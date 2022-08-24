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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45,7 тис. осіб, 234 літаки, 199 гелікоптерів, 1 924 танки та 4 243 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 24 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 45 700 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 45700 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1924 (+3) од,

бойових броньованих машин - 4243 (+5) од,

артилерійських систем - 1036 (+3) од,

РСЗВ  - 266 (+0) од,

засоби ППО  - 147 (+1) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 199 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 819 (+2),

крилаті ракети  - 196 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+10) од,

спеціальна техніка - 99 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45,7 тис. осіб, 234 літаки, 199 гелікоптерів, 1 924 танки та 4 243 броньованих машини 01

Також читайте: На Донеччині морські піхотинці ліквідували 11 окупантів, - ВМС ЗСУ

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17160) Генштаб ЗС (6476) ліквідація (3847) знищення (7123) техніка (1819) втрати (4381)


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Кацапи! Випускайте ще одного "Алігатора"! Нам до свята потрібен "200-ти збитий"!
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24.08.2022 09:14 Відповісти
Хлопці, задвохсотьте 200-й гелікоптер!
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24.08.2022 09:14 Відповісти
Вже є!!!
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24.08.2022 09:20 Відповісти
От би на День Незалежності 200 гелікоптер задвухсотити і бажано 100 кран чи екскаватор або мостоукладач.
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24.08.2022 10:00 Відповісти
Начебто на східному напрямку сьогодні вночі вже завалили 200 кацапський гвинтокрил.
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24.08.2022 10:35 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.08.2022 11:10 Відповісти
Вангую юбилейный вертик сегодня и на подходе очередной юбилей - по танкам
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24.08.2022 12:24 Відповісти
 
 