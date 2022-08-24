Вранці окупанти обстріляли м. Новий Буг на Миколаївщині, поранено 9 осіб, з них 2 дітей, - Кім

Зранку, 24 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли м. Новий Буг Новобузької громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім за інформацією районних військових адміністрацій та ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

"Зранку, 24 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли м. Новий Буг Новобузької громади. Відомо, що внаслідок цього виникла пожежа покрівлі двоповерхового житлового будинку та ще декілька будинків зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, поранення отримало 9 людей, з них 2 дітей. Детальна інформація уточнюється. На місці працюють служби по ліквідації наслідків обстрілу", - йдеться в повідомленні.

По області також тривали обстріли.

Миколаївський район: Інформація щодо наслідків бойових дій не надходила.



Баштанський район: Вчора, 23 серпня, зафіксовано артобстріли за межами с. Широке Широківської громади. Близько 12:00 був авіаналіт. Влучено в один житловий будинок, сільгоспбудівлі в домогосподарстві та по відкритим територіям. Близько з 17:00 та протягом ночі були артобстріли за межами населених пунктів на території громади. Постраждалих немає.



Сьогодні, 24 серпня, близько 01:00 були обстріли Явкінського старостинського округу Баштанської громади. Є пошкоджені будинки. Кількість руйнувань уточнюється. За попередньою інформацією постраждалих немає.



Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріли потрапило село Висунськ. Сьогодні вночі, близько 01:00 були обстріли смт Березнегувате. Внаслідок обстрілу зруйновано та виникла пожежа двох двоповерхових житлових будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині не працюють багато підприємств, зокрема, 12 найбільших, - Кім