Окупанти накрили вогнем Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Били ракетами, "Градами" та "Ураганами", - Резніченко. ФОТОрепортаж

Минулої ночі російські окупанти завдали ударів по трьох районах Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч була суцільною повітряною тривогою…По нас били ракетами, "Градами" та "Ураганами"…Російська армія накрила вогнем три райони - Дніпровський, Нікопольський та Криворізький", - зазначив він.

За словами Резніченка, у Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Вогнеборці полум’я приборкали. Інформація щодо загиблих та постраждалих з’ясовується.

Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та "Градів".

У Марганці постраждала родина. Чоловік та дружина отримали медичну допомогу і лікуються удома. У місті два будинки зруйновані, понад 10 пошкоджені.

"На Нікополь росіяни скерували 20 снарядів. Є руйнування житла. Люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечені. Люди не ушкоджені", - зазначає очільник регіону.

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Також повідомляється, що у Криворізькому районі російські "Урагани" обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач.