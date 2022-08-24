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Удари по "адміністрації" терориста Пушиліна в Донецьку були інсценуванням росіян, - ISW
Російські окупанти інсценували обстріл "адміністрації ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна в Донецьку, щоб виправдати удари по українських урядових будівлях 24 серпня, в День Незалежності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що в момент обстрілу Пушилін був відсутній.
"Російські ЗМІ представили атаку як прямий український удар по урядовій будівлі "ДНР", потенційно з метою створення інформаційних умов для відповідних ударів по українських урядових будівлях у День Незалежності", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 vismavista
показати весь коментар24.08.2022 08:40
+13 Garry Grant
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а может он зайдет в бар голубая ватная устрица..парарапампампам))
Правительственный центр Донецка - ВПЕРВЫЕ ВООБЩЕ (включая 2014-й год) подвергся прицельному и мощному обстрелу артиллерией ВСУ. В том числе - ракеты поразили здание администрации главы ДНР (попадания точно в его личные апартаменты и секретариат). Естественно, пан Пушилин не пострадал - его аппарат давно уже эвакуирован и работает в других местах. Также попадания в отель "Централь".
Про що новина? Які виправдання, чого?????
Йде війна Росії проти України і орді взагалі пофіг на все....вони українців хочуть знищити а що вони собі там придумуюь в хворій голові то пофіг....
Вже якась втома від того що розділяють міста і області((((((