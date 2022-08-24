Підірвано у машині начальника окупаційної адміністрації РФ у селі Запорізької області Івана Сушка. ФОТО
Місцевий колаборант Іван Сушко, який був призначений окупантами сільським головою Михайлівки Запорізької області, загинув внаслідок підриву автомобіля.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Голова Михайлівки у Запорізькій області Іван Сушко загинув внаслідок підриву автомобіля", - цитує "РИА-Новости" окупаційну "владу" регіону.
Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, після вибуху його доправили до лікарні в критичному стані, де він і помер. Вибухівка в машині Сушка була розташована під сидінням.
Разом з ним в автомобілі перебувала донька його коханки, ще однієї колаборантки, дитина, попередньо, вижила. Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.
Зазначимо, що до того, як окупанти призначили його місцевим головою, Сушко був тамадою. Як бачимо, погодившись на співпрацю з загарбниками, колаборант сподівався на стрімкий кар'єрний злет від ведучого корпоративів до представника так званої "влади", втім, отримав заслужений фінал - смерть.
Смерть Сушка підтвердив також ще один "начальник" окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов.
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