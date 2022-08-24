Окупанти накрили вогнем Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Били ракетами, "Градами" та "Ураганами", - Резніченко. ФОТОрепортаж
Минулої ночі російські окупанти завдали ударів по трьох районах Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч була суцільною повітряною тривогою…По нас били ракетами, "Градами" та "Ураганами"…Російська армія накрила вогнем три райони - Дніпровський, Нікопольський та Криворізький", - зазначив він.
За словами Резніченка, у Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Вогнеборці полум’я приборкали. Інформація щодо загиблих та постраждалих з’ясовується.
Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та "Градів".
У Марганці постраждала родина. Чоловік та дружина отримали медичну допомогу і лікуються удома. У місті два будинки зруйновані, понад 10 пошкоджені.
"На Нікополь росіяни скерували 20 снарядів. Є руйнування житла. Люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечені. Люди не ушкоджені", - зазначає очільник регіону.
Також повідомляється, що у Криворізькому районі російські "Урагани" обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач.
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не словом хрипатим а ділом - дай наказ відповідати на кожну ракетну атаку!!! на кожну...туди звідкіля вилетіло (хоч з моря, хоч з білорашки хоч з засрашки) тільки вилетіло - ще не вспіло впасти а вже отвєточка полетіла туди "дякувати" за поздоровлення !!!
скільки можна гавкати та не кусати???