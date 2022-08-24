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Підтримка рішення 1991 року щодо проголошення Незалежності України серед населення зросла майже до 100%. ІНФОГРАФІКА

Якби сьогодні стояв вибір підтримати проголошення Незалежності України, то абсолютна більшість (86% однозначно і 11% швидше так) зробили це. Підтримка зросла до історичного максимуму і перевищила рівень 1991 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Порівняно з минулим роком цей показник зріс із 80 до 97% порівняно з 2012 роком - із 62 до 97%.

Опитування проведено 17-18 серпня 2022 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, на референдумі 1 грудня 1991 року 90,3% тих, хто проголосував, підтримали Акт проголошення незалежності України.

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Підтримка рішення 1991 року щодо проголошення Незалежності України серед населення зросла майже до 100% 01

Автор: 

День Незалежності (701) незалежність (106) опитування (1922) рейтинг (1647)


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Топ коментарі
+7
СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.08.2022 11:35
+6
1 грудня 1991 року 90,3% тих, хто проголосував, підтримали Акт проголошення незалежності
-------------------------
А ті, котрі не підтримали (майже 10 %), розплодились вже у два покоління з вірою в руський мір і саме зараз себе виявили.
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24.08.2022 11:20
+6
Головне подалі від кацапів
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24.08.2022 11:29
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И что, есть другие варианты - хотим быть зависимыми? От кого?
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24.08.2022 11:18 Відповісти
Получається так, що незалежність наче й буда, але до 2022 року продовжували залежати від кацапщини.
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24.08.2022 11:22 Відповісти
Ці опитування соціології не безкоштовно, краще б кошти на ЗСУ віддали. Опитування за опитуванням, а за вікном війна
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24.08.2022 11:18 Відповісти
1 грудня 1991 року 90,3% тих, хто проголосував, підтримали Акт проголошення незалежності
-------------------------
А ті, котрі не підтримали (майже 10 %), розплодились вже у два покоління з вірою в руський мір і саме зараз себе виявили.
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24.08.2022 11:20 Відповісти
мають значення дрібненьки деталі, бо для більшісті українців, як ми бачимо - незалежність України - це можливость писати всратою кирилицею, розмовляти свінособачою російскою мовою, ненавидіти Бандеру та Шухевича, вдосталь кохати Пушкіна та обирати керувати собою виключно єтнічні жидовськи банди
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24.08.2022 11:28 Відповісти
Головне подалі від кацапів
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24.08.2022 11:29 Відповісти
1 грудня 1991 року за Незалежність України проголосувало 90,3%, а сьогодні тверду відповідь дали 86%. Ті 11%, які "швидше так" - це куди вітер повіє або "какая разніца".
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24.08.2022 11:32 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.08.2022 11:35 Відповісти
Як кажуть у Одесі...СССР сдох,сдохне і рабZeя...Карма така Небесна...
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24.08.2022 11:38 Відповісти
Независимость Украины автоматически подразумевает смерть московии.
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24.08.2022 12:18 Відповісти
И это спустя 31 год проводить статистику по части независимости? Да растрелять за такую хрень! Сегодня---именно в день Независимости! Так победим! Феерические идиоты.....
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24.08.2022 13:00 Відповісти
 
 