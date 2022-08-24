Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45,7 тис. осіб, 234 літаки, 199 гелікоптерів, 1 924 танки та 4 243 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 24 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 45 700 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 45700 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1924 (+3) од,

бойових броньованих машин - 4243 (+5) од,

артилерійських систем - 1036 (+3) од,

РСЗВ - 266 (+0) од,

засоби ППО - 147 (+1) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 199 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 819 (+2),

крилаті ракети - 196 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+10) од,

спеціальна техніка - 99 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.