24 серпня на східному напрямку знищено вертоліт Ка-52 російських окупантів, - Повітряні сили

Сьогодні, 24 серпня, на східному напрямку знищено вертоліт Ка-52 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 серпня знищено 5 тактичних безпілотників та вертоліт Ка-52 російських окупантів, - Повітряні Сили ЗСУ