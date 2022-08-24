Війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю: влучили в об’єкти інфраструктури, - ОВА

Ворог своїми ракетами влучив у об’єкти інфраструктури Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог знову поцілив в обласний центр. Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківського району. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

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