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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На в’їзді до країн Балтії росіян можуть запитувати "чий Крим", - МЗС Литви

віза

Росіяни, які бажають перетнути кордон країн Балтії, можуть бути не допущені для в’їзду, якщо не висловляться проти війни і не визнають Крим українським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив міністр закордонних справ Литва Габріелюс Ландсбергіс.

Як заявив міністр, якщо ЄС не домовиться про невидачу туристичних віз росіянам, то офіційні відомства Литви обговорюватимуть можливість зробити це на регіональному рівні.

За його словами, співробітники прикордонної служби мають повне право цікавитися у громадян РФ їхьою позицією щодо агресії Росії в Україні, а також уточнювати "чий Крим".

"З урахуванням відповіді, що людина, яка перетинає кордон Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, скаже, що, на її думку, Крим не окупований, можна припустити, що допуск цієї особи не відповідає інтересам національної безпеки", - заявив Ландсбергіс.

Він підкреслив, що саме цей чинник може стати причиною для відмови у в'їзді.

Глава МЗС Литви раніше виступив за негайне анулювання шенгенських віз для росіян через війну в Україні.

Також читайте: Країни Балтії, Польща та Фінляндія можуть заборонити в’їзд для російських туристів, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

віза (731) Крим (14122) Литва (2369) Балтія (343) росія (64871) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+22
Краще "путін --- х@йло " на камеру
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24.08.2022 07:54
+20
Кацапи від народження брехуни тому при спробі в'їзду потрібно їх відразу відправляти слєдам за расєйськім карабльом...
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24.08.2022 07:47
+18
Кацапи так "ненавидять" Європу, що заради того, щоб туди потрапити вони зізнаються навіть у вбивстві Кеннеді.)
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24.08.2022 07:50
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Кацапи від народження брехуни тому при спробі в'їзду потрібно їх відразу відправляти слєдам за расєйськім карабльом...
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24.08.2022 07:47 Відповісти
Ага, вони можуть казать яка прєкрасная Європа, одночасно надрочуючи на свого блаженного воШьдя Хуùла
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24.08.2022 08:09 Відповісти
Запитання до коментаторів та блогерів--- А чому країна(РФія) з кириличною абеткою використовує латиницю( символи V,Z,O) для маркування своєї техніки? Це щоб Європа( в тому числі і кирилична Україна)краще її зрозуміла?
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24.08.2022 09:02 Відповісти
Тому що каZZапсіни крадуть все що крадеться і ні. Бачив одне відео каZZапсінського нано-музею, так там так перевернули, що колумб має каZZапське коріння, і інший неймовірний шлак
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24.08.2022 09:44 Відповісти
але тепер всі росіяни,хто перетнув литовський кордон попадають під приціл ФСБ після повернення - вони заявили,що Крим український..
і не відкрутишся )))
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24.08.2022 11:26 Відповісти
Кацапи так "ненавидять" Європу, що заради того, щоб туди потрапити вони зізнаються навіть у вбивстві Кеннеді.)
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24.08.2022 07:50 Відповісти
Краще "путін --- х@йло " на камеру
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24.08.2022 07:54 Відповісти
І це також. Таке собі моральне зґвалтування. Нехай їх корчить
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24.08.2022 07:57 Відповісти
Нехай признаються на камеру що Крим український , ось буде їм весело коли повернуться у рідні *****.
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24.08.2022 07:58 Відповісти
насправді це чудова ідея через людську психологію. коли вони будуть змушені виправдовувати свої твердження, вони засвоять це, почнуть вірити та захищати це. психологи могли б налагодити цей підхід.
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24.08.2022 09:02 Відповісти
Не допоможе! Кацапи - то такі тварюки брехливі! В Україні про таких кажуть: "За копійку - в церкві пердне, а за рубля - й висереться!" Ще років два тому приїздив з Іспанії син сусіда Уже давно там живе і отримав громадянство Так казав, що кацапи (щоб на них "косо" не дивилися та не плювали навздогінці) по прильоту в Іспанію купують прямо в аеропорту жовті та блакитні стрічки та прив"язують їх на рюкзаки та одяг!
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24.08.2022 09:39 Відповісти
На в'їзді до країн Балтії росіян можуть запитувати "чий Крим"а ще питати "путін хто"?
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24.08.2022 08:07 Відповісти
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24.08.2022 08:07 Відповісти
Тобто якась шалава чи родичі росіянина який вбиває українців чи окуповував українські землі... за гроші які той заробив вбиваючи Українців буде вільно подорожувати Європою? Це не вдається дивним для європейської спільноти?
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24.08.2022 08:10 Відповісти
Нащо питать?
Підсрачника і назад із«загниваючої Європи» в «процвітаючу рашу»
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24.08.2022 08:11 Відповісти
chei Krim - eti kacapskie urodi uzhe viuchili.....nada zastavljatj ih govoritj "paļaņitsja" - koli nemozhe , naher s pljazha....

