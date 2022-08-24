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Новини Війна
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Театр війни змінився. Але спецслужби всього світу попереджають, що атаки Путіна можуть повернутися в Київ, - міністр оборони Іспанії Роблес

київ

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес попередила українців про нову російську загрозу. Вона зазначила, що війська РФ можуть знову атакувати Київ.

"Театр війни змінився. Але спецслужби всього світу попереджають, що атаки Путіна можуть повернутися в Київ або будь - яку іншу частину України", - зазначила глава Міноборони Іспанії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За її словами, влада Росії "безсумнівно" використовуватиме "природний газ як зброю війни", і закликала до "солідарності і єдності" в Європейському Союзі.

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"Цей прогноз такий, що це буде довга, важка і жорстока війна, подібна війні 20-го століття, такий як перша або Друга світова війна. Зима буде суворою", - підкреслила Роблес.

Також вона вказала, що "Україна хоче купити нові сучасні танки в Іспанії та інших країнах" і Мадрид готовий навчити українських солдатів ними користуватися.

Автор: 

Іспанія (897)


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Топ коментарі
+13
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24.08.2022 06:36
+11
Про що вони,коли дороги будують, елітні застройки планують і чекають на інвестиції. Не до війни, війну відео замінило
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24.08.2022 02:08
+7
Но если рассмотреть эту проблему не в планетарном масштабе, а, скажем, в рамках какого-то отдельного коллектива или круга друзей, то замечаем, что там всегда есть люди, которым фатально не везет. У них перманентно прорывает трубы, ломаются каблуки, их бросают любимые, "разводят" на деньги сомнительные друзья, не понимают родственники, не ценит начальство.
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24.08.2022 04:19
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Про що вони,коли дороги будують, елітні застройки планують і чекають на інвестиції. Не до війни, війну відео замінило
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24.08.2022 02:08 Відповісти
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24.08.2022 06:33 Відповісти
ЕЛЕНА -ОПОЛЧЕНКА : ПРИНИМАЮ СО ВСЕХ СТОРОН ,
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24.08.2022 06:44 Відповісти
Хм...
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24.08.2022 02:18 Відповісти
Про це ви не переживайте. Якщо Путін не помре - то обов'язково повернеться, головне нічого не робити. Просто у нього не просто така тактика - а він ще й знає, що його таки підождуть, поки він не набереться нових сил.
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24.08.2022 02:27 Відповісти
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24.08.2022 06:36 Відповісти
******** танків би штук хочаб 300 не завадило.... ну чи 50 для початку швиденько. Але нажаль швидкість постачання зброї досі не ідеальна.
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24.08.2022 02:27 Відповісти
Шо за ******.
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24.08.2022 02:59 Відповісти
ДУГІН АРЕСТОВИЧ КОРЧИНСЬКИЙ - ПАЗЛ СКЛАВСЯ .
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24.08.2022 06:39 Відповісти
АЛЕ НЕ ДЛЯ 73 ПРОЦЕНТНИХ , НАЖАЛЬ ,,,
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24.08.2022 06:46 Відповісти
Арестович ще той совкодрочер, але згідно вашої логіки і сам Порошенко є засновником опзж
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24.08.2022 07:04 Відповісти
Порошенко был в партии Регионов , а что не так? И Разумков был , и кто там только не был.
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24.08.2022 07:38 Відповісти
він ще й в комсомолі був але скромно умалчіваєт
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24.08.2022 08:55 Відповісти
В том то и логика, что это древние события, и по логике той особы, Порошенко можно ставить вровень с Бойко и прочими.
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24.08.2022 09:02 Відповісти
В них і Київ за 3 дні був. Розслаблятися звичайно не варто. Просто, маючи вже досвід, робити тверезі висновки та бути готовими
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24.08.2022 03:11 Відповісти
наснилося шо по Києву вдарили ядерними зарядами. Вночі найближчим часом. Вибухи в небі. Схоже на нейтронну зброю
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24.08.2022 04:03 Відповісти
Но если рассмотреть эту проблему не в планетарном масштабе, а, скажем, в рамках какого-то отдельного коллектива или круга друзей, то замечаем, что там всегда есть люди, которым фатально не везет. У них перманентно прорывает трубы, ломаются каблуки, их бросают любимые, "разводят" на деньги сомнительные друзья, не понимают родственники, не ценит начальство.
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24.08.2022 04:19 Відповісти
Тобто лошари ...
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24.08.2022 06:41 Відповісти
Та багато що кому сниться. То й що?
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24.08.2022 07:06 Відповісти
 
 