Зеленський пояснив, чому досить емоційно просить у партнерів військову допомогу: "Як тільки світ втомиться від цієї війни, це буде велика загроза знищення України"
Президент Володимир Зеленський заявив, що іноді досить емоційно звертається по військову допомогу до тих чи інших лідерів західних держав, оскільки бачить реальну картину на фронті і як тяжко буває нашим захисникам.
Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту міжнародної Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами глави держави, деякі західні лідери нарешті усвідомили, що Україна у війні проти росії захищає не лише українців, а весь світ і наші спільні цінності. Водночас він висловив жаль з приводу того, що це усвідомлення прийшло через величезну кількість жертв серед громадян нашої країни.
"Ми вдячні (міжнародним партнерам. – Ред.) за будь-яку допомогу. Нам потрібно більше, це правда. Я не жаліюсь на будь-яку державу, я просто іноді абсолютно відверто говорю, розуміючи деталі того, що відбувається на тому чи іншому напрямку і як там хлопцям і дівчатам важко…Я знаю це в деталях і бачу такі фотографії, які на ніч не те що дітям – дорослим не можна показувати. Тому іноді я достатньо емоційно звертаюсь до тих чи інших лідерів, іноді це спрацьовує", - сказав Зеленський.
Він висловив сподівання, що зараз ніхто не втомиться від України попри те, що в кожної держави є свої проблеми і внутрішні ризики, хоча й допустив можливість такої втоми.
"Але треба чітко розуміти: як тільки світ втомиться від цієї війни, це буде велика загроза для всього світу і велика загроза знищення України", - акцентував Президент.
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Блазенем то на 95-му був, а як його Беня натянув по повній - став тим ким обізвав нашу вКраїну
"Чьи карманы "греют" зерновые караваны?"
придется за сэкономленными 7 миллиардами в месяц в собственный карман лезть......
https://twitter.com/i/status/1561726420174389250
https://www.youtube.com/watch?v=Bw-qrVP3g6c
https://www.youtube.com/watch?v=QRb6Kv_e0ag
мир в Україні = мир у світі!