РФ зменшила корабельне угруповання в Чорному морі, - ОК "Південь"
Російське корабельне угруповання в Чорному морі зменшило свою присутність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".
Повідомляється, що корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць.
Серед них – 4 ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу "Калібр", в готовності до завдання ракетного удару по всій території України.
Топ коментарі
+10 olele
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+8 Яр Холодний
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+7 Максім ХОЙ #398010
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Взрывы на российских военных базах в Крыму и атаки украинских беспилотников на штаб флота в Севастополе, подрывают планы России по атаке на юг Украины.
Развал мощи флота произошел неожиданно. Был потоплен флагманский крейсер «Москва» и еще несколько судов, и флот лишился значительной огневой мощи. Российским войскам пришлось оставить остров Змеиный - не только символ украинского сопротивления, но и самую близкую точку к Одессе, а также плацдарм, с которого можно было бы поддержать наступление. А 9 августа на аэродроме Саки, более чем в 200 км от передовых украинских позиций было уничтожено девять боевых самолетов.
«Если можно ударить по Сакам и Севастополю, это все меняет, - сказал The Wall Street Journal Джон Спенсер, директор по изучению военных действий в городских условиях Madison Policy Forum. - Эти удары подрывают снабжение, оперативное управление и в конечном счете возможности самого Черноморского флота».
После ударов ЧФ представляет из себя флотилию для береговой обороны, которая изредка наносит ракетные удары. Понесенные потери также практически лишают Россию шансов организовать высадку морского десанта в Одессе. Все эти события заставили флот перейти к оборонительной тактике и держаться у крымского берега.
Безопасность флота обеспечивали радары и самолеты, теперь она подорвана, и в Кремле задумались о том, чтобы перебазировать оставшиеся корабли куда-то еще. Куда? Куда и планировали раньше - в Новороссийск.
👉 Русский военный корабль, плыви нах*й!
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А що таке "Новоросійський порт" відомо морякам дуже добре! Коли взимку починає дуть "бора", то порт перетворюється у "льодове пекло"
- Та там уже скоро і до «Безсмертної армії» дійде!
- Ну - на «Безсмертну ескадру» вони вже набрали!