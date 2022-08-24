УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10781 відвідувач онлайн
Новини Війна
19 017 33

В обіг потрапили пошкоджені банкноти з окупованих територій: НБУ просить відмовлятися від них під час розрахунків

гривня,гроші

Національний банк України попереджає про потрапляння в готівковий обіг навмисно пошкоджених банкнот з територій, які тимчасово захоплені російськими загарбниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацбанк.

"Можливо, ви вже бачили фото подібних пошкоджених банкнот – з кількома рівними отворами. Так, зокрема, виглядають банкноти, що навмисно пошкоджені банками. У випадку, якщо банк не має можливості вивезти готівку, враховуючи бойові дії чи їх можливу загрозу, він повинен здійснити пошкодження готівки, щоб привести банкноти в неплатіжний стан.", - ідеться у повідомленні.

Окрім просвердлювання, існує ще кілька методів навмисного пошкодження банкнот: обрізання не менше 50% від загальної площі банкноти та її знищення; розрізання навпіл або на три частини; пошкодження спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині російські окупанти відбирають банківські термінали у продавців та викрадають місцевих за обіг гривні

"Маємо попередити, що існує небезпека потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, навмисно пошкоджених банками під час дії воєнного стану, з територій, які перебувають в тимчасовій окупації. Йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків. Наразі до Національного банку надійшли на дослідження від банків саме подібні банкноти. Тож ми просимо і бізнес, і громадян бути уважними", - зазначили в Нацбанку.

Такі банкноти – пофарбовані, розрізані або з отворами – не потрібно приймати під час готівкових розрахунків.

"Якщо під час розрахунків вам пропонують пофарбовані, розрізані або з отворами банкноти, у жодному разі не приймайте їх. Адже вони перестали бути платіжним засобом. Відмовтесь та попросіть інші", - наголосили в Нацбанку.

У Нацбанку просять повідомити поліцію про розповсюджувачів таких банкнот, щоб зупинити дії зловмисників.

У разі виникнення сумніву також можна звернутися в будь-який банк. Пошкоджені банкноти під час воєнного стану обміну не підлягають, а вилучаються для подальшого проведення досліджень Національним банком.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Смілива гривня": Нацбанк закликає українців здавати монети для допомоги ЗСУ. ВIДЕО

"Зі свого боку ми також звернули увагу банків на необхідність вжити додаткові заходи, щоб не допустити потрапляння таких банкнот до кас банків. Нагадуємо, що умовах воєнного стану найбільш безпечними є безготівкові розрахунки, тож рекомендуємо надавати перевагу саме їм", - наголосили у Нацбанку.

Автор: 

гривня (1713) НБУ (10328)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
А привести ФОТО таких банкнот не можливо було?
"Краще один раз побачити, чим сто разів почути".
показати весь коментар
24.08.2022 00:32
+22
Віримо нашим ЗСУ, віримо в наше ПВО.
показати весь коментар
24.08.2022 00:23
+18
НБУ просять закидати парашу фальшивими рублями. Що, суки. Не на часі?
показати весь коментар
24.08.2022 00:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НБУ просять закидати парашу фальшивими рублями. Що, суки. Не на часі?
показати весь коментар
24.08.2022 00:20 Відповісти
печать этого мусора обойдется дороже, чем он стоит на самом деле.....
к тому же, кацапы и без нас с этим делом справятся.......
показати весь коментар
24.08.2022 00:27 Відповісти
Дуже повільно.
показати весь коментар
24.08.2022 00:39 Відповісти
Нащо його друкувати? Коли наші зайдуть в Крим - вилучити з крисмських банків і запустити на росію
показати весь коментар
24.08.2022 04:45 Відповісти
Сьогодні не спим. Всяко може бути.
показати весь коментар
24.08.2022 00:21 Відповісти
Віримо нашим ЗСУ, віримо в наше ПВО.
показати весь коментар
24.08.2022 00:23 Відповісти
Якщо з 3-ї ночі не буде, то днем сильно не буде. Готовимся 25. Ці підери, тоже не хочуть бути підерами.
показати весь коментар
24.08.2022 00:49 Відповісти
На окремих напрямках.
показати весь коментар
24.08.2022 00:51 Відповісти


