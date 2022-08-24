Окупанти "привітали" Луганщину з Днем Незалежності 35 потужними обстрілами та 3 ракетними ударами, - Гайдай

Населені пункти та укріплення українських військ на межі Луганщини і Донеччини витримали три ракетні удари та одну атаку з повітря.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з ночі окупанти здійснили 35 потужних обстрілів та завдали три ракетні удари по українських позиціях та населених пунктах на вільній території Луганщини.

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Вночі на фронті ворог обстрілював населені пункти та укріплення українських військ на межі Луганщини і Донеччини, зафіксовано три ракетні удари та одну атаку з повітря. 13 разів росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії, а ще 17 – із реактивних систем залпового вогню. П’ять разів ворог застосовував міномети. Шість разів росіяни атакували, але вимушені були відступити.

"Луганчани втратили свої домівки, але зберегли країну. Саме наша область прийняла на себе найпотужніший удар російської армії. Однак українським бійцям вдалося стримати ворога, що дало змогу іншим регіонам країни підготуватись до ймовірної оборони. Півроку – нескорені. Окупанти не мають змоги проголосити про захоплення Луганщини, бо бої ще тривають на невеличкій території області. Наші бійці тримають оборону і в День Незалежності. Ви бачите, що останні два місяці в росіян відсутні значні звитяги. Бо кожен регіон встиг підготуватися за час, поки противника гальмують на сході. Багато з нас втратили свої домівки, але зберегли країну", - наголосив Гайдай.

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