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Новини Війна
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Незалежність має смак землі, крові, смерті і сліз. Хто воює, той знає, - Залужний. ВIДЕО

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до народу з нагоди 31-го Дня Незалежності країни.

Привітання зі святом він опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо повний текст звернення Залужного.

"Як можна відчути незалежність?

Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз.

Незалежність - це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті.

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Незалежність має голос. Це голос предків. Вони гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни.

Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися.

Дякую вам, захисники і захисниці України! Маю за честь служити разом з вами.

Вічна памʼять полеглим героям!

Вічна слава живим!

Слава Україні!"

Також українських воїнів привітав Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Сьогодні ми єдині у своїй боротьбі, як ніколи, і тому ми обов’язково вистоїмо, збережемо територіальну цілісність, відновимо країну і будемо рухатися далі, у бік загальнолюдських цінностей та мирного європейського співіснування", - сказав він.

Привітання українцям також опублікувала Служба безпеки країни.

"Ми разом зупинили російську орду і б’ємося до Перемоги - поки останній окупант не залишить нашу землю. Бо ми - українці, вільний та хоробрий народ!" - кажуть у спецслужбі.

Т.в.о. голови СБУ Василь Малюк назвав нинішнє свято символом боротьби, єднання та віри у Перемогу, яку українці наближають і на передовій, і в тилу. Наводимо далі повний текст його привітання.

"Дорогі українці! Шановні колеги!

31-шу річницю Незалежності наша держава зустрічає в боротьбі за свою свободу. Зі зброєю в руках ми захищаємо те, що кожна українська родина будувала десятиліттями. Та головне – відстоюємо майбутнє країни.

Тож нинішнє свято – це символ боротьби, єднання та віри у Перемогу, яку всі ми наближаємо і на передовій, і в тилу.

День Незалежності уособлює силу й незламний дух українського народу. Бо скільки б не намагався ворог знищити нашу державу, ми знаємо, що обов’язково здолаємо окупантів.

Крок за кроком звільнимо рідну землю, щоб назавжди відкинути російську орду туди, звідки вона прийшла.

Це – наша місія. І вона буде успішною!

Служба безпеки України пліч-о-пліч з Силами оборони робить усе, щоб наблизити Перемогу. Разом ми проходимо важкий шлях, на якому, на жаль, втрачаємо справжніх Героїв – кращих синів і доньок України.

Пам’ятаємо їхній подвиг. Але навіть болючі втрати не спинять визвольну боротьбу!

Наша мета – не лише повернути свої території та відбудувати зруйновані міста й села.

Ми прагнемо жити у мирній, безпечній та єдиній країні. І ця мрія стане реальністю!

Захищаємо Незалежність – Наближаємо Перемогу!

Слава Україні!".

Автор: 

День Незалежності (701) Залужний (721)


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Топ коментарі
+103
Слава Україні

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24.08.2022 09:05
+82
Залужному-справжьному воїну та патріоту респект...
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24.08.2022 09:07
+62
Дякуємо, пане генерале! З Вами Бог і Україна!
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24.08.2022 09:08
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Слава Україні

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24.08.2022 09:05 Відповісти
Героям Слава! Бережіть Україну
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24.08.2022 09:22 Відповісти
Залужному-справжьному воїну та патріоту респект...
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24.08.2022 09:07 Відповісти
Дуже порадував бюстік Степана Андрійовича на столі у Залужного.
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24.08.2022 14:03 Відповісти
А хтось думав що незалежність це какая разніца, хоть паржьом.
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24.08.2022 09:07 Відповісти
Ти уточнюй кого конкретно маєш на увазі, бо у мене, як мешканця сходу України, виникає бажання тебе в'**@ть!
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24.08.2022 09:19 Відповісти
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24.08.2022 09:22 Відповісти
Зі Святом!!!!! Все буде Україна 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
https://youtu.be/vsbV4czkzOU
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24.08.2022 09:07 Відповісти
Дякуємо, пане генерале! З Вами Бог і Україна!
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24.08.2022 09:08 Відповісти
Слава ЗСУ!
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24.08.2022 09:09 Відповісти
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24.08.2022 09:10 Відповісти
Ой. Залужний поперед "найвеличнішого" звернувся до народу. В ОП пожежа з пуканів. Тепер до вечора будемо вислуховувати наркотичні сентенції клована.
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24.08.2022 09:12 Відповісти
Чому ж так,новенький, тут мають реальність і знають,що вони ще сплять. Учора багато наговорили
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24.08.2022 09:24 Відповісти
Прогуляйся в дупу.
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24.08.2022 09:29 Відповісти
Сьогодні вже півроку "спецвійні".
Час підбиття перших підсумків
Що можна сказати щодо путіна?
50/50
У чому він помилився, а чому не помилився?
В Україні він помилився, а в Росії не помилився.
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24.08.2022 09:13 Відповісти
Словник неологізмів:

