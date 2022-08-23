Міноборони висміяло "бавовну" у Бєлгородській області РФ "через спеку": "Скоро дізнаємося, чи вибухатиме від морозу"
Міністерство оборони висміяло повідомлення росіян про те, що у них нібито через спеку вибухнув склад боєприпасів, зазначивши, що потрібно подивитися, чи вибухатимуть через мороз.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони в твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Ще один підрив боєприпасів "через спеку" в Бєлгородській області в Росії. За декілька місяців ми дізнаємося, чи можуть російські боєприпаси вибухати через мороз. П'ять основних причин раптових вибухів у Росії це: зима, весна, літо, осінь і куріння", - заявили в Міноборони.
Нагадає, у Бєлгородській області Росії детонували боєприпаси, місцева влада заявила, що нібито це під сонцем "спрацював ефект лінзи".
Топ коментарі
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їх іноді стає майже шкода (насправді - ніт)
таку пургу нести - і кожен раз вигадувати нову.
то їм не аеродром детонує а трава горить
то через спеку снаряди детонують
то недопалки не там кидають...
я реально, не знаю, що саме файчить Залужний, але бички кидає - найвищий бал!
любо-дорого!
тобто нам - любо
рашні - дорого
вобщето там самая простая работа.
какую бредятину не придумай. всьо схавают))
чет уже уверен. что пропагандоны там уже делают разные пари-- кто сможет большую бредятину втюхать им)).
тут меня только один вопрос интересует------те пропагандоды. на 100% такиж дебилойды как ватники... или банально рубят бабло)и при том думают что выйдут сухими из воды
скоріше ось це.
а когда печенеги с половцами на склады боеприпасов налетят ?
ужас, ужас, ужас......
все научно обосновано - в результате систематических хищений, склад с б/к перешел за горизонт событий, в результате чего проявился эффект микролинзирования......
- Та это от жары...
БАБАХ!!
- Это пакурили, "галаватяпство" + уронили бамбу...
БУУУМС!!!
- Это ещё детонирует то, шо от жары недодетонировало...
Х*ЙЛЫСЬ-ПИУ-ПИУ-БДЫЫЫЩЬ!!!
- Баба клава пёрднула...
детонации не избежать.