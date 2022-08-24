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На південному напрямку ЗСУ знищили 13 рашистів, склад боєприпасів і техніку ворога, - ОК "Південь"

південь

На південних рубежах захисту українські військові завдали втрат ворогу, знищивши їхній склад боєприпасів, 13 загарбників і військову техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"Протягом бойового дня по наших позиціях ворог завдав 10 авіаційних ударів штурмовою авіацією та гелікоптерними парами. Без наших втрат.

Натомість наші 3 гелікоптерні удари по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному разом із роботою ракетно-артилерійських підрозділів мають результат із скорочення ворожого війська на 13 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С" і 3 одиниці автомобільної техніки.

Вже традиційно знищено склад боєприпасів. Цього разу в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Українські воїни під Слов’янськом знищили вежу з радіоелектронними засобами армії окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17160) знищення (7123) техніка (1819) ЗСУ (7489)


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Нужно выпустить сигареты под названием HIMARS.
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24.08.2022 06:50 Відповісти
Ага! І в нижній частині коробки - напис: "МО України попереджує: куріння небезпечне для вашого здоров"я!"
Якщо цигарки будуть продаваться по більш-менш нормальній ціні та матимуть непогану якість - попит буде величезний (І в Європі - теж!) А фірма, що випускає ці комплекси, може за це ще й подякувать - РЕКЛАМА продукції!
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24.08.2022 07:51 Відповісти
З Днем Незаалежності Рідні Українці!!!😘 Вітаю вас під звуки ранішніх сирен) Бережіть себе!!!!
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24.08.2022 07:00 Відповісти
У вас теж ревіло? Бо у нас включилися у 6:30 Ревіли усі - по усьому місту Я дружині вже традиційно кажу: "Знов біда докогось летить..."
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24.08.2022 07:45 Відповісти
Сидять хлопці на позиції Один другому каже:
- Слухай Миколо! Завтра День незалежності України... Наче свято... А ніякого святкового настрою... Параду не буде і народних гулянь також...
- А що робить? Скасували ж!
- А давай хоч салют влаштуємо! Мені хлопці якраз скинули координати двох складів *********** у кацапів!

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24.08.2022 07:43 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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24.08.2022 10:50 Відповісти
 
 