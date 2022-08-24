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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Удари по "адміністрації" терориста Пушиліна в Донецьку були інсценуванням росіян, - ISW

донецьк,пушилін

Російські окупанти інсценували обстріл "адміністрації ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна в Донецьку, щоб виправдати удари по українських урядових будівлях 24 серпня, в День Незалежності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що в момент обстрілу Пушилін був відсутній.

"Російські ЗМІ представили атаку як прямий український удар по урядовій будівлі "ДНР", потенційно з метою створення інформаційних умов для відповідних ударів по українських урядових будівлях у День Незалежності", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РосЗМІ повідомляють про "приліт" в адміністрацію терориста Пушиліна. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецьк (943) обстріл (28171) Пушилін (135)


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Топ коментарі
+15
Это было понятно. Сделано для оправданя будущих ударов по "центрам принятия решений". Другое дело-что все наши соцсети бились в экстазе, лишний раз доказывая , что у людей отсутствует критическое мышление. То же было и на выборах, то же будет и на будущих выборах. Голосовать будут за очередного артиста, которого Пинчук с Коломойским посадят в телевизор.
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24.08.2022 08:40
+13
Ну пениса душилина кацапы могут и грохнуть, если понадобится.
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24.08.2022 08:12
+10
вже посадили Арестовича. У якого одна програма для України - "не допустить украинского нацизма". Хотів би я подивитися на Ататюрка який би вийшов на вибори з прорамою "не допустити турецького нацизма". Але для довбойбів, які віддали у Харкові 99% голосів на минулих виборах мера єтнічним бандам, походженням з древнього Ізраілю - Арестович прокатить.
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24.08.2022 08:44
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Удари по "адміністрації" терориста Пушиліна в Донецьку були інсценуванням росіян шкода реально шкода
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24.08.2022 08:10 Відповісти
Насправді насрати на цього нікчему, знищити склад з ************, або опорнік з військовим командуванням, це набагато цінніше.
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24.08.2022 09:48 Відповісти
Ну пениса душилина кацапы могут и грохнуть, если понадобится.
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24.08.2022 08:12 Відповісти
ядом кураре с крісомором или струна от пианині не бомба с часовім будильником .или ниндзи нападут в черніх полумасках с нунчаками
а может он зайдет в бар голубая ватная устрица..парарапампампам))
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24.08.2022 08:30 Відповісти
перевернем ситуацию и прочитаем .....удары по штаб квратире Аль Каиде были совершены Аль Каидой чтобы оправдать свои удары по Нью Йорку Пентагону и Белому Дому.. ЗВУЧИТ КАК БРЕД... Но в Украине почему то подобная ХУ@НЯ ЕЩЕ В ОПРАВДАНИЯХ ПОДАЕТСЯ..... а нельзя ли кратко ушлебок Хло и недобитый пе"""ераст Пушилин опять в очередной раз вы"""рались го""ном на весь мир обо"""равшись они в поносе опять и в который раз обвинили в этом факте-- Зеленского...
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24.08.2022 09:16 Відповісти
Ну, предположим, не Зеленского...
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24.08.2022 09:27 Відповісти
А Майніла з Гляйвіцем 1939-го, а підриви будинків в Москві і Волгодонську 1999-го теж бред? Москалі ж нічого нового поки що не вигадали...
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24.08.2022 11:25 Відповісти
Парашники бы промазали.
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24.08.2022 08:12 Відповісти
100% tochno ce trolling rusnji ot ISW
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24.08.2022 08:20 Відповісти
Який сенс обстрілювати урядові будинки якщо керівництво не вилізає з бункерів, звісно інсценізація.
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24.08.2022 08:26 Відповісти
І снарядів залишилось пів вагона...
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24.08.2022 09:11 Відповісти
Якісь бовдури недолугі гріх московити. Ну, і чого вони добились?
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24.08.2022 08:26 Відповісти
Там логіки немає. Чисте зло,ненависть та жадоба знищувати.
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24.08.2022 08:29 Відповісти
Терораша у своєму репертуарі.
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24.08.2022 08:26 Відповісти
Это было понятно. Сделано для оправданя будущих ударов по "центрам принятия решений". Другое дело-что все наши соцсети бились в экстазе, лишний раз доказывая , что у людей отсутствует критическое мышление. То же было и на выборах, то же будет и на будущих выборах. Голосовать будут за очередного артиста, которого Пинчук с Коломойским посадят в телевизор.
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24.08.2022 08:40 Відповісти
вже посадили Арестовича. У якого одна програма для України - "не допустить украинского нацизма". Хотів би я подивитися на Ататюрка який би вийшов на вибори з прорамою "не допустити турецького нацизма". Але для довбойбів, які віддали у Харкові 99% голосів на минулих виборах мера єтнічним бандам, походженням з древнього Ізраілю - Арестович прокатить.
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24.08.2022 08:44 Відповісти
Яка группа інвалідності у Вас ?
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24.08.2022 09:21 Відповісти
Т. е нацизм и антисемитизм, исходя из вышенаписанного тобой, ок? А ну пшел отсюда.
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24.08.2022 10:30 Відповісти
Ну, тепер, може, трохи порозумнішають!...
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24.08.2022 09:20 Відповісти
Проблемка в том, что центры принятия решений нехило так заглублены под землей ещё со времен совка и рашка прекрасно знает, что она их даже поцарапать не сможет)
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24.08.2022 09:20 Відповісти
Да, да , особенно здания обладминистраций, школ и больниц особенно "заховані під землю".1
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24.08.2022 14:39 Відповісти
Якщо Україна "под внєшнєм управленієм США і Брітаніі", то виходить, що всі рішення щодо України приймають там, тобто "центри прінятія рєшєній" знаходяться в Вашингтоні і Лондоні. Але туди бомбонути якось бздошно.
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24.08.2022 11:30 Відповісти
Там наче і похорони доньки Дугіна, як і сам теракт, теж вистава....
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24.08.2022 08:45 Відповісти
не удивлюсь, сильно все наиграно.
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24.08.2022 09:40 Відповісти
Самі себе ...... як завжди.
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24.08.2022 08:49 Відповісти
Як же воно досі вциліло,адже бамбас 8 років бамбили
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24.08.2022 08:55 Відповісти
Когда власти Украины разных цветов провозглашали прекращение огня и прочую чушь, россияне всегда, если им надо, сами наносили удары. И да, этот пацифизм по отношению к РФ не помогает, совсем не помогает. Только сами россиянцам. Сейчас ермаки думают, что не обстреливая Беларусь, это поможет избежать вторжения. Ну дай Бог.
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24.08.2022 08:58 Відповісти
ермаки к обстрелам не имеют никакого отношения, так как обстрелами руководят залужные.
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24.08.2022 09:43 Відповісти
Тупорила Зелена мавпа нездатна розтрощіти те даунбаське кубло
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24.08.2022 09:01 Відповісти
Звійсно, що не здатна, бо тупорила зелена мавпа не має зброї щоб щось трощити.
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24.08.2022 09:45 Відповісти
Шановний Друг Народа,а нагадайте всім,якого кольору була мавпа,яка віддала Донецьк-даунбаське кубло в криваві руки Гіркіна-Стрєлкова.Зараз би не треба було нікого трощити.
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24.08.2022 11:00 Відповісти
Дуже тішить те, що цей козел все розумііє. Мабуть сцится вже...
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24.08.2022 09:11 Відповісти
Але ходять чутки, що пушилина вбили, подивимося
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24.08.2022 09:11 Відповісти
Гадаю, тут і попередження від московитів Пушиліну... Бо ж це Чмо, якщо хтось і обирав, то явно не "донецький" народ!
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24.08.2022 09:18 Відповісти
видимо русня зажмурит этого пашилина как матаролу гави и прочее *********
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24.08.2022 10:02 Відповісти
здыхай ******)
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24.08.2022 10:03 Відповісти
"Игорь Стрелков

