Британія й Україна починають переговори щодо угоди про цифрову торгівлю для підтримки українського бізнесу

Британія і Україна оголосили про свій намір укласти угоду про цифрову торгівлю, метою якого буде допомога Києву у відновленні економіки країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Британії.

Зазначається, що 23 серпня в Лондоні відбулася зустріч міністра міжнародної торгівлі Великої Британії Анн-Марі Тревельян з першим віцепрем'єр-міністром, міністром економіки України Юлією Свириденко, міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим і послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком, під час якої британська сторона заявила про намір країни почати переговори з цього питання.

"Угода про цифрову торгівлю буде спрямована на підтримку українського бізнесу шляхом усунення бюрократичних зволікань і надання їм допомоги в більш ефективній торгівлі з Великою Британією за допомогою таких технологій, як електронні транзакції, електронні підписи та електронні контракти", - пояснили в пресслужбі британського уряду.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який незабаром має покинути свою посаду, раніше закликав західні держави не припиняти надавати всебічну підтримку Україні.

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