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Новини Війна
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Підсумки 6 місяців вторгнення: просування РФ - мінімальне, бійців не вистачає, моральний дух підірвано, - британська розвідка

ворог,війна,окупант,русня,загарбник

Путін не зміг реалізувати свій план з повалення влади в Україні та окупації більшості територій. Війна виявилася для Росії дорогою та стратегічно шкідливою. Вона опинилася в міжнародній ізоляції, її перспективи - похмурі.

Про це йдеться у зведенні розвідки Великої Британії, опублікованої оборонним відомством Королівства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідники заявляють, що з 2014 року російський диктатор Володимир Путін намагався використати поєднання військової сили та "примусової" дипломатії для збільшення впливу Росії в Україні й втручання у суверенні справи країни.

"Шість місяців тому Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну з метою повалити уряд і окупувати більшу частину країни. До квітня російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході і півдні України", - йдеться в огляді.

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Зазначається, що наступ росіян на Донбасі просувається мінімально і вони очікують на велику контратаку Збройних Сил України, а в оперативному відношенні армія окупантів зазнає нестачі боєприпасів, транспортних засобів та особового складу.

"Моральний дух у багатьох частинах збройних сил Росії поганий, армія значно деградувала. Дипломатична влада Путіна зменшилася, а його довгострокові економічні перспективи похмурі. Минуло шість місяців, і війна Росії виявилася дорогою та стратегічно шкідливою", - резюмували у зведенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 45,7 тис. осіб, 234 літаки, 199 гелікоптерів, 1 924 танки та 4 243 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17160) Велика Британія (5535) розвідка (3854)


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Все идет по плану,каждому орку по паре белых лаптей.
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24.08.2022 09:25 Відповісти
Операція "кидок мангуста"-який мангуст така й операція, З Днем Незалежності України
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24.08.2022 09:30 Відповісти
Якщо військовий конфлікт триває вже півроку із застосуванням усіх видів та родів військ (за винятком неконвенційних, хоча ЗАЕС...???)...
Якщо кількість загиблих наближається до 50 тисяч, а число поранених обчислюється сотнями тисяч...
Якщо вартість знищеної техніки перевищила десятки мільярдів доларів, а сама війна обходиться тобі 1 млрд. доларів на день...
Якщо живу силу, замість загиблих, шукають будь-де, включаючи і зони...
То ти можеш називати це як завгодно, хоч спецоперація, хоч "операція Ы", але це просто звичайна війна.
Та мишоловка, в яку ти вліз, сподіваючись на швидку і легку перемогу, а зараз, битий і пошарпаний, готовий на що завгодно, аби з неї вибратися. Але не можна.
"Вхід рубль, вихід два".
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24.08.2022 09:33 Відповісти
Там мішки вже скінчились (45 000), а ми в свої пакувати ту погань не будемо; най гниють. Правда їхня одежа ХЗ з якого поліпропілену, не гниє, тай кістки заважати чорнозему плодоносити.
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24.08.2022 09:37 Відповісти
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24.08.2022 09:42 Відповісти
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24.08.2022 09:43 Відповісти
Кацапы докатились до ядерного террора и обсуждению своих дохлых шлюх в ООН, но дно еще не пробито.
Я думаю вся задача "спецоперации" это поиск дна роиси. И каждодневные рапорты об пробитии очередного дна роиси это потверждают.
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24.08.2022 10:15 Відповісти
просування РФ - мінімальне... але все ж таки просування. Ну і?
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24.08.2022 11:33 Відповісти
Буде просування, допоки не досягнемо паритету зі зброї. Вибивання складів БК і надання західного озброєння над цим працюють. Але треба запускати свій ВПК, бо на одній західній зброї не виїдемо.
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24.08.2022 12:02 Відповісти
 
 