23 серпня знищено 5 тактичних безпілотників та вертоліт Ка-52 російських окупантів, - Повітряні Сили ЗСУ
23 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Продовжують заходи із демілітаризації рашистів і в авіації Повітряних Сил. Штурмовики та бомбардувальники ніколи не сидять без роботи. За добу – до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ", - також йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+16 Харьков Сумской
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+15 Перехватчик
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+8 wislen Lem
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А воно ось як виходить: виходить строковик ЗСУ на позиції, бере радянську Іглу - ба-бах, і немає більше дива путінського оборонпрому. Наш строковик всі ці байки не чув, тому збив цей, та буде збивати ще скільки забажаєти.
«Аэродинамическое тело пчелы не приспособлено летать, но хорошо, что пчела об этом не знает«(с)