esho na tamozhne, kak tolko rjuzke zahodit nado govoritj "slava Ukraine" - esli otveta neposledujet - obratno v balalainju
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24.08.2022 08:17 Відповісти
Створити сайт і викладати туди відео. Тих, хто скаже, що Крим український і щиро так вважає буде мало. І якщо він збирається повертатися назад в рашистію його також не шкода. Бо якщо хотів би отримав притулок в іншій країні.
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24.08.2022 08:26 Відповісти
Хотят въехать - должны собственноручно заполнить анкету и подписать:

1. Чей Крым - Украина/РФ
2. 24.02.22 - это Война против Украины/спецоперация РФ
3. Войска РФ - оккупанты, мародёры, убийцы/ освободители
4. РФ - это страна рабов/ демократии
5. Путин - это Ху?ло/ царь РФ

И только после пяти верных ответов (выделены жирно) впускать в страны ЕС !
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24.08.2022 08:42 Відповісти
Впускати після передачі заповнених анкет спецслужбам РФ.
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24.08.2022 11:44 Відповісти
А ще, пісеньку нехай заспівають: Батько наш Бандера, Україна - мати... (теж, на камеру)
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24.08.2022 08:50 Відповісти
Це навіть краще!
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24.08.2022 09:07 Відповісти
Залпи пуканів вже чутно.
Єта же ущімлєніє!
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24.08.2022 08:52 Відповісти
Тільки на камеру, бо москалі - ******* ще ті!
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24.08.2022 09:24 Відповісти
І обов'язково викладати це в інтернет.
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24.08.2022 10:21 Відповісти
І ще нехай слово "паляниця" навчаться вимовляти.
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24.08.2022 09:24 Відповісти
хорошо придумали. Вот если бы с 2014 г ордиловцев спрашивали, когда они шастали через кпп. И население Крыма особенно.
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24.08.2022 10:02 Відповісти
Нормальний хід. За правильну відповідь кацапів на паРаші чекає кримінальна відповідальність. От і побачим скільки з них справжніх дисидентів.
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24.08.2022 10:14 Відповісти
Не потрібно нічого запитувать.Побачили паспорт з з куркою-мутантом-ні про що не запитуючи гнати копняками.Тільки так.
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24.08.2022 10:19 Відповісти
Глупо! Чего только не скажет беспринципная безмозглая озлобленная тварь ради вожделенных благ цивилизации!
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24.08.2022 10:24 Відповісти
Даже грустная лошадь не задумываясь станет ржать что он украинский, если визой запахнет.
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24.08.2022 10:26 Відповісти
Тільки під відеозапис з викладанням у соц мережах
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24.08.2022 10:59 Відповісти
Треба задавати це питання на в'їзд до будь якої країни ЄС, за винятком Угорщини та Австрії....
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24.08.2022 11:03 Відповісти
Нормальный себе вопрос.
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24.08.2022 16:11 Відповісти
 
 