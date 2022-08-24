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РФ зменшила корабельне угруповання в Чорному морі, - ОК "Південь"

море

Російське корабельне угруповання в Чорному морі зменшило свою присутність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

Повідомляється, що корабельне угруповання ворожого флоту зменшено до 10 маневруючих вздовж кримського узбережжя одиниць.

Серед них – 4 ракетоносії, один з яких підводний, споряджені 28 ракетами типу "Калібр", в готовності до завдання ракетного удару по всій території України.

Читайте: Корабельне угруповання флоту РФ у Чорному морі збільшено до 15 одиниць, - ОК "Південь"

Автор: 

корабель (1608) росія (64871) флот (324) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+10
У России появились планы переместить Черноморский флот в Новороссийск.

Взрывы на российских военных базах в Крыму и атаки украинских беспилотников на штаб флота в Севастополе, подрывают планы России по атаке на юг Украины.

Развал мощи флота произошел неожиданно. Был потоплен флагманский крейсер «Москва» и еще несколько судов, и флот лишился значительной огневой мощи. Российским войскам пришлось оставить остров Змеиный - не только символ украинского сопротивления, но и самую близкую точку к Одессе, а также плацдарм, с которого можно было бы поддержать наступление. А 9 августа на аэродроме Саки, более чем в 200 км от передовых украинских позиций было уничтожено девять боевых самолетов.

«Если можно ударить по Сакам и Севастополю, это все меняет, - сказал The Wall Street Journal Джон Спенсер, директор по изучению военных действий в городских условиях Madison Policy Forum. - Эти удары подрывают снабжение, оперативное управление и в конечном счете возможности самого Черноморского флота».

После ударов ЧФ представляет из себя флотилию для береговой обороны, которая изредка наносит ракетные удары. Понесенные потери также практически лишают Россию шансов организовать высадку морского десанта в Одессе. Все эти события заставили флот перейти к оборонительной тактике и держаться у крымского берега.

Безопасность флота обеспечивали радары и самолеты, теперь она подорвана, и в Кремле задумались о том, чтобы перебазировать оставшиеся корабли куда-то еще. Куда? Куда и планировали раньше - в Новороссийск.

👉 Русский военный корабль, плыви нах*й!
https://t.me/Sharpreview/16507
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24.08.2022 07:13
+8
Саме смішне, що переміщення свого флоту до Новоросійська росіяни планували ще в 1991 році! Питається в задачі: "І що вам заважало це зробить тоді - мирно і спокійно? А зараз "пересрались" з половиною світу, втратили купу техніки, людей, матеріальних ресурсів та грошей, "помножили на нуль" свою "славу втарой армии мира" і повертаєтеся до того з чого починали! Ну - і як вас тепер називать? Лише - "Долбоёбы, ***!"
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24.08.2022 07:27
+7
Безугла вітає з Днем Незалежності!!!Та ногами показує Тризуб!!!
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24.08.2022 07:16
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У России появились планы переместить Черноморский флот в Новороссийск.

Взрывы на российских военных базах в Крыму и атаки украинских беспилотников на штаб флота в Севастополе, подрывают планы России по атаке на юг Украины.

Развал мощи флота произошел неожиданно. Был потоплен флагманский крейсер «Москва» и еще несколько судов, и флот лишился значительной огневой мощи. Российским войскам пришлось оставить остров Змеиный - не только символ украинского сопротивления, но и самую близкую точку к Одессе, а также плацдарм, с которого можно было бы поддержать наступление. А 9 августа на аэродроме Саки, более чем в 200 км от передовых украинских позиций было уничтожено девять боевых самолетов.

«Если можно ударить по Сакам и Севастополю, это все меняет, - сказал The Wall Street Journal Джон Спенсер, директор по изучению военных действий в городских условиях Madison Policy Forum. - Эти удары подрывают снабжение, оперативное управление и в конечном счете возможности самого Черноморского флота».

После ударов ЧФ представляет из себя флотилию для береговой обороны, которая изредка наносит ракетные удары. Понесенные потери также практически лишают Россию шансов организовать высадку морского десанта в Одессе. Все эти события заставили флот перейти к оборонительной тактике и держаться у крымского берега.

Безопасность флота обеспечивали радары и самолеты, теперь она подорвана, и в Кремле задумались о том, чтобы перебазировать оставшиеся корабли куда-то еще. Куда? Куда и планировали раньше - в Новороссийск.

👉 Русский военный корабль, плыви нах*й!
https://t.me/Sharpreview/16507
показати весь коментар
24.08.2022 07:13 Відповісти
Саме смішне, що переміщення свого флоту до Новоросійська росіяни планували ще в 1991 році! Питається в задачі: "І що вам заважало це зробить тоді - мирно і спокійно? А зараз "пересрались" з половиною світу, втратили купу техніки, людей, матеріальних ресурсів та грошей, "помножили на нуль" свою "славу втарой армии мира" і повертаєтеся до того з чого починали! Ну - і як вас тепер називать? Лише - "Долбоёбы, ***!"
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24.08.2022 07:27 Відповісти
Що , русоФашики , перелякалися за своі корита в Чорному морі і це правильно - отож тримайтеся подалі від Украіни , бо обов'язково щось прилетить 😠
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24.08.2022 07:15 Відповісти
Безугла вітає з Днем Незалежності!!!Та ногами показує Тризуб!!!
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24.08.2022 07:16 Відповісти
На те вона й безмозГла
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24.08.2022 07:19 Відповісти
😁👏
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24.08.2022 07:19 Відповісти
Боже , шо це було?
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24.08.2022 07:27 Відповісти
Цікаво - керівництво порту Новоросійськ уже "порадували", що їм треба буде звільнить частину порту для розміщення російської Чорноморської ескадри? (Флотом назвать вже не можна - після того, як ми його "споловинили") Думаю - до Балаклави вони вже не повернуться Надто "перебзділи" після удару по Новофедорівці Якщо там дійсно спрацював "Сапсан", то не виключено що наступний удар буде по Балаклаві - заявлена дальність у 500 км може виявиться правдою, а в цехах уже підготували відповідні ракети Про їх точність та вміння прорваться через російське ППО кацапам вже відомо
А що таке "Новоросійський порт" відомо морякам дуже добре! Коли взимку починає дуть "бора", то порт перетворюється у "льодове пекло"
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24.08.2022 07:21 Відповісти
Ваші слова та Богу у вуха.
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24.08.2022 07:28 Відповісти
а хіба то не ЗСУ зменшили корабельне угрупування ЧФ?
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24.08.2022 07:23 Відповісти
- Куме! Ви новину чули? В Росії збираються замість «Безсмертного полку» створювать «Безсмертну дивізію»

- Та там уже скоро і до «Безсмертної армії» дійде!

- Ну - на «Безсмертну ескадру» вони вже набрали!

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24.08.2022 09:06 Відповісти
Там Байден казав про човни-стелси,які нададуть україні та на які можна встановоити ,,гарпуни"....
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24.08.2022 09:45 Відповісти
 
 