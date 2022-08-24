Удари по "адміністрації" терориста Пушиліна в Донецьку були інсценуванням росіян, - ISW

Російські окупанти інсценували обстріл "адміністрації ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна в Донецьку, щоб виправдати удари по українських урядових будівлях 24 серпня, в День Незалежності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що в момент обстрілу Пушилін був відсутній.

"Російські ЗМІ представили атаку як прямий український удар по урядовій будівлі "ДНР", потенційно з метою створення інформаційних умов для відповідних ударів по українських урядових будівлях у День Незалежності", - йдеться в повідомленні.

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