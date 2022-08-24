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24 серпня на східному напрямку знищено вертоліт Ка-52 російських окупантів, - Повітряні сили

вертоліт

Сьогодні, 24 серпня, на східному напрямку знищено вертоліт Ка-52 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 серпня знищено 5 тактичних безпілотників та вертоліт Ка-52 російських окупантів, - Повітряні Сили ЗСУ

Автор: 

армія рф (17160) вертоліт (874) Повітряні сили (2581)


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Топ коментарі
+19
Який же таки упоротоущербнутий народ росососіі. Злидні, злоба, туполобість, заздрість, п'янь, рвань, чернь - задроти одним словом.

З Днем Незалежності України! Слава Нації!
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24.08.2022 08:24
+17
З святом!!! "Почин" добрий!!! Надіюся - "жертвоприношення" було з "м"ясом"?
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24.08.2022 08:26
+15
Прослухали вітання Залужного з Днем Незалежності України. З Героям світлин, з Пам'яттю загиблим, з пошаною до тих хто в полоні. Слухали стоячи,зі сльозами. Боріться і перемагайте. Слава Україні!
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24.08.2022 08:31
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24.08.2022 08:12 Відповісти
https://www.kavkazr.com/a/gruz-200-spisok-ubityh-v-ukraine-*******-s-severnogo-kavkaza-i-yuga-rossii/31785720.html?int_cid=banner:deaths-of-servicemen-gr-2125--full-width:rferl-north-caucasus
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24.08.2022 08:13 Відповісти
Передивився списки Мав особистий інтерес - племінник дружини служить у російській армії Проживав саме у Південному регіоні Волгоград) і перед війною був передислокований на кордон з Україною Не зустрів! Може ще живий Може - поранений А може - "без вести прапавший"! У нас на Поліссі таких "без вести прапавших" до цих пір знаходять по лісах В основному - вже і "впізнанню не підлягають"
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24.08.2022 09:02 Відповісти
Стався нештатний відстріл лопастей без спрацювання катапульти
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24.08.2022 08:18 Відповісти
Який же таки упоротоущербнутий народ росососіі. Злидні, злоба, туполобість, заздрість, п'янь, рвань, чернь - задроти одним словом.

З Днем Незалежності України! Слава Нації!
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24.08.2022 08:24 Відповісти
Ви почитайте кацапосайти.Вбивства гвалтування грабіж в масових масштабах.
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24.08.2022 09:16 Відповісти
З святом!!! "Почин" добрий!!! Надіюся - "жертвоприношення" було з "м"ясом"?
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24.08.2022 08:26 Відповісти
Прослухали вітання Залужного з Днем Незалежності України. З Героям світлин, з Пам'яттю загиблим, з пошаною до тих хто в полоні. Слухали стоячи,зі сльозами. Боріться і перемагайте. Слава Україні!
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24.08.2022 08:31 Відповісти
Сподіваюсь мальчики в трусиках підсмажився...як хароший руззкий)
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24.08.2022 08:32 Відповісти
Дохлий кацап найкращий подарунок на День Незалежності
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24.08.2022 08:37 Відповісти
Вітаю !!!
Це має бути 200-й !!!
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24.08.2022 08:41 Відповісти
Я правильно понимаю,что шансов спастись у вертолетчиков меньше,чем у пилотов самолетов?
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24.08.2022 09:27 Відповісти
У більшості гелікоптерів, особливо радянського виробництва, немає кацапульт. КА-52 один з небагатьох, які мають кацапульти, але життя орків залежить від багатьох факторів: ступеню попадання ракети, станом парашута і доброю волею українських воїнів
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24.08.2022 10:37 Відповісти
А я щойно написав під новиною про втрати рашистів за вчорашній день що було б чудово на день Незалежності 200 гелікоптер задвухсотити.
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24.08.2022 10:15 Відповісти
Котики наші, бережи вас Господь
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24.08.2022 11:05 Відповісти
 
 