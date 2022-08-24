Перший парламентський саміт міжнародної Кримської платформи буде проведено у Хорватії, - Стефанчук

У Хорватії у жовтні пройде парламентський саміт міжнародної Кримської платформи.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час виступу на Другому саміті Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

"Я маю велику честь і приємність анонсувати проведення першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, що відбудеться наприкінці жовтня, орієнтовно, до 24-25 жовтня у Республіці Хорватія в місті Загребі. Таким чином, ми розгортаємо парламентську діяльність міжнародного виміру Кримської платформи", – наголосив Стефанчук.

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Попередньо є домовленості про те, що співорганізатором заходу виступить парламент Хорватії. У Другому саміті Кримської платформи взяли участь близько 60 представників держав і міжнародних організацій.