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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Столтенберг відкинув "втому Заходу від війни": Ми платимо ціну, яку можна виміряти грошима. Ціна, яку платять українці, вимірюється життями

столтенберг

У НАТО запевнили, що союзники можуть роками підтримувати Україну в боротьбі проти військової агресії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю ZDF.

Генсек відкинув втому Заходу від війни і заявив, що ціна, яку він заплатив би в разі перемоги Росії, була б набагато вище.

"Так, ми платимо ціну, але ціну, яку ми тут платимо, можна виміряти грошима. Ціна, яку платять українці, вимірюється життями - втратами життів кожен день", - заявив Столтенберг.

Він підкреслив, що президент РФ Володимир Путін допустив величезний прорахунок у війні проти України. НАТО готові підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно.

"Так (НАТО може роками підтримувати Україну. - Ред.). Але це матиме наслідки не тільки у військовій сфері, а й у промисловості. Нам потрібно збільшити виробництво. Ми також можемо багато чому навчитися. Нам потрібна сильна оборона, щоб запобігти війнам", - сказав генсек.

Читайте: Постійно зв’язуюсь з лідерами, щоб надавали швидше та більше зброї Україні, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6395) допомога (8280) Столтенберг Єнс (1595)


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Правий politico impotento Столтенберг: втоми немає. Є глибока стурбованість. А вона, як відомо, сильніша за зброю.
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24.08.2022 09:21 Відповісти
Это так, для нас эти потери могут быть невосполнимы десятилетиями.
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24.08.2022 09:21 Відповісти
А помітили, що словосполучення "втома від росії" не застосовується?
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24.08.2022 09:48 Відповісти
Так, як столтенберг підтримує, дійсно, можна підтримувати роками.
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24.08.2022 10:18 Відповісти
Самый ссыкливый в мире руководитель самого мощного в мире военного альянса.
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24.08.2022 10:36 Відповісти
Золоті слова. треба в золоту рамочку і в дім кожному європейцю..
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24.08.2022 10:40 Відповісти
Зеля не захотів платити грошима за оборону, тепер Україна вже заплатила життями тисяч українців і продовжує платити.
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24.08.2022 11:30 Відповісти
 
 