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Підірвано у машині начальника окупаційної адміністрації РФ у селі Запорізької області Івана Сушка. ФОТО

сушко

Місцевий колаборант Іван Сушко, який був призначений окупантами сільським головою Михайлівки Запорізької області, загинув внаслідок підриву автомобіля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Голова Михайлівки у Запорізькій області Іван Сушко загинув внаслідок підриву автомобіля", - цитує "РИА-Новости" окупаційну "владу" регіону. 

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, після вибуху його доправили до лікарні в критичному стані, де він і помер. Вибухівка в машині Сушка була розташована під сидінням.

Разом з ним в автомобілі перебувала донька його коханки, ще однієї колаборантки, дитина, попередньо, вижила. Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.

Зазначимо, що до того, як окупанти призначили його місцевим головою, Сушко був тамадою. Як бачимо, погодившись на співпрацю з загарбниками, колаборант сподівався на стрімкий кар'єрний злет від ведучого корпоративів до представника так званої "влади", втім, отримав заслужений фінал - смерть. 

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Підірвано у машині начальника окупаційної адміністрації РФ у селі Запорізької області Івана Сушка 01

Смерть Сушка підтвердив також ще один "начальник" окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов.

Підірвано у машині начальника окупаційної адміністрації РФ у селі Запорізької області Івана Сушка 02

Автор: 

вибухівка (465) смерть (6739) Запорізька область (3555) колабораціонізм (1156)


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Топ коментарі
+72
Ну от такий соціальний ліфт для колаборантів 😄
Слава партизанам!
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24.08.2022 10:30
+55
смерть предателям.
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24.08.2022 10:27
+46
ефект лупи
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24.08.2022 10:26
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петушок откукареался ...вся сволота которая ложится под ********** подлежит утилизации
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24.08.2022 13:09 Відповісти
этому качественно оторвало жопу.
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24.08.2022 13:13 Відповісти
Некуй рубашку на последнюю пуговицу застегивать. Карма.
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24.08.2022 13:28 Відповісти
Земля йому скловатою!
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24.08.2022 13:28 Відповісти
https://gordonua.com/img/article/1589/84_main.jpg
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24.08.2022 13:30 Відповісти
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24.08.2022 13:43 Відповісти
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24.08.2022 13:45 Відповісти
Неприятности на работе
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24.08.2022 13:51 Відповісти
Ну от, вже нормально виходить, досвід, велике діло. З кожним разом результат все краще. Головне - не зупинятись на досягнутому і далі підвищувати кваліфікацію. Все буде Україна!
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24.08.2022 13:54 Відповісти
Ване шло розовое...
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24.08.2022 13:57 Відповісти
Проїхали...Хто наступний.
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24.08.2022 15:10 Відповісти
"Хороший тамада! И конкурсы интересные!"
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24.08.2022 16:22 Відповісти
Быстротечна и неказиста
Жизнь колаборационалиста.
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24.08.2022 16:57 Відповісти
Яке безглузде самогубство!
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24.08.2022 18:12 Відповісти
Шо вони курять?!!
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24.08.2022 18:18 Відповісти
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24.08.2022 20:27 Відповісти
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