рашу
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23.08.2022 22:43 Відповісти
Для дебилки - фюрера дикой русни зoвут *****.
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23.08.2022 22:53 Відповісти
ти реально звізданута скумбрія. нагадай мені, коли і хто нападав на росію починаючи з 1935 року?
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23.08.2022 22:56 Відповісти
Є доля правди. Але, наприклад, чому не чутно дипломатів, послів?
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23.08.2022 22:43 Відповісти
Кого, кого? Псів?
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23.08.2022 22:45 Відповісти
Послів. Люди такі, які зарплату отримують за встановлення і напрацювання дипломатичних відносин, знаєте?
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23.08.2022 22:51 Відповісти
І так не спимо. Влада насіяла паніку прильотів. Замість того, щоб захистити.
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23.08.2022 22:44 Відповісти
А Ви на ніч арестовича послухайте і спокійно спіть. Він вам про смачну морквину дуже апетитно по телевізору розповість, а що ще віслючку потрібно крім мрії про соковиту морквину.
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23.08.2022 22:51 Відповісти
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23.08.2022 22:46 Відповісти
Платформа пагано діє на політиків. Перебухав? Буває. Но, не на такому рівні.
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23.08.2022 22:48 Відповісти
В эту сторону не парься. Клянчишь бойко. Молодец. За это тебе никто не предъявит. Но есть куча других вопросов и вот там, скорее всего, ..здец.
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23.08.2022 22:46 Відповісти
.
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23.08.2022 22:48 Відповісти
ПравдаЛюбка. Ти, хоть БІБЛІЮ ДО КІНЦЯ прочитала?
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23.08.2022 22:50 Відповісти
ДУЖЕ БАГАТО ЧИТАЮТЬ БІБЛІЮ ДО КІНЦЯ, розуміють і виконують прочитане-одиниці.
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23.08.2022 22:55 Відповісти
Світ мабуть знає, що бажаєш миру - готуйся до війни, тому якщо буде поразка України це буде початком для інших..
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23.08.2022 22:49 Відповісти
Ага. Кінець України каже напрям на Европу.
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23.08.2022 22:52 Відповісти
Водночас він висловив жаль з приводу того, що це усвідомлення прийшло через величезну кількість жертв серед громадян нашої країни, яких би ніколи не було,коли б у "зе зрадника" було усвідомлення, що спочатку купуємо зброю для того, захистити Україну і її народ від рашиста і щоб не було величезної кількості жертв українців, а не будуємо для окупанта дороги, щоб він примножував жертви українського народу.
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23.08.2022 22:51 Відповісти
Арестович тоже пояснял в свое время

https://twitter.com/i/status/1561726420174389250
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23.08.2022 22:52 Відповісти
НАГАДАЮ БО БІЛЬЩІСТЬ ЗАБУВАЄ -


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23.08.2022 22:53 Відповісти
Президенте наш, шановний отче верховний над всі людом, має забути про такі слова, як велика загроза, знищення з натяком на поразку українства. Хіба що за виключенням пані Поразки (царствіє їй Нєбесне!), яка щось колись Ющенкові на виборах поразувала та що зрештою дещо й відбулося... Карма? Слава Україні та її славетним Героям!
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23.08.2022 22:56 Відповісти
Зекономлені Зеленським гроші: тепер прорвемося
https://www.youtube.com/watch?v=Bw-qrVP3g6c
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23.08.2022 23:08 Відповісти
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23.08.2022 23:08 Відповісти
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23.08.2022 23:12 Відповісти
Гідрант, може пора діяти, а не втомляти "контратакою"? Зараз наступає осінь, врожай треба збирати, а тут залишити свої хати, буде контрнаступ...
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23.08.2022 23:15 Відповісти
згинуть рашисты и зеленые гниды во главе с клоуном и дермаком

https://www.youtube.com/watch?v=QRb6Kv_e0ag
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23.08.2022 23:30 Відповісти
Клован давить на емоції, а клоун - на розум. Йому до Нікулін, як до Києва рачки. Кривой раг. уль, що більшого з нього чекати((
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24.08.2022 00:05 Відповісти
також чого ще світ не розуміє, що якщо москалі захоплять Україну (що звісно ж ВИКЛЮЧЕНО), тоді загроза ЩЕ БІЛЬШОЇ війни виросте в РАЗИ! ми все це вже проходили протягом минулих сто років.... Коли москалі довели в 1960-их практично до тотальної ядерної війни!

мир в Україні = мир у світі!
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24.08.2022 04:33 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол, а чьо вава в таких случаях, как нападение цапорылых стидаеться, шобы бизнес в 7 млрд не разрушился, а на день прапора и незалежности янелох так зашугал всех атаками, шо бизнес нервно курит в сторонке (возле вавы)?
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24.08.2022 05:46 Відповісти
Найбільша загроза існуванню України - тупий блазень и його оточеня
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24.08.2022 05:55 Відповісти
Чому емоційно просить зброю? Тому що два з половиною роки обкрадав країну, клав асфальт, збагачував своїх друзяк.
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24.08.2022 06:40 Відповісти
Світ же втомився від цієї шмарклі.
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24.08.2022 10:37 Відповісти
Світ вже стомився від твоїх порожніх балачок
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24.08.2022 10:54 Відповісти
 
 