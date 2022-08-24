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Британія й Україна починають переговори щодо угоди про цифрову торгівлю для підтримки українського бізнесу

британія

Британія і Україна оголосили про свій намір укласти угоду про цифрову торгівлю, метою якого буде допомога Києву у відновленні економіки країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Британії.

Зазначається, що 23 серпня в Лондоні відбулася зустріч міністра міжнародної торгівлі Великої Британії Анн-Марі Тревельян з першим віцепрем'єр-міністром, міністром економіки України Юлією Свириденко, міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим і послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком, під час якої британська сторона заявила про намір країни почати переговори з цього питання.

"Угода про цифрову торгівлю буде спрямована на підтримку українського бізнесу шляхом усунення бюрократичних зволікань і надання їм допомоги в більш ефективній торгівлі з Великою Британією за допомогою таких технологій, як електронні транзакції, електронні підписи та електронні контракти", - пояснили в пресслужбі британського уряду.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який незабаром має покинути свою посаду, раніше закликав західні держави не припиняти надавати всебічну підтримку Україні.

Також дивіться: Вхід до резиденції британського прем’єра прикрасили аркою в кольорах українського прапора. ФОТО

Автор: 

Велика Британія (5535) Україна (5857)


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Це хороша новина, головне що Ліз Трасс сказала, що якщо Путін смикнеться вона без сумніву натисне на ядерну кнопку.
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24.08.2022 07:31 Відповісти
Україна має робити більше на цифрових послугах. Його не можна заблокувати, як порт. Gitlab - чудовий приклад того, що почали українці і використовують у всьому світі. Ігри AAAA були ще одним прикладом, але, здається, вони перемістили головні частини з України. Якщо я дивлюся на UnrealEngine Marketplace, то там багато росіян продають продукти, але майже немає українців, треба щось покращити.
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24.08.2022 07:53 Відповісти
напішить це Нацбанку України, який досі вважає єлектронні гроши шахрайством
й (1) забороняє крипту по всій країні, майнінг та розрахунки
(2) не може домовитися ні з Пейпалом, ні зі Скрилом,взагалі ні з ким, а таких компаній більш 300, щоб відкривалися рахунки українцям. Була домовленость лише з Payoneer, але вони якись трахнуті на всю голову. Наприклад я їм на протязі року, майже щотижня висилав свою розрахунки з харьковскою єнергопостачальної компаниєю, а вони не приймали це як докази мого адресу. Потім прийняли та відразу ж заблокували рахунок під надуманим привідом. Тому що вони єдині, хто відкриває єлектронні рахунки українцям. А якщо був би Пайпал, та ще 300 таких же компаній, Пайонир тримався би за кліента.
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24.08.2022 08:38 Відповісти
 
 