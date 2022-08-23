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Американські дипломати не збираються залишати Київ, незважаючи на загрозу російських обстрілів, – CNN

сша,посольство

За даними CNN, Держдепартамент не планує негайних змін у дипломатичній присутності США в Україні, незважаючи на побоювання, що Росія активізує обстріли української території найближчими днями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами високопоставленого представника адміністрації президента США Джо Байдена, хоча найближчими днями дипломати вживуть додаткових запобіжних заходів, наразі вони не збираються залишати Київ.

Водночас він закликав американських громадян залишити територію України.

"Держдепартамент має інформацію про те, що Росія активізує зусилля щодо завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державним об'єктам України найближчими днями... Посольство США закликає громадян США покинути Україну негайно, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", — сказав представник Держдепу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство США закликало своїх громадян поїхати з України - Росія може вдарити по цивільній інфраструктурі в найближчі дні

Автор: 

Держдепартамент США (1612) Київ (19401) посольство (942)


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Топ коментарі
+8
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23.08.2022 23:26
+5
По посольству то стріляти не будуть, але ж працівники живуть не в посольстві, але вони не ссикуни як 95 квартал
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23.08.2022 23:24
+1
Бо ніхто не буде стріляти по посольстві.
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23.08.2022 23:18
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Бо ніхто не буде стріляти по посольстві.
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23.08.2022 23:18 Відповісти
По посольству то стріляти не будуть, але ж працівники живуть не в посольстві, але вони не ссикуни як 95 квартал
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23.08.2022 23:24 Відповісти
Нам не 24 числа напевне треба боятись. А 25 і дальше.
Адо зараз і до ранку.
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23.08.2022 23:23 Відповісти
а вот интересно - ракетный удар кацапов по посольству США будет расцениваться как нападение на страну альянса ?
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23.08.2022 23:25 Відповісти
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23.08.2022 23:26 Відповісти
Так. Якщо цілеспрямований. Це, тимчасова територія США.
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23.08.2022 23:28 Відповісти
Ти, знов мене спамиш? Можна взнати причину? Чи, особисте?
Подивись, там спам спамом поганяє. Ти, вибираєш мене. Чому?
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23.08.2022 23:36 Відповісти
Краще дійсно вірити у ЗСУ ніж у ефект від яких то заяв.
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23.08.2022 23:40 Відповісти
Бункерів схоже вистачає для потрібних людей.
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24.08.2022 00:10 Відповісти
Найкращий і найбезпечніший бункер в Києві - це метро Арсенальне 👍🏼👍🏼
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24.08.2022 00:44 Відповісти
 
 