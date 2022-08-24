Підсумки 6 місяців вторгнення: просування РФ - мінімальне, бійців не вистачає, моральний дух підірвано, - британська розвідка

Путін не зміг реалізувати свій план з повалення влади в Україні та окупації більшості територій. Війна виявилася для Росії дорогою та стратегічно шкідливою. Вона опинилася в міжнародній ізоляції, її перспективи - похмурі.

Про це йдеться у зведенні розвідки Великої Британії, опублікованої оборонним відомством Королівства, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідники заявляють, що з 2014 року російський диктатор Володимир Путін намагався використати поєднання військової сили та "примусової" дипломатії для збільшення впливу Росії в Україні й втручання у суверенні справи країни.

"Шість місяців тому Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну з метою повалити уряд і окупувати більшу частину країни. До квітня російські лідери зрозуміли, що це не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході і півдні України", - йдеться в огляді.

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Зазначається, що наступ росіян на Донбасі просувається мінімально і вони очікують на велику контратаку Збройних Сил України, а в оперативному відношенні армія окупантів зазнає нестачі боєприпасів, транспортних засобів та особового складу.

"Моральний дух у багатьох частинах збройних сил Росії поганий, армія значно деградувала. Дипломатична влада Путіна зменшилася, а його довгострокові економічні перспективи похмурі. Минуло шість місяців, і війна Росії виявилася дорогою та стратегічно шкідливою", - резюмували у зведенні.

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