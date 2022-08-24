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Новини Окупація Криму Війна
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Офіційний представник Ердогана Калін виступив за повернення Криму Україні: Це має бути основою будь-якої угоди Києва з Москвою

крым

Незаконно захоплений півострів Крим має бути повернутий Україні. Цей механізм може бути покладений в основу угоди між українською та російською сторонами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калін в інтерв'ю CNN.

Читайте: Війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України, - Ердоган

"Анексія Криму Росією є незаконною, і позиція Туреччини щодо цього питання не змінилася з 2014 року. Крим є частиною української території. Це має бути основою будь-якої угоди, яка буде укладена (між РФ та Україною)", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасники Кримської платформи закликали Росію негайно вивести війська з України, - заява

Автор: 

Крим (14122) Туреччина (3488) Ердоган (926)


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Топ коментарі
+19
Україна зобов'язана звільнити Крим військовим шляхом, просто так його кацапи не віддадуть бо це іх головна скрєпа
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24.08.2022 10:08
+17
Ердоган знущається з *****)
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24.08.2022 10:06
+17
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24.08.2022 10:08
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Ердоган знущається з *****)
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24.08.2022 10:06 Відповісти
Він знущається з усіх. "НАТО затягує війну в Україні", але "угода має включати повернення Криму".
Вважає себе найрозумнішим і що він усіх переграв, усидівши на двох стільцях.
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24.08.2022 10:36 Відповісти
вислів "НАТО затягує війну" не є висунутою комусь умовою, тому начхати.
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24.08.2022 10:46 Відповісти
І він казав "деякі країни НАТО", а не НАТО, то тут і погодитися можна, бо Германія і Вєнгрія трохи затягують своїми діями.
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24.08.2022 10:47 Відповісти
Сейчас за поребриком будет выброс сероводорода.
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24.08.2022 10:07 Відповісти
Тобто розриваються пукани...
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24.08.2022 10:13 Відповісти
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24.08.2022 10:08 Відповісти
Високо. Треба в сраку встромити.
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24.08.2022 10:59 Відповісти
Високо. Треба в сраку встромити. Але все одно ставлю видобутку.
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24.08.2022 11:01 Відповісти
Україна зобов'язана звільнити Крим військовим шляхом, просто так його кацапи не віддадуть бо це іх головна скрєпа
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24.08.2022 10:08 Відповісти
Почнемо, все-таки з Херсону й Запоріжжя, мабуть... А то як завжди: кричимо "Гоп!" не перескочивши...
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24.08.2022 12:41 Відповісти
Знову флот цапський там залишиться ?
Міст, якась самостійність, цапська мова і все понаїхавше бидло ?
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24.08.2022 10:09 Відповісти
І буде бомба сповільненої дії
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24.08.2022 10:13 Відповісти
Данилов може дозволити, як і міст, а може і ще дещо, ми ж не в курсі за все.
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24.08.2022 10:16 Відповісти
Що за флот? Той, що в Новоросійськ втік більшістю?
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24.08.2022 10:49 Відповісти
Турецький гамбіт 👊
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24.08.2022 10:20 Відповісти
Угоди вже не проходять, тільки прицільна зброя.
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24.08.2022 10:22 Відповісти
Бульбофюрер: я мастер кульбитов, мистер "и вашим и нашим", переобуваюсь в полете одной рукой.
Эрдоган: подержи мое пиво.
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24.08.2022 10:24 Відповісти
Сила - у ВСУ. Вот они все и пиарятся, подрабатывая у Залужного спикерами. Чуют, куда ветер дует, вот и риторику меняют.
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24.08.2022 11:00 Відповісти
Будет тебе враже(Запад, ой, то есть некий "агрессор") так как Ермак скаже. Едьмак - новый мэм, от слова "ведьмак".
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24.08.2022 10:27 Відповісти
Кстати Великобритания расплатилась с США за Ленд лиз 1941 года...аж в 2006 г
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24.08.2022 10:33 Відповісти
Зате Великобританія, це Великобританія, а не щось подібне до республіки віші!
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24.08.2022 10:49 Відповісти
Так они так и договаривались расплатиться. Более того, теперь Британия расплачивается по долгам за первую мировую, а потом планирует вообще перейти к выплатам по компании Южных морей, лопнувшей в 1720. То есть, приоритет у свежих долгов.
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24.08.2022 10:56 Відповісти
это все хорошо на словах, но за пол года войны кроме красивых слов, инициация в войне не изменилась
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24.08.2022 10:38 Відповісти
Инициация? Если ты про инициативу, то ВСУ её перехватили ещё в середине лета, полностью остановив наступление русской армии и начав совершать контрнаступательные операции.
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24.08.2022 10:58 Відповісти
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24.08.2022 10:42 Відповісти
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24.08.2022 10:45 Відповісти
а ми знову будемо відновлювати ту руїну під назвою Крим..

дежавю..вже раз зробили здравницю=цукерочку..козломорді перетворили на руїну..

і чиїм коштом знову відновлювати??

нехай починають підраховувати збитки й складати кошторис на відновлення, з урахуванням дорог..

кримський міст нехай собі демонтують..власним коштом
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24.08.2022 11:09 Відповісти
Зеленскому отрезают любые мысли по сдаче страны.
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24.08.2022 11:10 Відповісти
Ятаган в спину
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24.08.2022 11:12 Відповісти
...в псину
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24.08.2022 12:21 Відповісти
Какая угода??! После Гостомеля,Бучи и.т. д. ? Пошли на ***. Смерть кацапской мрази.
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24.08.2022 12:34 Відповісти
Представник Ердогана то не є офіційна особа. У нас є така сама Люся, який гірше за бабу базарну. Немає сенсу реагувати на це. У випадку кіпішу, Ердоган дасть задню. Бо це не є позиція влада. Крим може бути звільнений або військовим шляхом, або переворотом всередені параші. Та останнє навряд станеться. Не забувайте, що в Криму навіть до окупації проживала більшість кацапів, хоч і з українськи паспортами. Хто там був, той зрозуміє. Їхнє "чё а чё" в кожному магазині чутно було.
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24.08.2022 14:27 Відповісти
 
 