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За добу окупанти вбили 1 мирного жителя Донеччини, ще 2 зазнали поранень, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 23 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 23 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 2 людини зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За добу окупанти вбили 1 мирного жителя Донеччини, ще 2 зазнали поранень, - Кириленко 01

Автор: 

Донецька область (8291) Кириленко Павло (907)


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Через смерті, горе і сльози шагне Україна до Перемоги, яку б ціну не довелося заплатити. Народжені вільними не можуть бути в рабстві. Тримайтесь, ЗСУ в дорозі і поряд
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24.08.2022 08:37 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
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24.08.2022 09:03 Відповісти
 
 