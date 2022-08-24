"Зерновий коридор" дає "ковток надії нашому експорту", проте вирішено далеко не все, - Зеленський
Морський коридор, створений для вивезення українського зерна, почав приносити свої результати, однак для України проблеми залишаються.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням інтерв'ю президента Володимира Зеленського виданню L’Express.
Він зазначив, що "зерновий коридор" дає "ковток надії нашому експорту".
"Десятки суден вже покинули порти, і ми докладаємо максимум зусиль, щоб прискорити цей процес", - підкреслив президент.
Водночас він зазначив, що "вирішено далеко не все".
"Як нам бути в майбутні роки, якщо Україна не може сіяти, і врожаю не буде? Ми опинимося в загрозливій ситуації", - попередив Зеленський.
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