Окупанти вночі завдали ударів з РСЗВ та С-300 по Харкову та району, четверо людей зазнали поранень, - Синєгубов

На Харківщині окупанти посилили обстріли населених пунктів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російські окупанти, які не можуть здолати опір наших захисників на полі бою, посилили свої підступні удари по мирних мешканцях Харкова та області.

23 серпня, близько 21:00, ворог обстріляв Шевченківський район Харкова з РСЗВ імовірно касетними боєприпасами. Постраждали житлові будинки. Поранення отримав 38-річний чоловік. Близько 23:00 над Шевченківським районам Харкова вибухнула ракета, попередньо – "Калібр". У результаті пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа, вибило вікна будинку в Новобаварському районі.

Читайте також: Обстріли Харкова та області тривають. Минулої доби окупанти не здійснювали спроб іти в наступ на Харківщині, - Синєгубов. ФОТОрепортаж

Вночі в Харкові медики госпіталізували жінку 33 років з вибуховою травмою. Її 5-річна донька через обстріл отримала такий сильний стрес, що також потребувала допомоги лікарів.

Близько 00:30 ночі ворог завдав ракетного удару, попередньо, ракетами С-300 по селищу Докучаєвське Роганської громади в Харківському районі. Зруйновано господарчу будівлю, сталася масштабна пожежа. Без постраждалих.

Протягом минулої доби ворог обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів. В Харкові були пошкоджені господарські будівлі. Цивільний 61-річний чоловік зазнав поранення. В Чугуївському районі через обстріли сталися лісові пожежі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Ворог намагався наступати на двох напрямках, але зазнав втрат, - Синєгубов

Протягом вчорашнього дня ворог масовано обстрілював село Циркуни Харківського району. В селі зайнялися одразу 4 пожежі. Пошкоджені житлові та господарчі будівлі. Поранення отримав 59-річний чоловік.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог веде обстріл наших позицій з реактивної та ствольної артилерії, веде розвідку за допомогою БпЛА. Наші захисники дають окупантам гідну відсіч та завдають відчутних втрат.