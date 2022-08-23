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Новини Війна
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Міноборони висміяло "бавовну" у Бєлгородській області РФ "через спеку": "Скоро дізнаємося, чи вибухатиме від морозу"

зсу

Міністерство оборони висміяло повідомлення росіян про те, що у них нібито через спеку вибухнув склад боєприпасів, зазначивши, що потрібно подивитися, чи вибухатимуть через мороз.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один підрив боєприпасів "через спеку" в Бєлгородській області в Росії. За декілька місяців ми дізнаємося, чи можуть російські боєприпаси вибухати через мороз. П'ять основних причин раптових вибухів у Росії це: зима, весна, літо, осінь і куріння", - заявили в Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгородській області вибухають боєприпаси. Спрацював ефект лінзи, - губернатор

Нагадає, у Бєлгородській області Росії детонували боєприпаси, місцева влада заявила, що нібито це під сонцем "спрацював ефект лінзи".

Автор: 

боєприпаси (2260) вибух (4433) Міноборони (7294) Бєлгород (501)


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Топ коментарі
+17
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23.08.2022 23:08
+9
бідні пропагандони на раші
їх іноді стає майже шкода (насправді - ніт)
таку пургу нести - і кожен раз вигадувати нову.
то їм не аеродром детонує а трава горить
то через спеку снаряди детонують
то недопалки не там кидають...

я реально, не знаю, що саме файчить Залужний, але бички кидає - найвищий бал!
любо-дорого!
тобто нам - любо
рашні - дорого
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23.08.2022 23:13
+8
еще саранчи и жаб не было
а когда печенеги с половцами на склады боеприпасов налетят ?
ужас, ужас, ужас......
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23.08.2022 23:23
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23.08.2022 23:08 Відповісти
До зими ще не так і близько. Напевне було би ймовірніше від дощу. Спочатку. Чи ЗСУ....
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23.08.2022 23:12 Відповісти
бідні пропагандони на раші
їх іноді стає майже шкода (насправді - ніт)
таку пургу нести - і кожен раз вигадувати нову.
то їм не аеродром детонує а трава горить
то через спеку снаряди детонують
то недопалки не там кидають...

я реально, не знаю, що саме файчить Залужний, але бички кидає - найвищий бал!
любо-дорого!
тобто нам - любо
рашні - дорого
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23.08.2022 23:13 Відповісти
.)))
вобщето там самая простая работа.

какую бредятину не придумай. всьо схавают))

чет уже уверен. что пропагандоны там уже делают разные пари-- кто сможет большую бредятину втюхать им)).

тут меня только один вопрос интересует------те пропагандоды. на 100% такиж дебилойды как ватники... или банально рубят бабло)и при том думают что выйдут сухими из воды
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23.08.2022 23:23 Відповісти
"или банально рубят бабло)и при том думают что выйдут сухими из воды"

скоріше ось це.
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23.08.2022 23:29 Відповісти
Жалко мене Україна не замічає. Я би Українську пропаганду рубасив на всі боки. З умовою. Що Україна незалежна і Крим наш.
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24.08.2022 00:14 Відповісти
А между ними ещё летние дожди ожидаются...
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23.08.2022 23:14 Відповісти
Бабине літо.
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23.08.2022 23:24 Відповісти
еще саранчи и жаб не было
а когда печенеги с половцами на склады боеприпасов налетят ?
ужас, ужас, ужас......
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23.08.2022 23:23 Відповісти
Це вже до Біблії. 10-ть кар.
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23.08.2022 23:26 Відповісти
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23.08.2022 23:36 Відповісти
це до Стівена Кінга, він відомий "агроном"
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24.08.2022 00:05 Відповісти
Представьте себе как рашисты ненавидят Украину что готовы набрать в рот говна и по нам плевать
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23.08.2022 23:36 Відповісти
Рашисты, так может и ваша нацистская проститутка Дугина сгорела от жары?
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23.08.2022 23:38 Відповісти
Ехала и плавилась по бокам, как "Эскимо"! Вокруг плазма, а она едет и плавится! Температура как на Солнце! Представляете?
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23.08.2022 23:42 Відповісти
От же ш кацапы - так коряво перевести слово HIMARS!
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23.08.2022 23:39 Відповісти
Ще ті троляки.
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23.08.2022 23:51 Відповісти

все научно обосновано - в результате систематических хищений, склад с б/к перешел за горизонт событий, в результате чего проявился эффект микролинзирования......
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23.08.2022 23:56 Відповісти
БАХ!
- Та это от жары...
БАБАХ!!
- Это пакурили, "галаватяпство" + уронили бамбу...
БУУУМС!!!
- Это ещё детонирует то, шо от жары недодетонировало...
Х*ЙЛЫСЬ-ПИУ-ПИУ-БДЫЫЫЩЬ!!!
- Баба клава пёрднула...
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23.08.2022 23:59 Відповісти
Інтелигентні пішли в каzапів охоронники на складах - раніше кидали недопалки, а тепер окуляри лишають на штабелях снарядів.
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24.08.2022 00:37 Відповісти
Если ворона резко каркает под определённым углом к ящику -
детонации не избежать.
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24.08.2022 04:00 Відповісти
 
 