Театр війни змінився. Але спецслужби всього світу попереджають, що атаки Путіна можуть повернутися в Київ, - міністр оборони Іспанії Роблес

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес попередила українців про нову російську загрозу. Вона зазначила, що війська РФ можуть знову атакувати Київ.

"Театр війни змінився. Але спецслужби всього світу попереджають, що атаки Путіна можуть повернутися в Київ або будь - яку іншу частину України", - зазначила глава Міноборони Іспанії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За її словами, влада Росії "безсумнівно" використовуватиме "природний газ як зброю війни", і закликала до "солідарності і єдності" в Європейському Союзі.

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"Цей прогноз такий, що це буде довга, важка і жорстока війна, подібна війні 20-го століття, такий як перша або Друга світова війна. Зима буде суворою", - підкреслила Роблес.

Також вона вказала, що "Україна хоче купити нові сучасні танки в Іспанії та інших країнах" і Мадрид готовий навчити українських солдатів ними користуватися.