Правительственный центр Донецка - ВПЕРВЫЕ ВООБЩЕ (включая 2014-й год) подвергся прицельному и мощному обстрелу артиллерией ВСУ. В том числе - ракеты поразили здание администрации главы ДНР (попадания точно в его личные апартаменты и секретариат). Естественно, пан Пушилин не пострадал - его аппарат давно уже эвакуирован и работает в других местах. Также попадания в отель "Централь".
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24.08.2022 10:35 Відповісти
чесно взагалі задовбало все...днр лнр і тд....якийсь сюр ....
Про що новина? Які виправдання, чого?????

Йде війна Росії проти України і орді взагалі пофіг на все....вони українців хочуть знищити а що вони собі там придумуюь в хворій голові то пофіг....

Вже якась втома від того що розділяють міста і області((((((
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24.08.2022 10:46 Відповісти
Чорт, а я уже зрадів. Ну воно і правда дивно виглядало. Ні з того ні з сього ******* по одній адмінбудівлі. Тим не менш сподіваюся пушилін тепер буде класти цеглою від кожного шороху. А то там і свої можуть *******, і чужі
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24.08.2022 10:55 Відповісти
незавидна роль у пеніса душиліна - бути пересувною МММішенню для усіх бажаючих.. лошара кремлівська
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24.08.2022 12:03 Відповісти
Салям ему малейкум - морде узбекской!
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24.08.2022 12:46 Відповісти
 
 