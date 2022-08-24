На в’їзді до країн Балтії росіян можуть запитувати "чий Крим", - МЗС Литви
Росіяни, які бажають перетнути кордон країн Балтії, можуть бути не допущені для в’їзду, якщо не висловляться проти війни і не визнають Крим українським.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив міністр закордонних справ Литва Габріелюс Ландсбергіс.
Як заявив міністр, якщо ЄС не домовиться про невидачу туристичних віз росіянам, то офіційні відомства Литви обговорюватимуть можливість зробити це на регіональному рівні.
За його словами, співробітники прикордонної служби мають повне право цікавитися у громадян РФ їхьою позицією щодо агресії Росії в Україні, а також уточнювати "чий Крим".
"З урахуванням відповіді, що людина, яка перетинає кордон Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, скаже, що, на її думку, Крим не окупований, можна припустити, що допуск цієї особи не відповідає інтересам національної безпеки", - заявив Ландсбергіс.
Він підкреслив, що саме цей чинник може стати причиною для відмови у в'їзді.
Глава МЗС Литви раніше виступив за негайне анулювання шенгенських віз для росіян через війну в Україні.
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Підсрачника і назад із«загниваючої Європи» в «процвітаючу рашу»
esho na tamozhne, kak tolko rjuzke zahodit nado govoritj "slava Ukraine" - esli otveta neposledujet - obratno v balalainju
1. Чей Крым - Украина/РФ
2. 24.02.22 - это Война против Украины/спецоперация РФ
3. Войска РФ - оккупанты, мародёры, убийцы/ освободители
4. РФ - это страна рабов/ демократии
5. Путин - это Ху?ло/ царь РФ
И только после пяти верных ответов (выделены жирно) впускать в страны ЕС !
Єта же ущімлєніє!