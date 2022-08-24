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Офіційний представник Ердогана Калін виступив за повернення Криму Україні: Це має бути основою будь-якої угоди Києва з Москвою
Незаконно захоплений півострів Крим має бути повернутий Україні. Цей механізм може бути покладений в основу угоди між українською та російською сторонами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калін в інтерв'ю CNN.
"Анексія Криму Росією є незаконною, і позиція Туреччини щодо цього питання не змінилася з 2014 року. Крим є частиною української території. Це має бути основою будь-якої угоди, яка буде укладена (між РФ та Україною)", - заявив він.
Топ коментарі
+19 Right Right #460828
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+17 Garry Grant
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+17 belge
показати весь коментар24.08.2022 10:08
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Вважає себе найрозумнішим і що він усіх переграв, усидівши на двох стільцях.
Міст, якась самостійність, цапська мова і все понаїхавше бидло ?
Эрдоган: подержи мое пиво.
дежавю..вже раз зробили здравницю=цукерочку..козломорді перетворили на руїну..
і чиїм коштом знову відновлювати??
нехай починають підраховувати збитки й складати кошторис на відновлення, з урахуванням дорог..
кримський міст нехай собі демонтують..власним коштом