За добу окупанти вбили 1 мирного жителя Донеччини, ще 2 зазнали поранень, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
За 23 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 23 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 2 людини зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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