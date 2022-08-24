Офіційний представник Ердогана Калін виступив за повернення Криму Україні: Це має бути основою будь-якої угоди Києва з Москвою

Незаконно захоплений півострів Крим має бути повернутий Україні. Цей механізм може бути покладений в основу угоди між українською та російською сторонами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калін в інтерв'ю CNN.

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"Анексія Криму Росією є незаконною, і позиція Туреччини щодо цього питання не змінилася з 2014 року. Крим є частиною української території. Це має бути основою будь-якої угоди, яка буде укладена (між РФ та Україною)", - заявив він.

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