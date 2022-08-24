РФ зменшила корабельне угруповання в Чорному морі, - ОК "Південь"

Російське корабельне угруповання в Чорному морі зменшило свою присутність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

Повідомляється, що корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць.

Серед них – 4 ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу "Калібр", в готовності до завдання ракетного удару по всій території України.

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