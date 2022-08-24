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Минулої доби росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині, загалом понад 80 "прильотів", - Живицький

сумщина,обстріл

На Сумщині росіяни били по територіях Есманської, Миропільської, Краснопільської та Великописарівської громад, загалом понад 80 прильотів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова військової адміністрації Дмитро Живицький.

По Есманській громаді з 08:50 ворог здійснив 8 прильотів.

А о 12:50 – бив з міномета − 5 прильотів.

Унаслідок мінометного обстрілу громади частково пошкоджено місцеву лінію електромереж.

О 16:45 почався мінометний обстріл Миропільської громади, 5 прильотів.

По Краснопільській громаді росіяни вели мінометний вогонь, 21 приліт.

Великописарівська громада: з 19:25 тривав артобстріл, усього понад 30 прильотів зі ствольної артилерії.

За інформацією Живицького, в усіх випадках обійшлося без втрат.

Наслідки щодо обстрілів Великописарівської громади уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти протягом доби гатили з мінометів та артилерії по прикордонню Сумщини й Чернігівщини

Автор: 

обстріл (28171) Сумська область (3530) Живицький Дмитро (466)


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