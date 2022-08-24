Норвегія та Велика Британія закуплять для України мікродрони Black Hornet та систему боротьби з дронами Nightfighter
Партнери виділять кошти на придбання обладнання для Збройних сил України.
Про це повідомляється на сторінці міністерства оборони Норвегії, передає Цензор.НЕТ.
Норвегія та Велика Британія об’єднують зусилля для придбання норвезького мікродрона Black Hornet як подарунок Україні. Вартість пакета допомоги становитиме до 90 мільйонів норвезьких крон. Пакет включає блоки Black Hornet, запасні частини, транспортування та навчання. Фінансування здійснюватиме фонд під керівництвом Великобританії, до якого Норвегія внесла 400 мільйонів норвезьких крон.
"Розроблений у Норвегії дрон є лідером світового ринку. Використовується в ряді країн-союзників, включаючи США і Великобританію. Безпілотник використовується для розвідки та визначення цілей. Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив, що він простий в експлуатації, міцний, його важко виявити і особливо добре підходить для ведення бойових дій у міських районах", - йдеться в повідомленні.
Також буде придбана система боротьби з безпілотниками Nightfighter від британської SteelRock Technologies, її вартість становить приблизно на 100 мільйонів норвезьких крон. SteelRock Nightfighter — портативна система, яка забезпечує захист від безпілотників шляхом ефективного глушіння. Вона особливо підходить для захисту невеликих патрулів, артилерійських позицій тощо.
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Понятно что чей то ВПК обогатится, но может лучше профинансировать покупку каких то дальнобойных ракет?
Вы цену видели на него? 185 тыс долл за горобця
https://www.youtube.com/watch?v=Bw-qrVP3g6c
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Black_Hornet_Nano
Получается один 125 тыс стоит.
И это в фунтах.
Както докуя.
Передавайте привет Роботу Фёдору, только держите его крепче, чтобы скотч от китайского квадроцикла не отклеился...
И ещё сюрприз, благодаря гибридному двигателю до 90 минут может "подкрадываться" в бесшумном электрическом режиме.