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23 серпня знищено 5 тактичних безпілотників та вертоліт Ка-52 російських окупантів, - Повітряні Сили ЗСУ

армия,вертолет,рф,ка

23 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Продовжують заходи із демілітаризації рашистів і в авіації Повітряних Сил. Штурмовики та бомбардувальники ніколи не сидять без роботи. За добу – до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ", - також йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділ РЕБ ДШВ вивів з ладу російський безпілотник "Орлан-10". ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4079) ППО (3138) вертоліт (874) Повітряні сили (2581)


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Топ коментарі
+16
Особливо приємна, звичано, новина про збитий "анало-говнєтний" Ка-52. Про який каци розповідали, що не гелікоптер, а НЛО, збити неможливо, французька електроніка в кожному на 10 млн євро, а загальна вартість - 50 млн. Ну, танк, який вміє літати, та ще непомітний, та вміє ухилятися від снарядів чи ракет.

А воно ось як виходить: виходить строковик ЗСУ на позиції, бере радянську Іглу - ба-бах, і немає більше дива путінського оборонпрому. Наш строковик всі ці байки не чув, тому збив цей, та буде збивати ще скільки забажаєти.
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23.08.2022 23:10
+15
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23.08.2022 23:04
+8
Молодці. Розхвалений, "не уничтожаемый" Ка-52. Слава ЗСУ.👍👍👍
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23.08.2022 23:15
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23.08.2022 23:04 Відповісти
Эти ходили,но не дошли

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23.08.2022 23:10 Відповісти
Лучшее фото на ночь для крепкого и здорового сна.
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23.08.2022 23:16 Відповісти
Щось похоже із розкопок Єгипетських мумій.
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23.08.2022 23:30 Відповісти
Це новина не для рашистів. Листайте стрічку далі...
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23.08.2022 23:11 Відповісти
Особливо приємна, звичано, новина про збитий "анало-говнєтний" Ка-52. Про який каци розповідали, що не гелікоптер, а НЛО, збити неможливо, французька електроніка в кожному на 10 млн євро, а загальна вартість - 50 млн. Ну, танк, який вміє літати, та ще непомітний, та вміє ухилятися від снарядів чи ракет.

А воно ось як виходить: виходить строковик ЗСУ на позиції, бере радянську Іглу - ба-бах, і немає більше дива путінського оборонпрому. Наш строковик всі ці байки не чув, тому збив цей, та буде збивати ще скільки забажаєти.
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23.08.2022 23:10 Відповісти
Хлопці просто не знають, що воно "нєвідімАє"
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23.08.2022 23:34 Відповісти
в космическом научном центре NASA висит плакат с пчелами, на котором написано:

«Аэродинамическое тело пчелы не приспособлено летать, но хорошо, что пчела об этом не знает«(с)
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24.08.2022 00:33 Відповісти
то просто ми ще не знаємо всіх законів аеродинаміки, хоча, підозрюю, що літати бджолі допомогає не тільки аеродінаміка.
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24.08.2022 00:41 Відповісти
Погибшим здоровья и искренние издевательства.
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23.08.2022 23:10 Відповісти
Молодці. Розхвалений, "не уничтожаемый" Ка-52. Слава ЗСУ.👍👍👍
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23.08.2022 23:15 Відповісти
Котики наші, бережи вас Господь
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23.08.2022 23:40 Відповісти
Ка-52 - самый несчастливый вертолёт.
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24.08.2022 04:02 Відповісти
 
 