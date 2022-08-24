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Новини Війна
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Окупанти накрили вогнем Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Били ракетами, "Градами" та "Ураганами", - Резніченко. ФОТОрепортаж

Минулої ночі російські окупанти завдали ударів по трьох районах Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч була суцільною повітряною тривогою…По нас били ракетами, "Градами" та "Ураганами"…Російська армія накрила вогнем три райони - Дніпровський, Нікопольський та Криворізький", - зазначив він.

За словами Резніченка, у Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Вогнеборці полум’я приборкали. Інформація щодо загиблих та постраждалих з’ясовується.

Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та "Градів".

У Марганці постраждала родина. Чоловік та дружина отримали медичну допомогу і лікуються удома. У місті два будинки зруйновані, понад 10 пошкоджені.

"На Нікополь росіяни скерували 20 снарядів. Є руйнування житла. Люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечені. Люди не ушкоджені", - зазначає очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали ракетного удару по Дніпру та атакували Нікополь дронами-камікадзе, - ОВА. ФОТО

Окупанти накрили вогнем Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Били ракетами, Градами та Ураганами, - Резніченко 01
Окупанти накрили вогнем Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Били ракетами, Градами та Ураганами, - Резніченко 02
Окупанти накрили вогнем Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Били ракетами, Градами та Ураганами, - Резніченко 03
Окупанти накрили вогнем Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Били ракетами, Градами та Ураганами, - Резніченко 04
Окупанти накрили вогнем Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Били ракетами, Градами та Ураганами, - Резніченко 05
Окупанти накрили вогнем Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Били ракетами, Градами та Ураганами, - Резніченко 06
Окупанти накрили вогнем Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Били ракетами, Градами та Ураганами, - Резніченко 07

Також повідомляється, що у Криворізькому районі російські "Урагани" обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач.

Автор: 

армія рф (17160) обстріл (28171) Резніченко Валентин (517) Нікополь (1166) Дніпропетровська область (3602)


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Топ коментарі
+13
Пане президент, ви сказали,що сьогодні за обстріл міст,містечок і сіл буде жорстка відповідь. Виконайте, що сказали. На сьогодні це ваш іспит
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24.08.2022 08:40
+12
Вже пишуть відосік-гундосік з "жорсткою" відповідд. Зачекайте ще чуть-чуть. Десь два чи три тижні.
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24.08.2022 08:53
+8
А тим часом СБУ здійснило черговий наїзд на Порошенка - знову шукали свою ж ботоферму з мільйоном ботів.
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24.08.2022 08:53
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Пане президент, ви сказали,що сьогодні за обстріл міст,містечок і сіл буде жорстка відповідь. Виконайте, що сказали. На сьогодні це ваш іспит
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24.08.2022 08:40 Відповісти
Вже пишуть відосік-гундосік з "жорсткою" відповідд. Зачекайте ще чуть-чуть. Десь два чи три тижні.
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24.08.2022 08:53 Відповісти
У кожного своя доля і свій Ростов
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24.08.2022 09:03 Відповісти
Так вже почали скавчать. З самого ранку. Це і є відповідь...
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24.08.2022 09:36 Відповісти
Україна вистоїть сьогодні немає сумнівів ...А ракети є не тільки в росії
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24.08.2022 08:52 Відповісти
А тим часом СБУ здійснило черговий наїзд на Порошенка - знову шукали свою ж ботоферму з мільйоном ботів.
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24.08.2022 08:53 Відповісти
ПрипиЗеденту немає коли реагувати на орбстріли в Україні,у кожного свій ворог, в українців путлерівські оккупанти, в боневтіків - Порошенко.
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24.08.2022 09:00 Відповісти
резніченко потрібно змінити прізвище на Фучик (а краще - фуцин) та вести репортажі в стили "репортаж з петлею на шиї"... кагал ви ***************, щоденно ******** дніпропетровщинй и ви, позаймавши керуючі пости, так і залишились баранами... тупими баранами без освіти та мозгів... ви повинні проблеми вирішувати, а не інформувати населення про бомбардування територій...
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24.08.2022 09:00 Відповісти
А який може бути головокомандувач з уклоніста,що твнцював перед вбивцями українців з 2014 по 2019 рік, майже п,ять років, це створіння тусувалося з оккупантами,а його дружина здавала позиціі ЗСУ . Для українців це була ганьба навіть на рівні артиста, але 73% баранів,обрали його головою держави, щоб став на коліна перед путлером та припинив війну. Але ,давно відомо ,що той хто між війною та ганьбою обирає ганьбу ,той отримає і війну і ганьбу. Ось тепер це все і здійснилося.
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24.08.2022 09:08 Відповісти
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24.08.2022 09:12 Відповісти
чекаємо на наказ верховного головкомандувача вдарити по нашим кривдникам...
не словом хрипатим а ділом - дай наказ відповідати на кожну ракетну атаку!!! на кожну...туди звідкіля вилетіло (хоч з моря, хоч з білорашки хоч з засрашки) тільки вилетіло - ще не вспіло впасти а вже отвєточка полетіла туди "дякувати" за поздоровлення !!!
скільки можна гавкати та не кусати???
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24.08.2022 10:35 Відповісти
 
 