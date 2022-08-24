За добу окупанти вбили 1 мирного жителя Донеччини, ще 2 зазнали поранень, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 23 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 23 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 2 людини зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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