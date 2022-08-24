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Норвегія та Велика Британія закуплять для України мікродрони Black Hornet та систему боротьби з дронами Nightfighter

безпілотник

Партнери виділять кошти на придбання обладнання для Збройних сил України.

Про це повідомляється на сторінці міністерства оборони Норвегії, передає Цензор.НЕТ.

Норвегія та Велика Британія об’єднують зусилля для придбання норвезького мікродрона Black Hornet як подарунок Україні. Вартість пакета допомоги становитиме до 90 мільйонів норвезьких крон. Пакет включає блоки Black Hornet, запасні частини, транспортування та навчання. Фінансування здійснюватиме фонд під керівництвом Великобританії, до якого Норвегія внесла 400 мільйонів норвезьких крон.

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"Розроблений у Норвегії дрон є лідером світового ринку. Використовується в ряді країн-союзників, включаючи США і Великобританію. Безпілотник використовується для розвідки та визначення цілей. Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив, що він простий в експлуатації, міцний, його важко виявити і особливо добре підходить для ведення бойових дій у міських районах", - йдеться в повідомленні.

Також буде придбана система боротьби з безпілотниками Nightfighter від британської SteelRock Technologies, її вартість становить приблизно на 100 мільйонів норвезьких крон. SteelRock Nightfighter — портативна система, яка забезпечує захист від безпілотників шляхом ефективного глушіння. Вона особливо підходить для захисту невеликих патрулів, артилерійських позицій тощо.

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безпілотник (4079) Велика Британія (5535) Норвегія (755)


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Топ коментарі
+16
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24.08.2022 11:05
+14
за микродронами будущее.
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24.08.2022 10:50
+14
Такие сюрпризики запускает при разведке во время боя одна из модификаций эстонского беспилотного танка (видео в момент запуска микродрона на Youtube > https://youtu.be/LuTp3zxvBJY?t=271 THeMIS , который уже поставляется в 13 стран, 7 из которых - члены НАТО! Что там ещё рукожопые младшие братья блеяли про "загнивающих балтийских нищебродов"?

Передавайте привет Роботу Фёдору, только держите его крепче, чтобы скотч от китайского квадроцикла не отклеился...
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24.08.2022 11:35
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за микродронами будущее.
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24.08.2022 10:50 Відповісти
Только цена на них какая то нездоровая - $40 тыс за штуку!

Понятно что чей то ВПК обогатится, но может лучше профинансировать покупку каких то дальнобойных ракет?
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24.08.2022 11:05 Відповісти
nikto tam neobagatilsa - vi prosto nepredstavljaete skolko eto stoit
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24.08.2022 11:17 Відповісти
так по деньгах устроен весь мир. но цена таких с постановкой на поток будет падать. а новые, ещё более мелкие, будут так же дороги, как сейчас эти. высокоточные ракеты тоже нужны. но Украина массово их не производит, а союзники не позволят обстреливать ими (даже не стоит сомневаться) всё интересное в глубине параши. сегодня, линия фронта без дронов это прошлое. возможно, именно "рои" автономных микродронов комуницирующихся между собой, скоро будут определять развитие событий и на передовой тоже. мы не можем знать, но возможно такие уже есть.
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24.08.2022 11:24 Відповісти
Рои?
Вы цену видели на него? 185 тыс долл за горобця
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24.08.2022 14:05 Відповісти
Неправда. Стоимость комплекта из двух дронов, пульта управления и зарядной станции 40-60 килобаксов в зависимости от величины заказа и заказчика. С учетом, того, что дрон оснащен двумя оптическими камерами и тепловизором - это вполне адекватная цена.
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24.08.2022 17:39 Відповісти
Я потєрьял бы 7 млрд. в день (С) НЕЛОХ
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24.08.2022 12:09 Відповісти
Зекономлені Зеленським гроші: тепер прорвемося
https://www.youtube.com/watch?v=Bw-qrVP3g6c
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24.08.2022 13:29 Відповісти
А чего википедия пишет что стоимость 185000 usd?

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Black_Hornet_Nano
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24.08.2022 13:58 Відповісти
20 млн контракт за 160 штук.
Получается один 125 тыс стоит.
И это в фунтах.

Както докуя.
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24.08.2022 14:04 Відповісти
Так,так,а то 1000 оркам від Ірана не добре
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24.08.2022 10:56 Відповісти
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24.08.2022 10:59 Відповісти
По моему эта птичка размером не больше воробья. Стоит около 20 тыс долларов. Такую уже не собъешь.
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24.08.2022 11:01 Відповісти
40 000$.
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24.08.2022 11:09 Відповісти
за пару
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24.08.2022 12:40 Відповісти
ця пташка залізе в кожну дірку, особливо корисна в боях в місті, адже Херсон на черзі.
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24.08.2022 14:10 Відповісти
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24.08.2022 11:01 Відповісти
дякуємо! дуже дякуємо...
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24.08.2022 11:02 Відповісти
Дякуємо!
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24.08.2022 11:02 Відповісти
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24.08.2022 11:05 Відповісти
А если к такому минидрону прицепить дымящийся окурок то это будет просто гроза рашистов )
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24.08.2022 12:38 Відповісти
16 грам. до 25 хв в повітрі.
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24.08.2022 12:42 Відповісти
Щиро дякуємо.
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24.08.2022 11:14 Відповісти
Такие сюрпризики запускает при разведке во время боя одна из модификаций эстонского беспилотного танка (видео в момент запуска микродрона на Youtube > https://youtu.be/LuTp3zxvBJY?t=271 THeMIS , который уже поставляется в 13 стран, 7 из которых - члены НАТО! Что там ещё рукожопые младшие братья блеяли про "загнивающих балтийских нищебродов"?

Передавайте привет Роботу Фёдору, только держите его крепче, чтобы скотч от китайского квадроцикла не отклеился...
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24.08.2022 11:35 Відповісти
Беспилотный танк эстонского производства.
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24.08.2022 11:39 Відповісти
В отличие от других беспилотных летательных аппаратов, которые обычно способны выполнять в основном одну задачу, THeMIS сконструирован таким образом, что его можно оснастить широким спектром полезной нагрузки для выполнения ряда различных задач. К ним относятся функционирование в качестве удаленного боевого модуля, оснащенного оружием большого или малого калибра, обнаружение СВУ, работа в качестве платформы для беспилотных летательных аппаратов или удаленной станции наблюдения

И ещё сюрприз, благодаря гибридному двигателю до 90 минут может "подкрадываться" в бесшумном электрическом режиме.
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24.08.2022 11:52 Відповісти
орки будут по ним из с-400 пулять ))))
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24.08.2022 11:40 Відповісти
Black Hornet незамінна річ при зачистці приміщень. не усюди ж кидати гранати. а так залетів, подивився і в залежноті від кількості ворогів закинув туди гранату чи пальнув із вогнемета
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24.08.2022 11:57 Відповісти
Дрон размером со спичечный коробок - вершина инженерной мысли. Сейчас в Украине все западные производители оружия имеют прекрасную возможность не только испытать свою продукцию в реальных боевых условиях, но еще и получить отличную рекламу и что не маловажно, плюсик в карму, которая монетизируется через симпатию потребителей)
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24.08.2022 12:16 Відповісти
 
 