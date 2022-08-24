На південному напрямку ЗСУ знищили 13 рашистів, склад боєприпасів і техніку ворога, - ОК "Південь"
На південних рубежах захисту українські військові завдали втрат ворогу, знищивши їхній склад боєприпасів, 13 загарбників і військову техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".
"Протягом бойового дня по наших позиціях ворог завдав 10 авіаційних ударів штурмовою авіацією та гелікоптерними парами. Без наших втрат.
Натомість наші 3 гелікоптерні удари по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному разом із роботою ракетно-артилерійських підрозділів мають результат із скорочення ворожого війська на 13 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С" і 3 одиниці автомобільної техніки.
Вже традиційно знищено склад боєприпасів. Цього разу в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.
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- А давай хоч салют влаштуємо! Мені хлопці якраз скинули координати двох складів *********** у кацапів!