Реєстрація: 03 серпня 2022

Мене читають: 0

Я читаю: 0
показати весь коментар
24.08.2022 01:01 Відповісти
А що на Лахті сплять і немає нічних змін ?
показати весь коментар
24.08.2022 01:24 Відповісти
Якось неправподобно звучить з пошкодженними банкнотами. Навіщо їх пошкоджувати банку, якщо можна їх десь просто сховати.
показати весь коментар
24.08.2022 00:28 Відповісти
А привести ФОТО таких банкнот не можливо було?
"Краще один раз побачити, чим сто разів почути".
показати весь коментар
24.08.2022 00:32 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2022 08:36 Відповісти
Та да, пошкодження тотальні.
показати весь коментар
24.08.2022 14:47 Відповісти
фотки в студію пліз
показати весь коментар
24.08.2022 00:33 Відповісти
Повно фото в інеті
показати весь коментар
24.08.2022 08:19 Відповісти
В нете всяких фоток полно, но в статье идёт речь о конкретных случаях, а наглядности нет. Теперь некоторые продавцы после прочтения такой статьи и товар сгноят, но даже мятые купюры брать не будут.
показати весь коментар
24.08.2022 08:29 Відповісти
Подумавши і скажу. Як це в обіг могли потрапити пошкоджені банкноти. Та ні в якому магазині не приймуть.
показати весь коментар
24.08.2022 00:41 Відповісти
Термінали приймають купюри з отворами без проблем....
показати весь коментар
24.08.2022 06:23 Відповісти
Приватівські 500 и 1000 не беруть.
показати весь коментар
24.08.2022 08:18 Відповісти
в Польщі може й приймають
показати весь коментар
24.08.2022 09:04 Відповісти
Я бачив фото, три невеличкі дірки...та таких купюр у кожного в кишені знайдеться! Тут якась афера НБУ, хочуть якусь кількість купюр тіпа списати як пошкоджені
показати весь коментар
24.08.2022 00:47 Відповісти
коменти якісь москальські чат боти пишуть,
де ти сховаєш гроші на окупованій території,

в ютубі вже є фото, жаліються що банкомат такі видає
показати весь коментар
24.08.2022 00:50 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 27.02.2022
показати весь коментар
24.08.2022 00:59 Відповісти
люди пишут дебильные провокативные вещи. впрочем как и ты
показати весь коментар
24.08.2022 01:14 Відповісти
ну, а на банкоматі безкоштовний номер для скарг і іншого. звонити не пробували? чи в тих, хто вам пише в ютубі номери рашинські?
показати весь коментар
24.08.2022 09:03 Відповісти
Це PZDC якийсь - в Україні банки бистріше реагують на війну ніж Зе влада і Зе актор.
Який з нього президент - це риторичне питання.
показати весь коментар
24.08.2022 01:22 Відповісти
Я таки не понял,- боеприпасы уже закончились? А где же обещанное?!
показати весь коментар
24.08.2022 02:38 Відповісти
Дізнаємося про таке через півроку війни
показати весь коментар
24.08.2022 05:43 Відповісти
В чём проблема заклеить дырки газеткой или жвачкой ?
показати весь коментар
24.08.2022 07:46 Відповісти
Вже повно повідомлень, що люди отримували з банкоматів просверлені банкноти. Скидається на навмисну диверсію в банківській системі, щоб залишити людей без заощаджень, адже навіть після виклику поліції до банкомату, гроші людині не обміняють, а пошкоджені відберуть для слідства. Таким чином люди залишаться без коштів на існування. Із величезного арсеналу способів знищення готівки чомусь вибрали дриль і сверління доволі непомітних отворів. Дебіли? Не думаю, що в банках працють дебіли. Скоріше це спланована акція і цим потрібно зайнятись СБУ, адже по закону банки не приймають тільки купюри пошкоджені більш ніж на 40%
показати весь коментар
24.08.2022 14:46 Відповісти
 
 