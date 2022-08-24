Незалежність має смак землі, крові, смерті і сліз. Хто воює, той знає, - Залужний. ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до народу з нагоди 31-го Дня Незалежності країни.

Привітання зі святом він опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо повний текст звернення Залужного.

"Як можна відчути незалежність?

Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз.

Незалежність - це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті.

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Незалежність має голос. Це голос предків. Вони гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни.

Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися.

Дякую вам, захисники і захисниці України! Маю за честь служити разом з вами.

Вічна памʼять полеглим героям!

Вічна слава живим!

Слава Україні!"

Також українських воїнів привітав Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Сьогодні ми єдині у своїй боротьбі, як ніколи, і тому ми обов’язково вистоїмо, збережемо територіальну цілісність, відновимо країну і будемо рухатися далі, у бік загальнолюдських цінностей та мирного європейського співіснування", - сказав він.

Привітання українцям також опублікувала Служба безпеки країни.

"Ми разом зупинили російську орду і б’ємося до Перемоги - поки останній окупант не залишить нашу землю. Бо ми - українці, вільний та хоробрий народ!" - кажуть у спецслужбі.

Т.в.о. голови СБУ Василь Малюк назвав нинішнє свято символом боротьби, єднання та віри у Перемогу, яку українці наближають і на передовій, і в тилу. Наводимо далі повний текст його привітання.

"Дорогі українці! Шановні колеги!

31-шу річницю Незалежності наша держава зустрічає в боротьбі за свою свободу. Зі зброєю в руках ми захищаємо те, що кожна українська родина будувала десятиліттями. Та головне – відстоюємо майбутнє країни.

Тож нинішнє свято – це символ боротьби, єднання та віри у Перемогу, яку всі ми наближаємо і на передовій, і в тилу.

День Незалежності уособлює силу й незламний дух українського народу. Бо скільки б не намагався ворог знищити нашу державу, ми знаємо, що обов’язково здолаємо окупантів.

Крок за кроком звільнимо рідну землю, щоб назавжди відкинути російську орду туди, звідки вона прийшла.

Це – наша місія. І вона буде успішною!

Служба безпеки України пліч-о-пліч з Силами оборони робить усе, щоб наблизити Перемогу. Разом ми проходимо важкий шлях, на якому, на жаль, втрачаємо справжніх Героїв – кращих синів і доньок України.

Пам’ятаємо їхній подвиг. Але навіть болючі втрати не спинять визвольну боротьбу!

Наша мета – не лише повернути свої території та відбудувати зруйновані міста й села.

Ми прагнемо жити у мирній, безпечній та єдиній країні. І ця мрія стане реальністю!

Захищаємо Незалежність – Наближаємо Перемогу!

Слава Україні!".