«Заукраїниться» - полізти «побикувать» на сусіда і неочікувано отримать по морді!
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24.08.2022 09:19 Відповісти
Велика шана, уклiн до Землi Вам, особисто, й всьому ЗСУ! Незалежна Украiна дякуе Вам, Визволителю!
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24.08.2022 09:15 Відповісти
Єдине привітання ,котре я сприймаю як від серця. Боневтіку прохання рота не раззявляти. Окрім саботажу, жодна зелена повзуча плиснява за 8 років копійки не дала на ЗСУ,мабуть самі бідні.
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24.08.2022 09:17 Відповісти
На жаль, роззяве, як же воно без цього.
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24.08.2022 12:09 Відповісти
Це все ,нащо воно здатне,і то не поділу,а лише щоб ще раз показати яке воно недолуге.
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24.08.2022 12:31 Відповісти
Ну чого ж ви так? Спічрайтери в ОПі пишуть досить непогані тексти. Зеленський їх гарно і виразно (як правило) озвучує. Якщо не дивитися на екран телевізора, то цілком пристойно виходить.
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24.08.2022 15:00 Відповісти
Та де там!я ось коли прочитала, як Зе звалив свою провину на нашіх союзників, що коли ворог стояв біля кордонів ,ніхто нам не давав зброї,подумала ,що і спічрайтери у зебуїнів такіж дурнуваті.
Ось-"

Зеленський також прокоментував те, що до 24 лютого Україні не було поставлено більше зброї, хоча Вашингтон знав про майбутню війну.

"Я не скаржуся - аж до того, що мені хтось починає говорити: "Але ми посилали вам сигнали". До цього моменту у мене немає претензій. Але коли хтось стверджує, що вони посилали нам якісь сигнали, я кажу їм: "Надайте нам зброю", - сказав він."
https://war.obozrevatel.com/ukr/zelenskij-pro-vijskovu-dopomogu-ukraini-otrimali-vid-ssha-zbroyu-yaku-do-pochatku-vijni-ne-mogli-navit-kupiti.htm
це виявляється Вашингтон був повинен готуватися захищати Україну! як вам спірайтери зебуїна?
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24.08.2022 16:54 Відповісти
Слава Україні !!!💙💛💪👍
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24.08.2022 09:17 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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24.08.2022 10:24 Відповісти
Мої знайомі на передку ,а їх дуже багато ,всі селяни з півночі і півдня Харківщіни воюють вправно,бувають 2--3х денних побувках вдома.Танкісти,ремонтники,піхота.Всі живі,дякуючи Богу та їх вправності.Не тікають з фронту(а є і таки,на жаль)Вони не сидять в інтернеті ,бо ніколи,строго виконують накази,не сперечаються,перечисляють гроши родинам.Їх паї обробляють всим селом,допомогають.Поздоровляю в першу чергу їх,простих захисників,и взагалі всих,кто кує нашу перемогу,а не вставляє бревна в колеса .Слава Україні!
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24.08.2022 09:23 Відповісти
Тае,тільки вони кують Перемогу. Вони і мій племінник. Дякую за чудові і вірні слова. Бережіть себе
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24.08.2022 09:26 Відповісти
🤝 🙏🙏🙏
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24.08.2022 12:56 Відповісти
иван кравченко . правда в кожний украинський родини вюють . брат . батько . син . донька --- воюе вся УКРАИНА НАША РИДНЕЬКА --- скильки поховань по всих маленьких та великих мистах . скильки горя та слиз --- ДАЙ БОЖЕ НАМ СИЛИ ВИДБИТИ РАШИСТИВ ***** --- СЛАВА ЗСУ СЛАВА УКРАИНИ . ВИЧНА СЛАВА ПОЛЕГЛИМ В БОЯХ З рашистами --- СМЕРТЬ ***** . СМЕРТЬ росийськой ********* ---- ВСЕ БУДЕ УКРАИНА . ЗГИНУТЬ НАШИ ВОРИЖЕНЬКИ ЯК РОСА НА СОНЦИ
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24.08.2022 13:43 Відповісти
Только не сажай рядом Ермака, когда говоришь с американскими генералами, и будет все ОК.
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24.08.2022 09:25 Відповісти
Свобода, это то что никогда не будет у кацапов. Это не унитаз, который можно украсть, и не стиралка. Они вечно будут облизываться на свободу, но жить в дерьме, рабы есть рабы. Даже сейчас, украинцы гибнут ради свободы, а кацапы ради рабства.
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24.08.2022 09:28 Відповісти
Спасибо, ГЕНЕРАЛ! Так приятно услышать, прочесть приятные слова, сказанные от чистого сердца.
Разница чувствуется, есть ощущение, что ты не один, что тебя защитит настоящий ВОИН!
Долгие лета Вам, всему нашему Воинству, всем, кто действительно что то нужное делает для страны, а не только для себя, любимого. Слава УКраине! Ще буде Украiно!
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24.08.2022 09:32 Відповісти
З Днем Незалежності Україно!!!
Безмежна подяка нашим Захисникам і всім хто допомагає пришвидшити нашу переремогу!
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24.08.2022 09:32 Відповісти
І ще смак ненависті до зебілів, котрі раз по раз просирають завойовану незалежність на виборах. Вони не цінують нічого окрім жрачки.
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24.08.2022 09:35 Відповісти
Залужному хвала!
Гарненний був би Президент, але наші 73% іншого бачать президентом!
Україні і українцям Слава!
А хто втік від війни за кордон - Ганьба!
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24.08.2022 09:37 Відповісти
Вітаю ЗСУ зі Святом Незалежності!!! Все Буде Україна,Господь казав, а я чув!!!
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24.08.2022 09:39 Відповісти
Всіх вітаю з Днем Незалежності, Слава Україні! Слава нашому нескореному народу! Якби не наші воїни, хлопці і дівчата, їх мужність, невтомні волонтери, то повірте, що слова влади були б нічого не варті. А Головнокомандувачу ЗСУ - сили, терпіння, наснаги і привести до Перемоги та дистанціюватись від осіб, яким народ не довіряє.
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24.08.2022 09:41 Відповісти
Drodzy Ukraińcy w dniu Waszego święta Niepodległości życzę Wam zwycięstwa. Bomby bandyty Putina nie ujarzmiły Waszego Ducha Niepodległości. Przez ostatnie pół roku dajecie pokaz siły i umiłowania wolności. Wolność zdobyta i obroniona krwią własną jest najcenniejsza. Jesteście jednym narodem, wielkim narodem, zwycięskim narodem Niepodległym Narodem. Chwała Ukrainie!
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24.08.2022 09:47 Відповісти
Djakuemo polskim druziam.
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24.08.2022 11:41 Відповісти
Слава Україні!

