Незалежність має смак землі, крові, смерті і сліз. Хто воює, той знає, - Залужний. ВIДЕО
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до народу з нагоди 31-го Дня Незалежності країни.
Привітання зі святом він опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наводимо повний текст звернення Залужного.
"Як можна відчути незалежність?
Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз.
Незалежність - це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті.
Незалежність має голос. Це голос предків. Вони гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни.
Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися.
Дякую вам, захисники і захисниці України! Маю за честь служити разом з вами.
Вічна памʼять полеглим героям!
Вічна слава живим!
Слава Україні!"
Також українських воїнів привітав Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.
"Сьогодні ми єдині у своїй боротьбі, як ніколи, і тому ми обов’язково вистоїмо, збережемо територіальну цілісність, відновимо країну і будемо рухатися далі, у бік загальнолюдських цінностей та мирного європейського співіснування", - сказав він.
Привітання українцям також опублікувала Служба безпеки країни.
"Ми разом зупинили російську орду і б’ємося до Перемоги - поки останній окупант не залишить нашу землю. Бо ми - українці, вільний та хоробрий народ!" - кажуть у спецслужбі.
Т.в.о. голови СБУ Василь Малюк назвав нинішнє свято символом боротьби, єднання та віри у Перемогу, яку українці наближають і на передовій, і в тилу. Наводимо далі повний текст його привітання.
"Дорогі українці! Шановні колеги!
31-шу річницю Незалежності наша держава зустрічає в боротьбі за свою свободу. Зі зброєю в руках ми захищаємо те, що кожна українська родина будувала десятиліттями. Та головне – відстоюємо майбутнє країни.
Тож нинішнє свято – це символ боротьби, єднання та віри у Перемогу, яку всі ми наближаємо і на передовій, і в тилу.
День Незалежності уособлює силу й незламний дух українського народу. Бо скільки б не намагався ворог знищити нашу державу, ми знаємо, що обов’язково здолаємо окупантів.
Крок за кроком звільнимо рідну землю, щоб назавжди відкинути російську орду туди, звідки вона прийшла.
Це – наша місія. І вона буде успішною!
Служба безпеки України пліч-о-пліч з Силами оборони робить усе, щоб наблизити Перемогу. Разом ми проходимо важкий шлях, на якому, на жаль, втрачаємо справжніх Героїв – кращих синів і доньок України.
Пам’ятаємо їхній подвиг. Але навіть болючі втрати не спинять визвольну боротьбу!
Наша мета – не лише повернути свої території та відбудувати зруйновані міста й села.
Ми прагнемо жити у мирній, безпечній та єдиній країні. І ця мрія стане реальністю!
Захищаємо Незалежність – Наближаємо Перемогу!
Слава Україні!".
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Час підбиття перших підсумків
Що можна сказати щодо путіна?
50/50
У чому він помилився, а чому не помилився?
В Україні він помилився, а в Росії не помилився.
«Заукраїниться» - полізти «побикувать» на сусіда і неочікувано отримать по морді!
Ось-"
Зеленський також прокоментував те, що до 24 лютого Україні не було поставлено більше зброї, хоча Вашингтон знав про майбутню війну.
"Я не скаржуся - аж до того, що мені хтось починає говорити: "Але ми посилали вам сигнали". До цього моменту у мене немає претензій. Але коли хтось стверджує, що вони посилали нам якісь сигнали, я кажу їм: "Надайте нам зброю", - сказав він."
https://war.obozrevatel.com/ukr/zelenskij-pro-vijskovu-dopomogu-ukraini-otrimali-vid-ssha-zbroyu-yaku-do-pochatku-vijni-ne-mogli-navit-kupiti.htm
це виявляється Вашингтон був повинен готуватися захищати Україну! як вам спірайтери зебуїна?
Разница чувствуется, есть ощущение, что ты не один, что тебя защитит настоящий ВОИН!
Долгие лета Вам, всему нашему Воинству, всем, кто действительно что то нужное делает для страны, а не только для себя, любимого. Слава УКраине! Ще буде Украiно!
Безмежна подяка нашим Захисникам і всім хто допомагає пришвидшити нашу переремогу!
Гарненний був би Президент, але наші 73% іншого бачать президентом!
Україні і українцям Слава!
А хто втік від війни за кордон - Ганьба!
"А ви думали, що Україна так просто. Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах ********* світу їй немає ціни..."
Ліна Костенко
сина тече козацька кров. Зi Святом Незалежностi, друзi! ☺️💙💛
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Боневтік Владимир Зеленский https://mil.in.ua/uk/news/zelenskyj-na-planuye-zminyuvaty-zaluzhnogo-na-posadi-golovnokomanduvacha-zsu/ заявив , що не планує меняти Валерія Залужного на кого-небудь іншого на посаді головнокомандуючого ЗСУ.
Два місяці тому він те ж саме заявляв про свого друга голову СБУ літінанта Ваню. Місяць тому він був звільнений.
Слава ЗСУ!
Слава всім, хто так чи інакше докладається до перемоги України над рашизмом в цій війні!
Смерть ворогам!
Але все ж таки наголошую: якби ми відповідальніше ставилися до того, хто ми э, де живемо і як голосуэмо і т.д. - всього цього не було б. Це э більшим сенсом незалежності.
- думати своэю головою. А не заглядати весь час до чужого рота і слухати, хто нам щось скаже - "що робити" - росія, америка, эс, бо-зна хто інший.
1 не так, що проросійський блазень, назвав нас усіх "порноакторкою", "що приймаэ з усіх боків", щоб повеселити своіх хозяів в Юрмалі, а - 73/43 потім пішли і на виборах під цим підписалися. А зараз дехто з них надуваэ щоки, що він э "захисник". Вибачте, але мав я і таку краіну, і таких захисників-ідіотів. Котрим навіть зараз не доходить, що вони зробили. Це при тому, що багато з них опинилися на фронті, під бомбардуваннями, багато загинули. Я не хочу бути ані "героэм", ані "краіною-героэм", ніким. Бо героі з`являються вимушено, там, де э прой)би. А прой)обами я не можу пишатися, вибачте.