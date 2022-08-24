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"Зерновий коридор" дає "ковток надії нашому експорту", проте вирішено далеко не все, - Зеленський

зерно

Морський коридор, створений для вивезення українського зерна, почав приносити свої результати, однак для України проблеми залишаються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням інтерв'ю президента Володимира Зеленського виданню L’Express.

Він зазначив, що "зерновий коридор" дає "ковток надії нашому експорту".

"Десятки суден вже покинули порти, і ми докладаємо максимум зусиль, щоб прискорити цей процес", - підкреслив президент.

Водночас він зазначив, що "вирішено далеко не все".

"Як нам бути в майбутні роки, якщо Україна не може сіяти, і врожаю не буде? Ми опинимося в загрозливій ситуації", - попередив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський (23653) зерно (3112) експорт (4453)


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Топ коментарі
+12
Експорт зерна, бла, бла, бла кожного дня ні про що... А що там з полоненими азовцями, блазню?
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24.08.2022 07:24
+7
"Як нам бути в майбутні роки, якщо Україна не може сіяти, і врожаю не буде? Ми опинимося в загрозливій ситуації", - попередив Зеленський. Щоб могла Україна і сіяти і був врожай,потрібен інший президент.
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24.08.2022 08:12
+6
а далі- асфальт і дороги..
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24.08.2022 07:20
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а далі- асфальт і дороги..
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24.08.2022 07:20 Відповісти
Чому? А відосики і фільми. А піаніно?
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24.08.2022 07:29 Відповісти
Нарешті до нього дійшло, що він вивезе все зерно а сіяти-то нічим буде і сіяти-то ніде буде і що українці робитимуть? смоктати лапу як рашисткі ведмеді?
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24.08.2022 07:23 Відповісти
Експорт зерна, бла, бла, бла кожного дня ні про що... А що там з полоненими азовцями, блазню?
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24.08.2022 07:24 Відповісти
Воно, навіть, формулювати нормально не може! Не має уявлення про економіку, про міжнародні відносини! Його вислови - це вислови учня середньої школи.За що це Україні!!!
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24.08.2022 07:33 Відповісти
"ковток надії нашому експорту" потопление лоханок ЧФ и выкид ваты из Крыма
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24.08.2022 07:35 Відповісти
Зеля проситиме Путлера за рахунок санкцій розблокувати порти Чорного моря.
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24.08.2022 07:51 Відповісти
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24.08.2022 08:09 Відповісти
"Як нам бути в майбутні роки, якщо Україна не може сіяти, і врожаю не буде? Ми опинимося в загрозливій ситуації", - попередив Зеленський. Щоб могла Україна і сіяти і був врожай,потрібен інший президент.
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24.08.2022 08:12 Відповісти
Сколько миллиардов евро ты потерял от неких действий некой страны? Ермак же именно так шепчет на ушко, не? А сколько добровольцев Абдристович не нашел из за неких проблем на границах и немного больших проблем внутри границ?
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24.08.2022 08:16 Відповісти
кожен день пи*дить за те зерно. а от полонені не цікаві йому.
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24.08.2022 08:36 Відповісти
ЗЕлене лайно радіє, бабло поперло на карман
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24.08.2022 09:03 Відповісти
больше недообразованных членограев, так и не поддающихся обучению, в президенты не избирать... позор страны...
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24.08.2022 09:06 Відповісти
Так нашу країну ще ніхто не опускав.
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24.08.2022 10:13 Відповісти
Чому не закінчується війна? Тому що ти наживаєшся на ній і збагатився в 80 разів.
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24.08.2022 09:19 Відповісти
 
 