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24.08.2022 09:47 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.08.2022 10:27 Відповісти
Слава Господу! 🙏🙏🙏 Героям Слава! 💙💛
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24.08.2022 13:19 Відповісти
Вклоняємось ЗСУ, ТрО, волонтерам...всім, хто тримає заразУкраїну на своїх плечах... Шануймо загиблих, скалічених, полонених - нашіх янголів - охоронців... Надаємо всі наші можливості задля наближення ПЕРЕМОГИ...Слава Нації... Слава УкРАїні...
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24.08.2022 09:51 Відповісти
Спасибо пану Генералу за искренние,трогающие душу поздравления,поздравления настоящего воина.Низкий поклон,безмерная благодарность нашим дорогим ВСУ! Слава нашим ВСУ! Слава нашей любимой прекрасной Украине!
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24.08.2022 09:51 Відповісти
Pozdravlenija Ukraine iz Latviji ! 🇺🇦 🇱🇻
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24.08.2022 09:55 Відповісти
Латвия, ты сестричка нашей Украины! Спасибо тебе за помощь и поддержку!
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24.08.2022 12:41 Відповісти
Дякуемо, нашi щiрi друзi! Божого вам, латиши, благославiння!🙏🙏🙏
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24.08.2022 13:23 Відповісти
"

"А ви думали, що Україна так просто. Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах ********* світу їй немає ціни..."

