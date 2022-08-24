Підтримка рішення 1991 року щодо проголошення Незалежності України серед населення зросла майже до 100%. ІНФОГРАФІКА

Якби сьогодні стояв вибір підтримати проголошення Незалежності України, то абсолютна більшість (86% однозначно і 11% швидше так) зробили це. Підтримка зросла до історичного максимуму і перевищила рівень 1991 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Порівняно з минулим роком цей показник зріс із 80 до 97% порівняно з 2012 роком - із 62 до 97%.

Опитування проведено 17-18 серпня 2022 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, на референдумі 1 грудня 1991 року 90,3% тих, хто проголосував, підтримали Акт проголошення незалежності України.

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