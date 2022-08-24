Минулої доби росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині, загалом понад 80 "прильотів", - Живицький
На Сумщині росіяни били по територіях Есманської, Миропільської, Краснопільської та Великописарівської громад, загалом понад 80 прильотів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова військової адміністрації Дмитро Живицький.
По Есманській громаді з 08:50 ворог здійснив 8 прильотів.
А о 12:50 – бив з міномета − 5 прильотів.
Унаслідок мінометного обстрілу громади частково пошкоджено місцеву лінію електромереж.
О 16:45 почався мінометний обстріл Миропільської громади, 5 прильотів.
По Краснопільській громаді росіяни вели мінометний вогонь, 21 приліт.
Великописарівська громада: з 19:25 тривав артобстріл, усього понад 30 прильотів зі ствольної артилерії.
За інформацією Живицького, в усіх випадках обійшлося без втрат.
Наслідки щодо обстрілів Великописарівської громади уточнюються.
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