Ліна Костенко
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24.08.2022 10:19 Відповісти
Так! Украiна-це экслюзив! Ми крутi! Я пишаюся, що у мене та мого
сина тече козацька кров. Зi Святом Незалежностi, друзi! ☺️💙💛
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24.08.2022 13:31 Відповісти
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24.08.2022 10:25 Відповісти
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24.08.2022 10:48 Відповісти
Дякуємо пане Валерію Вам та воїнам героям.
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24.08.2022 10:50 Відповісти
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24.08.2022 10:52 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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24.08.2022 11:08 Відповісти
Бережить, боги, наших воинов и дайте сил вызволить нас от русни. Украина понад усэ! Слава ЗСУ!
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24.08.2022 11:18 Відповісти
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24.08.2022 11:21 Відповісти
Пане Валерію, приготуйтесь!
Боневтік Владимир Зеленский https://mil.in.ua/uk/news/zelenskyj-na-planuye-zminyuvaty-zaluzhnogo-na-posadi-golovnokomanduvacha-zsu/ заявив , що не планує меняти Валерія Залужного на кого-небудь іншого на посаді головнокомандуючого ЗСУ.
Два місяці тому він те ж саме заявляв про свого друга голову СБУ літінанта Ваню. Місяць тому він був звільнений.
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24.08.2022 11:38 Відповісти
За звільнення вищезгаданого лейтенанта Вані Зеленському ніхто і не дорікає. А от Залужного... Нехай тільки спробує. Небо видасться з овчинку тому, хто посміє .
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24.08.2022 15:09 Відповісти
З Днем Незалежності! Слава Україні! Героям Слава!
Слава ЗСУ!
Слава всім, хто так чи інакше докладається до перемоги України над рашизмом в цій війні!
Смерть ворогам!
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24.08.2022 11:47 Відповісти
and every victory has a taste that's bittersweet // Dire Straits
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24.08.2022 11:49 Відповісти
Дякую! ЗСУ--Бережи вас Господь.
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24.08.2022 11:59 Відповісти
тільки от не згадали про 19-й рік. Якби нарід не голосував за клоунів-колаборантів під час війни, то крові сліз та землі було б набагато менше. А тут, виходить, ми що - возвеличуэмо власні прой)би? Чи як? Мовчу вже за 1991 рік - де ми все просрали, не проголосувавши за Чорновола. Ми через власну тупість та інфантильність отримали і кров, і смерті, і сльози.
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24.08.2022 12:04 Відповісти
Знаю людину яка голосувала саме "ПО ПРИКОЛУ" зі словами "Хуже не будет", а тепер вона втратила свою перукарню та житло і змушена була втікти до Польщі.
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24.08.2022 12:36 Відповісти
Ее нужно вернуть из Польши, пусть наслождаеться жизнью в Украине при президенте Зе ,может поумнеет
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24.08.2022 12:53 Відповісти
таких теж чимало - кому все було пофіг і хто втік, і для кого "томос" - "термос".
Але все ж таки наголошую: якби ми відповідальніше ставилися до того, хто ми э, де живемо і як голосуэмо і т.д. - всього цього не було б. Це э більшим сенсом незалежності.
- думати своэю головою. А не заглядати весь час до чужого рота і слухати, хто нам щось скаже - "що робити" - росія, америка, эс, бо-зна хто інший.
1 не так, що проросійський блазень, назвав нас усіх "порноакторкою", "що приймаэ з усіх боків", щоб повеселити своіх хозяів в Юрмалі, а - 73/43 потім пішли і на виборах під цим підписалися. А зараз дехто з них надуваэ щоки, що він э "захисник". Вибачте, але мав я і таку краіну, і таких захисників-ідіотів. Котрим навіть зараз не доходить, що вони зробили. Це при тому, що багато з них опинилися на фронті, під бомбардуваннями, багато загинули. Я не хочу бути ані "героэм", ані "краіною-героэм", ніким. Бо героі з`являються вимушено, там, де э прой)би. А прой)обами я не можу пишатися, вибачте.
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24.08.2022 13:42 Відповісти
Дякую! Лише завдяки Патріотам, які завжди готові стати на захист України, ми маємо 31 річницю Незалежності! А ті, що неготувавшись-готувалися, не врахували, що 73% - то багато, але Армія не зрадила Україну! Підготовка, декого, здати все і всіх за три дні, тепер виявилася проваленим планом - "не готувались"!
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24.08.2022 12:49 Відповісти
Вітаємо! Дякуємо пане генерале! Слава ЗСУ! Слава нашим захисникам! Слава Україні! Героям Слава!💙💛💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️✌️✌️✌️✌️💪💪💪💪💪💪💙💛💙💛💙
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24.08.2022 14:20 Відповісти
Слава Украине и Великой Киевской Руси.
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24.08.2022 14:25 Відповісти
Слава Украинее!!!Всем Воинам ВСУ живым и мертвым низкий поклон до земли.
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24.08.2022 14:41 Відповісти
Слава ЗСУ! Украина понад усэ!
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24.08.2022 21:03 Відповісти
Слава воину освободителю и героическому народу Украины! Враг будет разбит и опозорен.
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24.08.2022 22:02 Відповісти
 
 