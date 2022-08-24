Британія й Україна починають переговори щодо угоди про цифрову торгівлю для підтримки українського бізнесу
Британія і Україна оголосили про свій намір укласти угоду про цифрову торгівлю, метою якого буде допомога Києву у відновленні економіки країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Британії.
Зазначається, що 23 серпня в Лондоні відбулася зустріч міністра міжнародної торгівлі Великої Британії Анн-Марі Тревельян з першим віцепрем'єр-міністром, міністром економіки України Юлією Свириденко, міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим і послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком, під час якої британська сторона заявила про намір країни почати переговори з цього питання.
"Угода про цифрову торгівлю буде спрямована на підтримку українського бізнесу шляхом усунення бюрократичних зволікань і надання їм допомоги в більш ефективній торгівлі з Великою Британією за допомогою таких технологій, як електронні транзакції, електронні підписи та електронні контракти", - пояснили в пресслужбі британського уряду.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який незабаром має покинути свою посаду, раніше закликав західні держави не припиняти надавати всебічну підтримку Україні.
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й (1) забороняє крипту по всій країні, майнінг та розрахунки
(2) не може домовитися ні з Пейпалом, ні зі Скрилом,взагалі ні з ким, а таких компаній більш 300, щоб відкривалися рахунки українцям. Була домовленость лише з Payoneer, але вони якись трахнуті на всю голову. Наприклад я їм на протязі року, майже щотижня висилав свою розрахунки з харьковскою єнергопостачальної компаниєю, а вони не приймали це як докази мого адресу. Потім прийняли та відразу ж заблокували рахунок під надуманим привідом. Тому що вони єдині, хто відкриває єлектронні рахунки українцям. А якщо був би Пайпал, та ще 300 таких же компаній, Пайонир тримався би за кліента.